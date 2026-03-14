Phường An Phú đồng loạt ra quân hướng về ngày bầu cử

Theo đó, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức đoàn thể của phường đã cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư và khu vực bỏ phiếu.
Nhiều tuyến đường chính trên địa bàn phường An Phú được treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, trang trọng trước ngày bầu cử.
Cùng với đó, học sinh trên địa bàn phường cũng tích cực tham gia các hoạt động cổ động trực quan, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về ngày hội lớn. Hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân cùng tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Phường An Phú có 6 đơn vị bầu cử với 14 tổ bầu cử và 30.106 cử tri. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại địa phương đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, an toàn và đúng quy định.