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Thời sự

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Đến dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, các phòng chuyên môn của phường, Công an phường, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cùng các đơn vị, tổ chức liên quan.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, đợt này có 22 tàu cá bị phá dỡ, tiêu hủy với tổng số tiền hỗ trợ chủ tàu là hơn 6,53 tỷ đồng.

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Phường Quy Nhơn là địa phương đầu tiên của tỉnh đấu giá thành công và tiến hành tháo dỡ, tiêu hủy tàu giải bản. Ảnh: N.T

Để tổ chức phá dỡ, tiêu hủy tàu đúng quy định, phường Quy Nhơn đã hoàn thành các bước thẩm định kinh phí, phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá. Cụ thể, ngày 31 - 7, địa phương đã phối hợp tổ chức đấu giá thành công chi phí phá dỡ, tiêu hủy 138 tàu cá trên địa bàn. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi Trường Việt đã trúng đấu giá với mức 460,68 triệu đồng.

Bà Nguyệt cho biết, việc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND luôn được phường Quy Nhơn quan tâm, đẩy nhanh tiến độ. Đợt 1, địa phương đã mời 138 chủ tàu đến triển khai quy trình, hướng dẫn lập hồ sơ; kết quả đến ngày 11 - 7, có 76 chủ tàu nộp hồ sơ; 53 chủ tàu chưa hoàn thiện hồ sơ.

Theo thống kê, đến nay, tổng số tàu cá đăng ký giải bản toàn phường là 184 tàu. Phường vẫn đang tích cực rà soát, theo dõi chặt chẽ số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đang nằm bờ do không có nhu cầu hoạt động trên địa bàn để vận động tham gia đăng ký giải bản các đợt tiếp theo.

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