Công nhận Làng nghề nón lá Gò Găng đạt tiêu chí làng nghề của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định công nhận Làng nghề nón lá Gò Găng đạt tiêu chí làng nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12-4-2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Làng nghề nón lá Gò Găng phân bổ tại các tổ dân phố Tiên Hội, Vĩnh Phú, Châu Thành, Phú Thành và Vạn Thuận thuộc phường An Nhơn Bắc.

Qua rà soát, đánh giá, làng nghề đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành. Cụ thể, có 578 hộ dân đang tham gia làm nghề nón lá, chiếm 23,1% trong tổng số 2.502 hộ của 5 tổ dân phố, vượt mức tối thiểu 20% tổng số hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn theo quy định. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của làng nghề diễn ra ổn định, liên tục trong nhiều năm, với tổng doanh thu năm 2023 đạt hơn 8,42 tỷ đồng và năm 2024 đạt hơn 9,12 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Làng nghề nón lá Gò Găng cũng thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Làng nghề đã xây dựng phương án bảo vệ môi trường; thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường và ban hành quy chế hoạt động; tổ chức thu gom chất thải rắn đúng quy định, đồng thời có hệ thống thu gom nước mưa đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trên địa bàn.

non-la-go-gang.jpg
Phụ nữ làng nghề làm nón lá Gò Găng. Ảnh: baogialai.com.vn

Ông Nguyễn Văn Thương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, cho biết: Việc công nhận Làng nghề nón lá Gò Găng là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để làng nghề được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các chính sách liên quan hiện hành.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề; UBND phường An Nhơn Bắc phối hợp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

