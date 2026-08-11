Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 11/8 chưa có biến động mới

Thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước sáng 11/8 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau phiên tăng trước đó. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm chưa ghi nhận điều chỉnh mới, trong khi thị trường quốc tế cũng giữ nguyên các mức tham chiếu.
Giá cà phê trong nước hiện dao động từ 96.600 – 97.300 đồng/kg, mức trung bình được công bố là 97.100 đồng/kg. Giá hồ tiêu phổ biến từ 136.000 – 139.500 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, cà phê Robusta London, Arabica New York và giá tiêu Ấn Độ đều chưa xuất hiện biến động mới so với ngày 10/8.
Giá cà phê trong nước hôm nay 11/8/2026 đi ngang
Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm hôm nay không thay đổi so với ngày 10/8.
Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất với 97.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 97.000 đồng/kg.
Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 96.600 đồng/kg. Giá trung bình được công bố tiếp tục ở mức 97.100 đồng/kg.
|Thị trường
|Giá thu mua
|So với ngày 10/8
|Đắk Lắk
|97.000 đồng/kg
|Không đổi
|Lâm Đồng
|96.600 đồng/kg
|Không đổi
|Gia Lai
|97.000 đồng/kg
|Không đổi
|Đắk Nông (Lâm Đồng)
|97.300 đồng/kg
|Không đổi
|Trung bình công bố
|97.100 đồng/kg
|Không đổi
Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg.
Sau phiên tăng từ 200 – 300 đồng/kg trước đó, giá cà phê trong nước tạm thời chững lại. Việc thị trường chưa có biến động mới cho thấy hoạt động mua bán đang chuyển sang trạng thái thăm dò.
Robusta London giữ nguyên mức tham chiếu
Giá cà phê Robusta trên sàn London chưa ghi nhận biến động mới so với ngày 10/8.
Hợp đồng giao tháng 9/2026 tiếp tục đứng ở mức 3.787 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 duy trì ở 3.767 USD/tấn.
Các hợp đồng giao xa trong năm 2027 cũng giữ nguyên.
|Kỳ hạn
|Giá tham chiếu
|Biến động
|09/26
|3.787 USD/tấn
|Không đổi
|11/26
|3.767 USD/tấn
|Không đổi
|01/27
|3.744 USD/tấn
|Không đổi
|03/27
|3.713 USD/tấn
|Không đổi
|05/27
|3.691 USD/tấn
|Không đổi
Đơn vị niêm yết Robusta là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.
Việc thị trường chưa hình thành mức giá mới khiến các hợp đồng hiện tại tiếp tục đóng vai trò tham chiếu cho hoạt động giao dịch và thu mua trong nước.
Arabica New York chưa có biến động mới
Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng giữ nguyên so với ngày 10/8.
Hợp đồng tháng 9/2026 duy trì ở mức 335,55 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 12/2026 đứng ở 315,90 US cent/lb.
|Kỳ hạn
|Giá tham chiếu
|Biến động
|09/26
|335,55 US cent/lb
|Không đổi
|12/26
|315,90 US cent/lb
|Không đổi
|03/27
|305,85 US cent/lb
|Không đổi
|05/27
|302,60 US cent/lb
|Không đổi
|07/27
|300,75 US cent/lb
|Không đổi
Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn.
Sau những phiên biến động mạnh trước đó, việc Arabica tạm thời đi ngang giúp thị trường cà phê thế giới bước vào giai đoạn ổn định hơn.
Giá hồ tiêu hôm nay 11/8/2026 giữ nguyên
Giá hồ tiêu trong nước hôm nay không thay đổi so với ngày 10/8.
Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất là 139.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 138.500 đồng/kg.
Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ giá 136.500 đồng/kg. Gia Lai thấp nhất với 136.000 đồng/kg.
|Khu vực
|Giá thu mua
|So với ngày 10/8
|Gia Lai
|136.000 đồng/kg
|Không đổi
|Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM)
|136.500 đồng/kg
|Không đổi
|Đắk Lắk
|138.500 đồng/kg
|Không đổi
|Bình Phước (Đồng Nai)
|136.500 đồng/kg
|Không đổi
|Đắk Nông (Lâm Đồng)
|139.500 đồng/kg
|Không đổi
|Trung bình
|137.400 đồng/kg
|Không đổi
Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 3.500 đồng/kg.
Sau khi tăng 500 đồng/kg tại nhiều vùng trong phiên trước, giá hồ tiêu tạm thời ổn định. Mặt bằng cao nhất vẫn sát mốc 140.000 đồng/kg.
Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định
Giá tiêu tại thị trường Ấn Độ chưa ghi nhận thay đổi mới.
Tiêu GARBLED duy trì mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.812 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đứng ở mức 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 198.103 đồng/kg.
|Loại tiêu
|Giá rupee/tạ
|Thay đổi
|Giá quy đổi
|GARBLED
|71.400
|0
|203.812 đồng/kg
|Gram/lít
|68.400
|0
|195.248 đồng/kg
|UNGARBLED
|69.400
|0
|198.103 đồng/kg
Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá tại từng thời điểm.
Thị trường cà phê và hồ tiêu chờ tín hiệu mới
Diễn biến ngày 11/8 cho thấy cả cà phê và hồ tiêu đang bước vào trạng thái ổn định sau nhịp tăng trước đó.
Giá cà phê trong nước giữ mức trung bình 97.100 đồng/kg, trong khi mức cao nhất vẫn là 97.300 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng).
Giá hồ tiêu cũng chưa có biến động mới, duy trì trong khoảng 136.000 – 139.500 đồng/kg. Mặt bằng cao nhất tiếp tục tiến sát mốc 140.000 đồng/kg.
Trên thị trường quốc tế, Robusta London và Arabica New York cùng giữ nguyên mức tham chiếu. Giá tiêu Ấn Độ cũng đi ngang.
Trong các phiên tới, diễn biến trên hai sàn cà phê thế giới, sức mua của doanh nghiệp xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới giá trong nước.