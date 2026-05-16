Sư đoàn 31 trao giải hội thi công tác tham mưu huấn luyện

(GLO)- Ngày 15-5, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) đã bế mạc hội thi công tác tham mưu huấn luyện năm 2026.

Hội thi công tác tham mưu huấn luyện có sự tham gia của 60 thí sinh là cán bộ, sĩ quan trong toàn Sư đoàn 31. Các nội dung thi tập trung vào xây dựng tiến trình biểu huấn luyện và đăng ký thống kê huấn luyện cấp đại đội.

Hội thi khẳng định chất lượng đội ngũ sĩ quan, đồng thời tạo động lực để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu huấn luyện của Sư đoàn 31 trong thời gian tới. Ảnh: H.P

Ban Tổ chức đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc của các thí sinh trong suốt quá trình tham gia hội thi. Các nội dung thi được thực hiện bài bản, khoa học, phản ánh rõ năng lực chuyên môn, phương pháp công tác và khả năng vận dụng sáng kiến trong việc xây dựng tiến trình biểu huấn luyện và đăng ký thống kê huấn luyện cấp Đại đội.

Sư đoàn 31 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: H.P

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất khối 3 trung đoàn bộ binh cho Trung đoàn bộ binh 866; giải nhất khối 5 tiểu đoàn trực thuộc cho Tiểu đoàn Thông tin 18; Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt - Phó Đại đội trưởng Đại đội Công binh 17 (Trung đoàn bộ binh 866) đạt giải nhất cá nhân.