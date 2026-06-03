Hướng dẫn xử lý tàu cá sau giải bản, bảo đảm không tái tham gia khai thác thủy sản

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh vừa ban hành Công văn số 5732/SNNMT-TS hướng dẫn việc thanh lý, xử lý tàu cá sau khi được chủ tàu bàn giao cho cơ quan nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Theo hướng dẫn, sau khi hoàn tất chi trả kinh phí hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao từ chủ tàu, tàu cá sẽ trở thành tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước. UBND các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, bảo quản, kiểm kê, đánh giá hiện trạng và thực hiện xử lý tài sản theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các địa phương phải bố trí khu vực phù hợp để tập kết, lưu giữ tàu cá, bảo đảm điều kiện an toàn, thuận lợi cho công tác quản lý và xử lý tài sản.

Các tàu cá đã giải bản của phường Hoài Nhơn Đông đang neo đậu tại Cảng cá Tam Quan. Ảnh: Ngọc Tú

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn 4 phương thức xử lý tàu cá sau giải bản.

Cụ thể, đối với tàu cá hoặc các bộ phận, thiết bị còn giá trị sử dụng, UBND các xã, phường tổ chức kiểm kê, đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án bán hoặc thanh lý theo quy định. Việc bán tài sản được thực hiện bằng hình thức bán trực tiếp hoặc đấu giá, bảo đảm công khai, minh bạch và đầy đủ hồ sơ, chứng từ.

Đối với các tàu cá hư hỏng, xuống cấp, không còn khả năng sử dụng, địa phương thực hiện thanh lý theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ. Quá trình này phải bảo đảm tàu cá không còn khả năng phục hồi, cải hoán hoặc tái sử dụng để hoạt động khai thác thủy sản. Hồ sơ xử lý phải có biên bản kiểm kê, hình ảnh trước, trong và sau khi phá dỡ cùng các chứng từ liên quan.

Ngoài ra, một số tàu cá có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc phục vụ công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) có thể được xem xét giữ lại để trưng bày, làm biểu tượng nghề cá truyền thống, tuyên truyền chống khai thác IUU hoặc phục vụ các hoạt động văn hóa, giáo dục tại địa phương. Các tàu này phải được tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa những bộ phận phục vụ khai thác nhằm bảo đảm không thể quay lại hoạt động nghề cá.

Đáng chú ý, đối với những tàu còn bảo đảm chất lượng kỹ thuật, địa phương có thể đề xuất điều chuyển phục vụ công ích tại khu vực Tây Gia Lai như tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản nội địa, phòng chống thiên tai hoặc hoạt động trên các hồ chứa, sông suối. Sau khi tiếp nhận, đơn vị sử dụng phải tháo dỡ các thiết bị chuyên dùng cho khai thác hải sản và thực hiện đăng kiểm lại thành phương tiện thủy nội địa.

Theo quy định, toàn bộ số tiền thu được từ bán tài sản, phế liệu và vật tư tận thu sau khi trừ các chi phí hợp lý sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh. UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản và xử lý tài sản; trường hợp khó khăn về nguồn lực sẽ báo cáo cơ quan chức năng để xem xét hỗ trợ theo quy định.

Việc ban hành hướng dẫn được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, đồng thời góp phần quản lý chặt chẽ tài sản công, ngăn chặn nguy cơ các tàu đã nhận hỗ trợ quay trở lại hoạt động khai thác thủy sản.