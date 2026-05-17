Đầu tư 47 tỷ đồng xây dựng Nhà lưu niệm Chi bộ Đảng Hà Ra - Phú Hựu

(GLO)- Ngày 17-5, lãnh đạo xã Phù Mỹ Bắc cho biết: UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà lưu niệm Chi bộ Đảng Hà Ra - Phú Hựu tại thôn Phú Hà với tổng mức đầu tư dự kiến 47 tỷ đồng.

Theo đó, Dự án Nhà lưu niệm Chi bộ Đảng Hà Ra - Phú Hựu được đầu tư trên diện tích 14.680m² với nhiều hạng mục như: nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, sân lễ sức chứa 1.500 - 2.000 người, hồ cảnh quan, khu cây xanh, đường nội bộ, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, do UBND xã Phù Mỹ Bắc làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) và các đại biểu thăm Nhà lưu niệm Chi bộ Trà Quang và Chi bộ Hà Ra - Phú Hựu. Ảnh: D.L

Chi bộ Hà Ra - Phú Hựu và Chi bộ Trà Quang là 2 chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Phù Mỹ (cũ) được thành lập vào tháng 6-1931; là những hạt nhân cộng sản góp phần lãnh đạo nhân dân Phù Mỹ đấu tranh chống chế độ thực dân phong kiến.

Từ các cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi dân sinh, dân chủ, giành chính quyền, Đảng bộ và nhân dân Phù Mỹ đã phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường đấu tranh, góp phần cùng nhân dân Bình Định và cả nước giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Để tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, đảng viên, tỉnh đã đầu tư xây dựng chung một Nhà lưu niệm Chi bộ Trà Quang và Chi bộ Hà Ra - Phú Hựu tại xã Phù Mỹ.

Việc đầu tư xây dựng mới Nhà lưu niệm Chi bộ Đảng Hà Ra - Phú Hựu nhằm bảo tồn và tôn vinh giá trị lịch sử cách mạng của Đảng trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Phù Mỹ Bắc.

Khi Nhà lưu niệm mới được hoàn thành, đây sẽ là nơi tưởng niệm, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phục vụ sinh hoạt chính trị, văn hóa và góp phần phát huy giá trị di tích lịch sử tại địa phương.