Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Từ khâu chọn lựa sản phẩm đến thiết kế bao bì cho giỏ quà tết, các đơn vị đều tính toán kỹ lưỡng nhằm gia tăng giá trị quà biếu, đồng thời mở rộng đầu ra ổn định cho nông sản và đặc sản địa phương.

Đề cao chất lượng, tính thiết thực

Là một trong những đơn vị sớm khởi động mùa quà tết năm nay, Công ty TNHH Dược thảo LiLa (phường An Bình) giới thiệu bộ quà tặng với định hướng kết hợp sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược cùng đặc sản tiêu biểu của địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Công ty, mỗi set quà được xây dựng hài hòa giữa trà thảo dược, hạt dinh dưỡng, trái cây sấy tự nhiên và các sản phẩm giá trị như đông trùng hạ thảo, yến tổ tinh chế, rượu ngâm thảo dược… Tất cả đều có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm OCOP địa phương, được đóng gói đạt chuẩn, phù hợp cho nhiều đối tượng biếu tặng.

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh (phường Quy Nhơn) chuẩn bị đa dạng mẫu hộp quà tết phục vụ khách hàng. Ảnh: Hồng Thương

“Đây là năm thứ 3 chúng tôi triển khai dòng sản phẩm quà biếu tết nên nắm bắt khá rõ thị hiếu người tiêu dùng. Hộp quà tết không chỉ là câu chuyện bán hàng theo mùa vụ mà còn là công cụ xây dựng thương hiệu dài hạn. Khi sản phẩm xuất hiện trong các hộp quà biếu, khả năng tiếp cận nhóm khách hàng mới tăng lên đáng kể, tạo dư địa mở rộng thị trường sau tết” - bà Trang chia sẻ.

Cùng quan điểm, bà Phạm Thị Bình - chủ Cơ sở Trà Nam Phúc (xã Ia Pia) - cho biết, để phục vụ nhu cầu quà biếu dịp tết, cơ sở đã ưu tiên lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của địa phương như bột ngũ cốc, hạt điều, hạt mắc ca, khô gà, bò khô, cà phê…

Nhằm chủ động nguồn hàng và giữ giá ổn định, cơ sở đã đặt hàng các nhà sản xuất tại địa phương từ rất sớm. Cơ sở cung ứng khoảng 500 giỏ quà với mức giá từ 500 nghìn đồng-1,5 triệu đồng/giỏ, phù hợp nhiều phân khúc khách hàng.

Theo ghi nhận, nhu cầu đặt hàng giỏ quà tết hiện đã tăng nhẹ và sẽ sôi động hơn trong khoảng một tuần tới. Nếu như trước đây, giỏ quà tết thường sử dụng bánh kẹo nhập khẩu, rượu ngoại hay rượu vang với mẫu mã bắt mắt thì vài năm trở lại đây, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên giỏ quà, hộp quà sử dụng sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Đây là những món quà chứa đựng giá trị sử dụng, câu chuyện văn hóa và niềm tin về chất lượng.

Lan tỏa giá trị đặc sản địa phương

Tại Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh (phường Quy Nhơn), không khí chuẩn bị cho mùa quà tết cũng diễn ra sôi động. Bà Trương Thị Xuân Hòa - Quản lý cửa hàng - cho biết: Thay vì bán lẻ từng sản phẩm, đơn vị chủ động liên kết với các nhà phân phối để xây dựng giỏ quà OCOP kết hợp nhiều đặc sản địa phương. Cách làm này vừa tăng giá trị đơn hàng, vừa quảng bá thương hiệu hiệu quả, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Sản xuất trà hoa cúc tại Công ty TNHH Dược thảo LiLa (phường An Bình). Ảnh: V.T

Theo bà Hòa, hiện sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của tỉnh khá phong phú, từ sản vật vùng cao đến đặc sản vùng biển, không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn được nâng tầm về chất lượng, mẫu mã.

Cửa hàng đang thiết kế nhiều mẫu giỏ quà, hộp quà với mức giá từ 300 nghìn đồng - 2 triệu đồng/giỏ, ưu tiên các sản phẩm như mật ong An Lão, bánh tráng, bò khô, cà phê, hạt mắc ca, hạt điều, trà gừng, atisô đỏ, măng khô, đông trùng hạ thảo, rượu vang khoai lang, nước mắm Đề Gi…

Toàn tỉnh hiện có 1.018 sản phẩm OCOP, trong đó, 884 sản phẩm đạt 3 sao, 127 sản phẩm đạt 4 sao và 7 sản phẩm đạt 5 sao. Đây là nguồn hàng dồi dào, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu quà biếu dịp tết cả về số lượng lẫn chất lượng. Đáng chú ý, các sản phẩm OCOP ngày càng được đầu tư bài bản về bao bì, mẫu mã và câu chuyện liên quan, giúp giỏ quà tết không chỉ bảo đảm giá trị sử dụng mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa, bản sắc vùng miền.

Về phía người tiêu dùng, xu hướng chọn lựa giỏ quà tết có sản phẩm OCOP ngày càng phổ biến. Ông Trần Văn Khánh (tổ 3, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Trước đây, tôi thường mua giỏ quà đóng sẵn để tặng khách hàng. Nhưng vài năm nay, tôi chuyển sang chọn giỏ quà sản phẩm OCOP. Giá có thể không rẻ nhưng yên tâm về chất lượng, lại là hàng đặc sản địa phương nên càng ý nghĩa”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) - cho hay: Các sản phẩm OCOP của tỉnh như cà phê, mật ong, hạt mắc ca, hạt điều, trái cây sấy, bánh ngũ cốc, bò khô, trà thảo mộc, nước mắm, hải sản chế biến, dược liệu chế biến… đã có chỗ đứng trên thị trường và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, biếu tặng dịp tết.

Việc đưa sản phẩm OCOP vào giỏ quà tết không chỉ giúp các chủ thể gia tăng doanh thu ngắn hạn mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao giá trị đặc sản địa phương, cải thiện sinh kế người dân và củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào hàng Việt.