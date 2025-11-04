Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cho đặc sản địa phương trên môi trường trực tuyến

(GLO)- Chiều 4-11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đặc sản địa phương trên môi trường trực tuyến”.

Chương trình có sự đồng hành hỗ trợ của Công ty TikTok Việt Nam, Công ty Sao Star Media và các đơn vị truyền thông đối tác.

Hội thảo nhằm trang bị cho hơn 50 doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh các kiến thức, kỹ năng như: Giải pháp hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống ứng dụng thương mại điện tử; định hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030; giới thiệu nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Gobiz Việt Nam; kỹ năng livestream bán hàng trong môi trường số.

Bà Trần Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Chính sách Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) trình bày xu hướng thương mại điện tử hiện nay. Ảnh: Hải Yến

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 981 sản phẩm OCOP còn hiệu lực của 507 chủ thể. Trong đó, 851 sản phẩm đạt hạng 3 sao (chiếm 86,75%), 123 sản phẩm đạt hạng 4 sao (12,54%) và 7 sản phẩm đạt hạng 5 sao. Đây là nguồn tài nguyên sản phẩm phong phú cần được khai thác hiệu quả hơn trên các nền tảng số, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, bán hàng online ngày càng phổ biến.

Bà Phạm Thanh Hương-chuyên viên chính Thương mại điện tử và Kinh tế số trình bày giải pháp hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống ứng dụng thương mại điện tử. Ảnh: Hải Yến

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Kha-Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp địa phương tiếp cận các xu hướng kinh doanh mới, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị thương hiệu của các đặc sản Gia Lai. Ông Kha mong muốn các đơn vị cung cấp giải pháp thương mại điện tử đóng góp ý kiến thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Cũng trong ngày, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã tổ chức hoạt động livestream quảng bá 20 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh thông qua nền tảng TikTok và kênh Sao Star, góp phần nâng cao sự hiện diện của sản phẩm địa phương trên môi trường số.