Chào đón năm mới 2026 cùng Gia Lai Countdown đầy sôi động

(GLO)- Tối 31-12, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) đã diễn ra chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình Gia Lai Countdown. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tham dự chương trình tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng dự chương trình còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể của tỉnh; đại biểu lãnh đạo các phường, xã trong tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách gần xa.

Chương trình Gia Lai Countdown rực rỡ sắc màu, ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV tại 2 điểm cầu: Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); đồng thời được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Năm 2026, Gia Lai vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, vì vậy chương trình Gia Lai Countdown 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt.

Ca sĩ Đinh Kiến Phong và Suzie Ngọc biểu diễn ca khúc “Ngọn lửa trái tim” mở đầu chương trình Gia Lai Countdown. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chương trình gồm 2 phần: Chương 1 với chủ đề “Sức sống mùa xuân - Lan tỏa yêu thương” gửi gắm thông điệp về tinh thần kiên cường, lạc quan của con người Gia Lai sau những khó khăn, thiên tai, lũ lụt trong năm qua; đồng thời lan tỏa niềm tin, hy vọng vào một mùa xuân mới, một hành trình phát triển mới.

Chương 2 với chủ đề “Thắp lửa tuổi trẻ - Hội tụ quốc tế” mang đến không khí trẻ trung, sôi động, đậm chất đương đại và tinh thần giao thoa văn hóa trong giai đoạn hội nhập.

Tại chương trình, các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách đã được xem phóng sự điểm lại những thời khắc, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của tỉnh trong năm 2025.

Chương trình Countdown chào đón Tết Dương lịch 2026 ghi dấu ấn với sự góp mặt của nhiều ca sĩ được khán giả yêu mến như: Suzie Ngọc, Đinh Kiến Phong, Trần Ngọc Ánh, Neko Lê, Khôi Vũ, nhóm ca Nghĩa Nguyễn, rapper Jbee…

Ca sĩ Kyo York đã thể hiện 3 ca khúc: “Happy New Year”, “Hello Việt Nam” và “Mashup: Việt Nam đi và đi, Việt Nam những chuyến đi”, với giai điệu sôi động, rộn ràng góp phần khuấy động không khí, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả tại chương trình Countdown chào đón Tết Dương lịch 2026.

Ca sĩ Kyo York giao lưu với khán giả Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Mỗi nghệ sĩ đã mang đến những phần biểu diễn ấn tượng, được đầu tư bài bản về nội dung, âm thanh và kỹ thuật, tạo nên không gian âm nhạc hiện đại kết hợp công nghệ trình diễn, góp phần tạo nên một đêm hội rực rỡ sắc màu, ngập tràn ánh sáng, âm thanh sống động và cảm xúc thăng hoa cho khán giả.

Anh Hà Anh Tuấn (bìa phải) cùng bạn bè đến theo dõi, cổ vũ tại Gia Lai Countdown. Ảnh: Phan Lài

Chương trình nhận được sự hưởng ứng, hò reo cổ vũ của hàng ngàn khán giả ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ.

Anh Hà Anh Tuấn (số 130, đường Sư đoàn 3 Sao Vàng, phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: Chương trình bắt đầu từ 21 giờ song lúc 19 giờ tôi đã có mặt. Tôi thần tượng ca sĩ Khôi Vũ nên rủ bạn bè đến từ rất sớm để chọn vị trí thuận lợi. Chương trình mở đầu cho năm mới 2026 được tổ chức thành công tốt đẹp, kỳ vọng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển và tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để phục vụ người dân.

Chị Emma (bìa trái) cùng 2 người bạn đến Quy Nhơn du lịch và theo dõi chương trình Countdown. Ảnh: Phan Lài

Chị Emma-du khách đến từ Australia chia sẻ: Thời điểm này ở quê hương tôi, mọi người cũng đang chào đón năm mới. Tôi cùng 2 người bạn đến Quy Nhơn du lịch, biết có chương trình Countdown nên đến theo dõi chương trình và hòa chung niềm vui, không khí rộn ràng cùng người dân địa phương.

Mỗi nghệ sĩ tham gia Gia Lai Countdown đều mang đến những phần biểu diễn ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, chương trình Gia Lai Countdown 2026 cũng mang đến bức tranh mùa xuân sinh động, kết nối nhịp sống hiện đại của phố biển với bản sắc văn hóa đại ngàn Tây Nguyên, với chủ đề “Gia Lai sắc xuân hội tụ - Tỏa sáng tương lai”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo người dân.

Các đại biểu tham dự chương trình tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hoàng Hoài

Tiết mục “Vui hội làng” do đội nghệ nhân cồng chiêng phường Pleiku và Diên Hồng mở màn cho chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hoàng Hoài

Không gian nghệ thuật được mở đầu bằng tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn, tái hiện sinh động đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Tiết mục “Vui hội làng” do đội nghệ nhân cồng chiêng phường Pleiku và Diên Hồng biểu diễn đã tạo nên bầu không khí linh thiêng, ấm áp trong tiết trời se lạnh cuối năm của phố núi.

Các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng được dàn dựng công phu, tạo điểm nhấn trang trọng cho chương trình. Ảnh: Hoàng Hoài

Tiếp nối chương trình là màn lân sư rồng “Vũ khúc Rồng thiêng”, thể hiện khát vọng may mắn, thịnh vượng trong năm mới, cùng các ca khúc “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”, “Việt Nam quê hương tôi” do tập thể nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San biểu diễn. Các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng được dàn dựng công phu, tạo điểm nhấn trang trọng cho chương trình.

Mang không khí tươi mới, trẻ trung, các tiết mục nhảy hiện đại đan xen trình diễn violin với liên khúc xuân, cùng đơn ca, tốp ca đã phản ánh nhịp sống năng động của thế hệ trẻ trong thời khắc chuyển giao năm mới, góp phần lan tỏa không khí sum họp, chào đón năm mới 2026.

Gia đình anh Đồng Văn Bình (phường Hội Phú) có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết để cùng đón thời khắc giao thừa và gửi gắm kỳ vọng cho năm mới. Anh Bình chia sẻ mong muốn năm 2026 sẽ là một năm bình an, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ niềm tin Gia Lai tiếp tục phát triển, trở thành điểm sáng về kinh tế của khu vực.

Bạn Rah Lan H’vi (bìa phải) cùng nhóm bạn đến Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) từ sớm để đón chờ các tiết mục trong chương trình nghệ thuật. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong khi đó, bạn Rah Lan H’vi (làng Chuet 2, phường An Phú) cùng nhóm bạn đến Quảng trường từ sớm để theo dõi chương trình nghệ thuật. H’vi cho biết: “Chúng tôi đến địa điểm tổ chức từ 18 giờ để chọn vị trí thuận lợi. Các tiết mục trong đêm giao thừa rất công phu tạo nên không khí chào năm mới đầy sôi động tại quảng trường”.

Tuy tiết trời về đêm có se lạnh nhưng không thể cản chân người dân đến xem chương trình nghệ thuật Gia Lai Countdown 2026 tại điểm cầu phía Tây tỉnh. Ảnh: Hoàng Hoài

Chuỗi tiết mục không chỉ phản ánh sắc xuân rộn ràng của phố núi Pleiku mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới và hội nhập của Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Với 12 tiết mục, chương trình nghệ thuật “Gia Lai sắc xuân hội tụ - Tỏa sáng tương lai” tại điểm cầu Quảng trường Đại Đoàn Kết không chỉ là hoạt động chào đón năm mới mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, năng động, tạo tiền đề hướng tới Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, với kỳ vọng đưa vùng đất cao nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật "Gia Lai: Sắc xuân hội tụ - Tỏa sáng tương lai"tại điểm cầu Quảng trường Đại Đoàn Kết diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: Hoàng Hoài

Chương trình Gia Lai Countdown là dịp để mọi người cùng gặp gỡ, sẻ chia và đón chào năm mới bên nhau. Ảnh: Nguyễn Dũng

Kết thúc chương trình là phần pháo hoa kỹ xảo ngay thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới. Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương” không chỉ là một chương trình âm nhạc, mà còn là dịp để mọi người cùng gặp gỡ, sẻ chia và đón chào năm mới bên nhau; cùng gửi gắm hy vọng và niềm tin vào một năm mới nhiều khởi sắc và thành công.

Ảnh: Nguyễn Dũng