Giá cà phê hôm nay 29/7: Tăng gần 2.000 đồng/kg, áp sát mốc 100.000

Giá cà phê hôm nay 29/7/2026 tiếp tục tăng mạnh tại các vùng sản xuất trọng điểm, đưa mức bình quân lên 98.400 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta London và Arabica New York đồng loạt khởi sắc, tạo thêm lực đỡ cho giá thu mua trong nước.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước tăng tới 2.000 đồng/kg

Sáng 29/7/2026, giá cà phê trong nước duy trì đà tăng mạnh. Theo bảng cập nhật, mức giá bình quân đạt 98.400 đồng/kg, cao hơn 1.900 đồng/kg so với ngày trước đó.

Giá thu mua tại các khu vực khảo sát tăng từ 1.800–2.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức cao nhất với 98.500 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg.

Đắk Lắk đạt 98.300 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg. Gia Lai cũng được thu mua ở mức 98.300 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg.

Lâm Đồng có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát, đạt 97.800 đồng/kg. Tuy nhiên, đây lại là khu vực tăng mạnh nhất trong ngày, với mức tăng 2.000 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 29/7/2026

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 98.300 đồng/kg +1.800 đồng/kg Lâm Đồng 97.800 đồng/kg +2.000 đồng/kg Gia Lai 98.300 đồng/kg +1.900 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 98.500 đồng/kg +1.900 đồng/kg Trung bình 98.400 đồng/kg +1.900 đồng/kg

Sau khi tăng 500–600 đồng/kg trong ngày 28/7, giá cà phê tiếp tục có một phiên đi lên rõ rệt. Mức tăng gần 2.000 đồng/kg đưa thị trường nội địa trở lại sát ngưỡng 100.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg. Giá giao dịch thực tế tại từng điểm thu mua có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng hàng, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London tăng hơn 2%

Trên sàn London, giá cà phê Robusta đồng loạt tăng tại tất cả kỳ hạn được theo dõi. Mức tăng dao động từ 78–80 USD/tấn, tương đương 2,05–2,15%.

Kỳ hạn 09/2026 tăng 78 USD/tấn, lên 3.877 USD/tấn. Trong phiên, hợp đồng này có thời điểm đạt 3.946 USD/tấn, cao hơn 147 USD/tấn so với mức tham chiếu.

Kỳ hạn 11/2026 cũng tăng 78 USD/tấn, đạt 3.859 USD/tấn. Các hợp đồng giao năm 2027 tăng từ 79–80 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London ngày 29/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 09/26 3.877 USD/tấn +78 USD/tấn +2,05% 11/26 3.859 USD/tấn +78 USD/tấn +2,06% 01/27 3.824 USD/tấn +79 USD/tấn +2,11% 03/27 3.794 USD/tấn +80 USD/tấn +2,15% 05/27 3.768 USD/tấn +79 USD/tấn +2,14%

Sắc xanh xuất hiện đồng đều ở cả hợp đồng giao gần và giao xa. Đáng chú ý, các kỳ hạn năm 2027 có tỷ lệ tăng trên 2,1%, cao hơn nhẹ so với hai hợp đồng cuối năm 2026.

Robusta là dòng cà phê chủ lực của Việt Nam, vì vậy diễn biến trên sàn London thường tác động khá nhanh đến tâm lý thu mua tại Tây Nguyên. Việc kỳ hạn tháng 9 tăng lên 3.877 USD/tấn giúp thị trường trong nước có thêm lực hỗ trợ.

Arabica New York bứt phá mạnh

Giá cà phê Arabica trên sàn New York có phiên tăng mạnh hơn Robusta về tỷ lệ phần trăm. Các kỳ hạn tăng từ 3,31–4,58%.

Kỳ hạn 09/2026 tăng mạnh nhất, đạt 339,40 US cent/lb, cao hơn 14,85 US cent/lb, tương đương 4,58%. Trong phiên, hợp đồng này từng lên tới 346,65 US cent/lb.

Kỳ hạn 12/2026 đạt 317,30 US cent/lb, tăng 11,40 US cent/lb, tương đương 3,73%.

Giá cà phê Arabica New York ngày 29/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 09/26 339,40 US cent/lb +14,85 +4,58% 12/26 317,30 US cent/lb +11,40 +3,73% 03/27 309,40 US cent/lb +10,95 +3,67% 05/27 306,90 US cent/lb +10,35 +3,49% 07/27 304,70 US cent/lb +9,75 +3,31%

Đà tăng mạnh của Arabica cho thấy tâm lý tích cực đang lan rộng trên thị trường cà phê thế giới. Khi cả hai sàn London và New York cùng bứt phá, giá thu mua trong nước thường nhận được thêm lực đỡ.

Giá trong nước tăng theo đà thế giới

Diễn biến ngày 29/7 cho thấy thị trường trong nước và quốc tế tiếp tục vận động cùng chiều. Giá Robusta tăng hơn 2%, trong khi Arabica tăng từ hơn 3% đến 4,58%.

Ở thị trường nội địa, giá cà phê tăng từ 1.800–2.000 đồng/kg. Mức điều chỉnh này mạnh hơn đáng kể so với phiên trước, đưa giá cao nhất lên 98.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá trong nước đã tăng hai phiên liên tiếp. Nếu tính theo mức bình quân được công bố, giá ngày 29/7 cao hơn 1.900 đồng/kg so với ngày 28/7.

Tuy nhiên, thị trường cà phê thời gian gần đây thường xuất hiện những phiên tăng, giảm với biên độ lớn. Vì vậy, việc giá thế giới tăng mạnh chưa đồng nghĩa thị trường sẽ duy trì đà đi lên liên tục.

Mốc 100.000 đồng/kg lại được quan tâm

Với mức cao nhất 98.500 đồng/kg, giá cà phê trong nước hiện chỉ còn cách mốc 100.000 đồng/kg khoảng 1.500 đồng.

Nếu Robusta London tiếp tục tăng và tiến gần vùng 4.000 USD/tấn, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể được hỗ trợ thêm. Ngược lại, sau hai phiên đi lên, thị trường quốc tế cũng có thể xuất hiện lực chốt lời khiến giá chững lại.

Với người trồng còn hàng, vùng giá từ 97.800–98.500 đồng/kg là mức đáng cân nhắc. Thay vì chờ toàn bộ sản lượng vượt một mốc giá cố định, người bán có thể chia nhỏ lượng hàng để hạn chế rủi ro.

Cách bán từng phần giúp người trồng tận dụng được mặt bằng giá hiện tại, đồng thời vẫn còn hàng nếu thị trường tiếp tục tăng.

Đối với đại lý và doanh nghiệp, cần theo dõi sát hợp đồng tháng 9 trên sàn London, nhu cầu giao hàng thực tế, tỷ giá và lượng cà phê còn lại trong dân. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua trong những phiên tới.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 29/7/2026 tăng mạnh lên mức bình quân 98.400 đồng/kg. Robusta London và Arabica New York cùng bứt phá, giúp thị trường trong nước tiến gần hơn tới ngưỡng 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, người bán và doanh nghiệp vẫn nên thận trọng trước biên độ biến động lớn của giá cà phê.