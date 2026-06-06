Cổng Dịch vụ công quốc gia có 10 danh mục dữ liệu dùng chung

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia quy định nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm và phương thức quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia; quản lý định danh, xác thực và tài khoản sử dụng; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện thanh toán trực tuyến; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ sử dụng 10 danh mục dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin giải quyết TTHC và cơ sở dữ liệu liên quan. Ảnh minh họa

Theo quy định, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ sử dụng 10 danh mục dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin giải quyết TTHC và cơ sở dữ liệu liên quan. Các danh mục này gồm: TTHC; dịch vụ công trực tuyến; cơ quan; đơn vị hành chính; ngành, lĩnh vực; kết quả giải quyết TTHC; tài khoản của đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại; các khoản thu nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước; ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; các danh mục khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Quy chế quy định 11 nhóm thông tin được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, có thông tin về TTHC, dịch vụ công trực tuyến và các văn bản pháp luật liên quan; hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện TTHC; thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ; phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ.

Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng cung cấp các thông tin về nghĩa vụ tài chính, thanh toán trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, báo cáo thống kê, địa chỉ liên hệ, đường dây nóng hỗ trợ và các thông tin cần thiết khác phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Quy chế nhấn mạnh nguyên tắc quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC, giao dịch điện tử, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và bảo vệ bí mật nhà nước. Việc tổ chức thông tin và cung cấp dịch vụ công được thực hiện theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, bảo đảm thông tin chính xác, minh bạch, cập nhật kịp thời và dễ tiếp cận đối với mọi nhóm người dùng.

Đáng chú ý, Cổng Dịch vụ công quốc gia phải được kết nối thông suốt với hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm vận hành liên tục 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần. Việc khai thác, sử dụng lại thông tin của tổ chức, cá nhân phục vụ giải quyết TTHC phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin.

Quy chế quy định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, người dùng được khai thác các thông tin, dịch vụ phù hợp với mức độ xác thực tài khoản; được chia sẻ dữ liệu đã có trên hệ thống để hỗ trợ thực hiện các TTHC liên quan theo yêu cầu.

Các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin kê khai; chỉ sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các mục đích hợp pháp; thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và nộp phí, lệ phí theo quy định đối với từng dịch vụ công trực tuyến.

Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20-7-2026 và thay thế Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg.