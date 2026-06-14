Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: Cuối năm 2025, do ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13, hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để trích xuất dữ liệu hình ảnh vi phạm. Vì vậy, hệ thống đã phải tạm dừng hoạt động từ ngày 6-11-2025.

glo-csgt-2.jpg
Lực lượng CSGT trích xuất dữ liệu và xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát.

Nhằm sớm khôi phục công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ngày 10-4-2026, Công an tỉnh đã triển khai gói thầu cung cấp, lắp đặt và sửa chữa toàn bộ hệ thống camera giám sát. Đến nay, các thiết bị đã được nghiệm thu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ để đưa vào vận hành ổn định.

Từ ngày 15-6, lực lượng chức năng sẽ tiến hành trích xuất dữ liệu và xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát tại 20 điểm trên địa bàn các phường, xã thuộc tỉnh Gia Lai, gồm: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Tuy Phước, Canh Vinh, Vân Canh, Tây Sơn, Bình An và Cát Tiến.

glo-camera-phat-nguoi-2.jpg
Người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Việc đưa hệ thống camera giám sát hoạt động trở lại nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương; đồng thời phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo và tín hiệu đèn giao thông.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 12-6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Chiều 12-6, tại xã Ia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

Tin tức

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra hồ chứa nước Ia Mơr, dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, thăm trang trại chăn nuôi và khảo sát dự án nông nghiệp bền vững của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phường Thống Nhất lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố

Phường Thống Nhất lấy ý kiến người dân về sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố

Thời sự

(GLO)- Tối 10-6, tại một số tổ dân phố thuộc phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND phường; nội dung trọng tâm là lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố mới.

null