Phường An Nhơn Bắc thúc đẩy tăng trưởng thương mại-dịch vụ-tiểu thủ công nghiệp

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Sáng 15-8, Ðảng bộ phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 168 đại biểu đại diện cho 1.023 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có các đồng chí: Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Siêu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

a1.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.H

Đảng bộ phường An Nhơn Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã, phường: Nhơn Thành, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh. Phường có diện tích 31,95 km2, dân số 38.484 người.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương đã thể hiện rõ vai trò trung tâm lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, huy động được sức mạnh toàn dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân theo giá trị sản xuất của các địa phương trước khi sáp nhập cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh có bước tiến rõ nét (xã Nhơn Hạnh và Nhơn Phong hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao).

a2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: N.H

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp và làng nghề. Các công trình hạ tầng giao thông, kênh mương, điện chiếu sáng, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt, nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; chú trọng phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực khó khăn. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng thiết thực, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường An Nhơn Bắc phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 13,3%. Trong đó: Dịch vụ tăng 8,7%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,8%; Công nghiệp-xây dựng tăng 15,9%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 38 triệu USD. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10.000 tỷ đồng. Thu hút 5 dự án mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2025-2030 hơn 121 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 gấp 1,2 lần so năm 2025.

a3.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: N.H

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ phường An Nhơn Bắc đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá gồm: xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, mở rộng không gian đô thị kết nối; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại-dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường An Nhơn Bắc đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

a4.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Nhơn Bắc ra mắt Đại hội. Ảnh: N.H

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm hành chính công; định kỳ đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của chính quyền.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với mở rộng không gian đô thị và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật-xã hội. Tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông kết nối, tạo điều kiện phát triển thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa các dự án công nghiệp vào hoạt động đúng kế hoạch. Tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

a5.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Bắc nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: N.H

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường An Nhơn Bắc nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

