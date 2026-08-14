Thả diều gần Tân Sơn Nhất, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng

(GLO)- 3 chiếc diều gắn đèn được thả gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13-8 khiến sân bay phải tạm dừng cất, hạ cánh hơn 10 phút, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Ngày 14-8, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin về sự việc vật thể bay xuất hiện gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13-8, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay.

Thả diều có gắn đèn LED chớp nháy khiến 11 chuyến bay bị ảnh hưởng. Ảnh: CTV/TTO

Theo VATM, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 13-8, Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực III nhận được thông tin về vật thể nghi là thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện ở hướng cầu Tham Lương. Thời điểm này chưa xác định được chính xác vị trí và độ cao của vật thể.

Các đơn vị điều hành bay lập tức phối hợp xác minh, đồng thời đề nghị các tổ bay đang hoạt động trong khu vực hỗ trợ quan sát. Đến khoảng 20 giờ 2 phút, vật thể được ghi nhận tại khu vực phường Tây Thạnh, trên hướng tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, cơ quan chức năng quyết định tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Các máy bay đang trên hành trình đến sân bay được hướng dẫn bay chờ, trong khi một số chuyến chuẩn bị khởi hành phải chờ dưới mặt đất.

Sau hơn 10 phút gián đoạn, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Theo VATM, sự việc khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Quá trình xác minh sau đó cho thấy vật thể nghi UAV thực chất là 3 chiếc diều có gắn đèn được người dân thả tại khu vực gần sân bay. Lực lượng chức năng đã làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định.

Sự việc tiếp tục cho thấy nguy cơ đối với an toàn hàng không từ các vật thể bay xuất hiện trái phép trong khu vực sân bay, nhất là tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - nơi có mật độ khai thác cao.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: PV/Vietnam+

Trước đó chỉ 2 ngày, sân bay này cũng phải tạm dừng hoạt động bay do UAV xâm nhập khu vực hoạt động hàng không. Cụ thể, tối 11-8, các tổ bay liên tiếp phát hiện UAV xuất hiện tại khu vực Tân Sơn Nhất.

Thông tin ban đầu ghi nhận 19 chuyến bay bị ảnh hưởng. Theo số liệu được VATM cập nhật sau đó, trong tối 11-8, Tân Sơn Nhất phải 2 lần tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh do UAV xuất hiện. Tổng cộng 73 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó nhiều chuyến phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc thả hoặc vận hành các thiết bị, vật thể bay không đúng quy định trong khu vực sân bay có thể gây uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn hoạt động hàng không. Các cơ quan chức năng đang tăng cường phối hợp kiểm soát, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.