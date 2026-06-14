Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: Cuối năm 2025, do ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13, hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để trích xuất dữ liệu hình ảnh vi phạm. Vì vậy, hệ thống đã phải tạm dừng hoạt động từ ngày 6-11-2025.

Lực lượng CSGT trích xuất dữ liệu và xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát.

Nhằm sớm khôi phục công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ngày 10-4-2026, Công an tỉnh đã triển khai gói thầu cung cấp, lắp đặt và sửa chữa toàn bộ hệ thống camera giám sát. Đến nay, các thiết bị đã được nghiệm thu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ để đưa vào vận hành ổn định.

Từ ngày 15-6, lực lượng chức năng sẽ tiến hành trích xuất dữ liệu và xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát tại 20 điểm trên địa bàn các phường, xã thuộc tỉnh Gia Lai, gồm: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Tuy Phước, Canh Vinh, Vân Canh, Tây Sơn, Bình An và Cát Tiến.

Người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Việc đưa hệ thống camera giám sát hoạt động trở lại nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương; đồng thời phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo và tín hiệu đèn giao thông.