iGiaLai: Hướng tới chính quyền số gần dân

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai ứng dụng công dân số iGiaLai, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Sở KH&CN được giao chủ trì xây dựng và vận hành iGiaLai như nền tảng công dân số thống nhất, kết nối chính quyền, người dân và DN trên môi trường số.

Một nền tảng, nhiều tiện ích

Ông Trần Đức Tùng - Phó Trưởng Phòng Quản lý - Khai thác dữ liệu, Trung tâm Chuyển đổi số (Sở KH&CN), cho biết iGiaLai được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái số tích hợp. Trên cùng một nền tảng, người dân có thể tiếp cận nhiều dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống.

Đội ngũ kỹ thuật của Trung tâm Chuyển đổi số thường xuyên cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống. Ảnh: H.H

Hiện ứng dụng đã tích hợp các tiện ích như camera giao thông trực tuyến, phản ánh hiện trường, thông tin du lịch, tra cứu thủ tục hành chính, danh bạ cơ quan nhà nước, cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc và cơ sở tiêm chủng.

Tính đến ngày 28-5-2026, chưa đầy một năm chính thức đi vào hoạt động, iGiaLai đã ghi nhận hơn 38.000 lượt tải trên cả 2 nền tảng Android và iOS. Tổng lượt truy cập và tương tác đạt khoảng 50.050 lượt.

Trong số các tính năng, camera giao thông dẫn đầu với hơn 11.700 lượt truy cập; phản ánh hiện trường đạt hơn 3.300 lượt tương tác; thông tin du lịch ghi nhận gần 2.850 lượt truy cập. Những con số này cho thấy iGiaLai đang từng bước trở thành một phần trong thói quen sử dụng dịch vụ số của người dân.

Để có được kết quả đó, đội ngũ kỹ thuật của Trung tâm Chuyển đổi số đã thực hiện khối lượng công việc lớn về dữ liệu. Gần 8.000 bản ghi đã được rà soát, phân loại và chuẩn hóa trước khi cập nhật lên hệ thống.

Theo ông Tùng, dữ liệu từ nhiều sở, ngành hiện vẫn còn phân tán và chủ yếu được chia sẻ dưới dạng file excel. Vì vậy, mỗi thông tin đều phải được kiểm tra, đối chiếu và cập nhật thủ công nhằm bảo đảm độ chính xác trước khi cung cấp đến người dân.

Vào những thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh hoặc khi thông tin cần cập nhật gấp, nhiều cán bộ kỹ thuật phải làm việc ngoài giờ để bổ sung dữ liệu kịp thời, góp phần duy trì chất lượng thông tin và bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt.

Không chỉ phục vụ người dân địa phương, iGiaLai còn đang trở thành kênh thông tin hữu ích đối với du khách. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tìm hiểu điểm đến, cơ sở lưu trú, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng như các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Nga (ở TP Hồ Chí Minh) cho biết ứng dụng giúp chị dễ dàng tìm kiếm thông tin trước và trong chuyến đi đến Gia Lai. Đặc biệt, nhiều hoạt động thuộc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được cập nhật thường xuyên, giúp du khách chủ động hơn trong việc xây dựng lịch trình và trải nghiệm các điểm đến.

Kết nối người dân với chính quyền

Trong số các tiện ích của iGiaLai, phản ánh hiện trường là một trong những tính năng được người dân sử dụng nhiều nhất. Thông tin sau khi gửi sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng và cập nhật kết quả xử lý trên ứng dụng.

Thông tin phản ánh của người dân được tiếp nhận và chuyển cơ quan chức năng xử lý thông qua ứng dụng iGiaLai. Ảnh chụp màn hình

Ngày 25-5, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (ở phường Quy Nhơn Nam) phản ánh tình trạng một hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè tại khu vực ngã tư Phạm Hổ - Lưu Quang Vũ, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Chỉ một ngày sau, đơn vị chức năng đã phản hồi kết quả xử lý trên hệ thống.

Một số phản ánh khác liên quan đến tình trạng tập kết rác thải, vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè hay ô nhiễm môi trường tại khu dân cư cũng được tiếp nhận và chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số, hiện mỗi tuần hệ thống tiếp nhận khoảng 10 phản ánh hiện trường từ người dân. Các phản ánh chủ yếu liên quan đến vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và hạ tầng dân sinh.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND phường Quy Nhơn Nam Đỗ Thanh Bình cho rằng việc tiếp nhận phản ánh qua nền tảng số giúp địa phương xử lý công việc hiệu quả hơn. Thông tin phản ánh thường kèm hình ảnh và vị trí cụ thể nên việc xác minh, kiểm tra hiện trường cũng thuận lợi hơn trước.

Từ những việc rất gần gũi trong đời sống, hiệu quả của chuyển đổi số đang dần được cảm nhận rõ hơn. Đó là khi người dân có thêm kênh tương tác với chính quyền, các vấn đề phát sinh được tiếp nhận nhanh hơn và thông tin cần thiết đến với người dân thuận tiện hơn.

Theo Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Minh Thảo, iGiaLai sẽ tiếp tục được mở rộng các tiện ích về giáo dục, y tế, giao thông, DN và việc làm, từng bước hoàn thiện theo hướng trở thành nền tảng công dân số thống nhất của tỉnh.

Hành trình xây dựng chính quyền số vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện dữ liệu, tăng cường kết nối liên thông đến thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ số của người dân. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu từ iGiaLai cho thấy hướng đi đúng của tỉnh trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số gần dân, vì dân.