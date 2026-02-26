Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, công bằng, minh bạch

(GLO)- Sáng 26-2, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ 2 để thông qua một số nội dung của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai - chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, cùng các Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2. Ảnh: Quang Tấn

Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG về công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử, tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử tại 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn để bầu 16 ĐBQH khóa XVI. Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai cũng đã công bố 138 người ứng cử tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xác định các khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 135/135 xã, phường. Theo đó, toàn tỉnh có 2.179 khu vực bỏ phiếu và 2.179 tổ bầu cử.

Tính đến ngày 20-2-2026, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 2.587.005 cử tri. Khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri nhiều nhất là phường Bình Định với 3.985 cử tri; khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri thấp nhất là xã An Toàn với 91 cử tri; trung bình mỗi khu vực bỏ phiếu có 1.187 cử tri.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quang Tấn

Tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử với 11 nội dung trọng tâm, triển khai theo 3 đợt: trước, trong và sau bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp. Công tác tuyên truyền tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, phá hoại.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế phục vụ cuộc bầu cử được triển khai đồng bộ, cụ thể theo từng địa bàn.

Quang cảnh phiên họp thứ 2 của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: kế hoạch kiểm tra đợt 2 về việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử; kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ; phương án bố trí kinh phí phục vụ công tác bầu cử...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Đại Ngọc đánh giá: Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan liên quan đã chủ động bám sát các quy định, chủ động tham mưu triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu ý kiến. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày diễn ra bầu cử còn rất ngắn, trong khi khối lượng công việc khá lớn nên cần tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cho ngày hội lớn.

Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri để ứng cử viên vận động bầu cử, đảm bảo công bằng, dân chủ và đúng luật định.

Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; sớm hoàn thiện kế hoạch giám sát, kiểm tra đợt 2 để triển khai thực hiện.

Sở Tài chính hoàn thiện phương án và sớm phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện thông suốt, kịp thời.

Các cơ quan liên quan tập trung triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, sôi động hơn nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử.

"Tiểu ban an ninh trật tự và y tế chủ động triển khai các phương án, đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các điểm bỏ phiếu trong quá trình bầu cử, tránh bị động, bất ngờ trong trường hợp có tình huống phát sinh. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử, bảo đảm công bằng, minh bạch" - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.