Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cho đặc sản địa phương trên môi trường trực tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 4-11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đặc sản địa phương trên môi trường trực tuyến”.

Chương trình có sự đồng hành hỗ trợ của Công ty TikTok Việt Nam, Công ty Sao Star Media và các đơn vị truyền thông đối tác.

Hội thảo nhằm trang bị cho hơn 50 doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh các kiến thức, kỹ năng như: Giải pháp hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống ứng dụng thương mại điện tử; định hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030; giới thiệu nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Gobiz Việt Nam; kỹ năng livestream bán hàng trong môi trường số.

hoi-thao-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cho-cac-dac-san-dia-phuong-tren-moi-truong-truc-tuyen-2.jpg
Bà Trần Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Chính sách Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) trình bày xu hướng thương mại điện tử hiện nay. Ảnh: Hải Yến

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 981 sản phẩm OCOP còn hiệu lực của 507 chủ thể. Trong đó, 851 sản phẩm đạt hạng 3 sao (chiếm 86,75%), 123 sản phẩm đạt hạng 4 sao (12,54%) và 7 sản phẩm đạt hạng 5 sao. Đây là nguồn tài nguyên sản phẩm phong phú cần được khai thác hiệu quả hơn trên các nền tảng số, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, bán hàng online ngày càng phổ biến.

hoi-thao-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cho-cac-dac-san-dia-phuong-tren-moi-truong-truc-tuyen-3.jpg
Bà Phạm Thanh Hương-chuyên viên chính Thương mại điện tử và Kinh tế số trình bày giải pháp hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống ứng dụng thương mại điện tử. Ảnh: Hải Yến

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Kha-Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp địa phương tiếp cận các xu hướng kinh doanh mới, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị thương hiệu của các đặc sản Gia Lai. Ông Kha mong muốn các đơn vị cung cấp giải pháp thương mại điện tử đóng góp ý kiến thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Cũng trong ngày, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã tổ chức hoạt động livestream quảng bá 20 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh thông qua nền tảng TikTok và kênh Sao Star, góp phần nâng cao sự hiện diện của sản phẩm địa phương trên môi trường số.

hoi-thao-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cho-cac-dac-san-dia-phuong-tren-moi-truong-truc-tuyen-1.jpg
Các TikToker livestream quảng bá 20 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hải Yến
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP hội tụ trên 300 sản phẩm của 13 chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hơn 300 sản phẩm OCOP Gia Lai hội tụ tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 20-9, các chủ thể OCOP tỉnh Gia Lai cùng nhau hợp tác, khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP địa phương tại số 111 Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Với phương châm “Nâng tầm giá trị sản vật quê hương”, nơi này hội tụ hơn 300 sản phẩm OCOP chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

Kinh tế

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

Emagazine

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

Kinh tế

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

Doanh nghiệp

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

Kinh tế

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

null