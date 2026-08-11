Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 11/8 chưa có biến động mới

(GLO)- Giá cà phê và hồ tiêu hôm nay 11/8/2026 đồng loạt đi ngang. Cà phê cao nhất 97.300 đồng/kg, còn hồ tiêu duy trì mức đỉnh 139.500 đồng/kg.

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Thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước sáng 11/8 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau phiên tăng trước đó. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm chưa ghi nhận điều chỉnh mới, trong khi thị trường quốc tế cũng giữ nguyên các mức tham chiếu.

Hình minh họa (AI)

Giá cà phê trong nước hiện dao động từ 96.600 – 97.300 đồng/kg, mức trung bình được công bố là 97.100 đồng/kg. Giá hồ tiêu phổ biến từ 136.000 – 139.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, cà phê Robusta London, Arabica New York và giá tiêu Ấn Độ đều chưa xuất hiện biến động mới so với ngày 10/8.

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/8/2026 đi ngang

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm hôm nay không thay đổi so với ngày 10/8.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất với 97.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 97.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 96.600 đồng/kg. Giá trung bình được công bố tiếp tục ở mức 97.100 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 10/8 Đắk Lắk 97.000 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 96.600 đồng/kg Không đổi Gia Lai 97.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 97.300 đồng/kg Không đổi Trung bình công bố 97.100 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg.

Sau phiên tăng từ 200 – 300 đồng/kg trước đó, giá cà phê trong nước tạm thời chững lại. Việc thị trường chưa có biến động mới cho thấy hoạt động mua bán đang chuyển sang trạng thái thăm dò.

Robusta London giữ nguyên mức tham chiếu

Giá cà phê Robusta trên sàn London chưa ghi nhận biến động mới so với ngày 10/8.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tiếp tục đứng ở mức 3.787 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 duy trì ở 3.767 USD/tấn.

Các hợp đồng giao xa trong năm 2027 cũng giữ nguyên.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động 09/26 3.787 USD/tấn Không đổi 11/26 3.767 USD/tấn Không đổi 01/27 3.744 USD/tấn Không đổi 03/27 3.713 USD/tấn Không đổi 05/27 3.691 USD/tấn Không đổi

Đơn vị niêm yết Robusta là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Việc thị trường chưa hình thành mức giá mới khiến các hợp đồng hiện tại tiếp tục đóng vai trò tham chiếu cho hoạt động giao dịch và thu mua trong nước.

Arabica New York chưa có biến động mới

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng giữ nguyên so với ngày 10/8.

Hợp đồng tháng 9/2026 duy trì ở mức 335,55 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 12/2026 đứng ở 315,90 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động 09/26 335,55 US cent/lb Không đổi 12/26 315,90 US cent/lb Không đổi 03/27 305,85 US cent/lb Không đổi 05/27 302,60 US cent/lb Không đổi 07/27 300,75 US cent/lb Không đổi

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn.

Sau những phiên biến động mạnh trước đó, việc Arabica tạm thời đi ngang giúp thị trường cà phê thế giới bước vào giai đoạn ổn định hơn.

Giá hồ tiêu hôm nay 11/8/2026 giữ nguyên

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay không thay đổi so với ngày 10/8.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất là 139.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 138.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ giá 136.500 đồng/kg. Gia Lai thấp nhất với 136.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua So với ngày 10/8 Gia Lai 136.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 137.400 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 3.500 đồng/kg.

Sau khi tăng 500 đồng/kg tại nhiều vùng trong phiên trước, giá hồ tiêu tạm thời ổn định. Mặt bằng cao nhất vẫn sát mốc 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Giá tiêu tại thị trường Ấn Độ chưa ghi nhận thay đổi mới.

Tiêu GARBLED duy trì mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.812 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đứng ở mức 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 198.103 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 203.812 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.248 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.103 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá tại từng thời điểm.

Thị trường cà phê và hồ tiêu chờ tín hiệu mới

Diễn biến ngày 11/8 cho thấy cả cà phê và hồ tiêu đang bước vào trạng thái ổn định sau nhịp tăng trước đó.

Giá cà phê trong nước giữ mức trung bình 97.100 đồng/kg, trong khi mức cao nhất vẫn là 97.300 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng).

Giá hồ tiêu cũng chưa có biến động mới, duy trì trong khoảng 136.000 – 139.500 đồng/kg. Mặt bằng cao nhất tiếp tục tiến sát mốc 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, Robusta London và Arabica New York cùng giữ nguyên mức tham chiếu. Giá tiêu Ấn Độ cũng đi ngang.

Trong các phiên tới, diễn biến trên hai sàn cà phê thế giới, sức mua của doanh nghiệp xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới giá trong nước.