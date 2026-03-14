Phường An Phú đồng loạt ra quân hướng về ngày bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 14-3, các lực lượng trên địa bàn phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân.

Theo đó, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức đoàn thể của phường đã cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư và khu vực bỏ phiếu.

Lực lượng dân quân tự vệ phường An Phú tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Thúy Diện

Nhiều tuyến đường chính trên địa bàn phường An Phú được treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, trang trọng trước ngày bầu cử.

Các đoàn viên, thanh niên phường An Phú chỉnh sửa lại các trụ cờ Tổ quốc trước ngày bầu cử. ﻿Ảnh: Thúy Diện

Cùng với đó, học sinh trên địa bàn phường cũng tích cực tham gia các hoạt động cổ động trực quan, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về ngày hội lớn. Hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân cùng tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Lai (phường An Phú) tham gia cổ động cho ngày bầu cử. Ảnh: Thúy Diện

Phường An Phú có 6 đơn vị bầu cử với 14 tổ bầu cử và 30.106 cử tri. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại địa phương đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, an toàn và đúng quy định.