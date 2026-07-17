Giá cà phê hôm nay 17/7: Trong nước giảm mạnh, Robusta và Arabica cùng lao dốc

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 17/7/2026 giảm đồng loạt 2.200 đồng/kg, bình quân còn 96.200 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cùng lao dốc.

Giá cà phê hôm nay 17/7/2026 đồng loạt giảm 2.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, đưa mức bình quân xuống 96.200 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta London và Arabica New York cùng lao dốc, tạo thêm áp lực lên giá thu mua trong nước.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm

Sáng 17/7/2026, giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm giảm mạnh so với ngày trước đó. Mức giá trung bình hiện còn 96.200 đồng/kg, thấp hơn 2.200 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được ghi nhận ở mức 96.200 đồng/kg. Lâm Đồng thấp nhất trong các khu vực khảo sát với 95.700 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn giữ mức cao nhất thị trường, đạt 96.300 đồng/kg. Tuy nhiên, giá tại khu vực này cũng giảm 2.200 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 17/7/2026

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 96.200 đồng/kg -2.200 đồng/kg Lâm Đồng 95.700 đồng/kg -2.200 đồng/kg Gia Lai 96.200 đồng/kg -2.200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 96.300 đồng/kg -2.200 đồng/kg Trung bình 96.200 đồng/kg -2.200 đồng/kg

Mức giảm đồng đều cho thấy thị trường trong nước đang chịu áp lực chung, thay vì chỉ điều chỉnh tại một vài địa phương. Dù vậy, giá cà phê vẫn giữ trên vùng 95.000 đồng/kg và chưa rơi khỏi mặt bằng cao của tháng 7.

Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất chỉ khoảng 600 đồng/kg. Giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng hàng, phương thức thanh toán và địa điểm thu mua.

Robusta London giảm tới hơn 3%

Trên sàn London, giá cà phê Robusta đồng loạt giảm tại các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 còn 3.867 USD/tấn, giảm 94 USD/tấn, tương đương 2,37%.

Kỳ hạn 9/2026 giảm 114 USD/tấn, xuống 3.797 USD/tấn. Các kỳ hạn tháng 11/2026, tháng 1/2027 và tháng 3/2027 đều giảm trên 3%.

Giá cà phê Robusta London ngày 17/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.867 USD/tấn -94 USD/tấn -2,37% 09/26 3.797 USD/tấn -114 USD/tấn -2,91% 11/26 3.747 USD/tấn -117 USD/tấn -3,03% 01/27 3.709 USD/tấn -119 USD/tấn -3,11% 03/27 3.675 USD/tấn -118 USD/tấn -3,11%

Việc Robusta giảm mạnh gây sức ép rõ rệt lên tâm lý giao dịch tại Việt Nam. Đây là dòng cà phê chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu của nước ta, nên biến động trên sàn London thường nhanh chóng ảnh hưởng đến giá thu mua tại Tây Nguyên.

Đáng chú ý, các hợp đồng giao xa giảm mạnh hơn kỳ hạn gần. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trở nên thận trọng hơn trước triển vọng giá trong những tháng tới.

Arabica New York mất hơn 4% ở nhiều kỳ hạn

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đồng loạt đi xuống. Kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 13,15 US cent/lb, còn 321,30 US cent/lb, tương đương mức giảm 3,93%.

Kỳ hạn tháng 9/2026 xuống 312,60 US cent/lb, giảm 14,15 US cent/lb, tương đương 4,33%. Các hợp đồng còn lại đều giảm trên 4%.

Giá cà phê Arabica New York ngày 17/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 321,30 US cent/lb -13,15 -3,93% 09/26 312,60 US cent/lb -14,15 -4,33% 12/26 297,25 US cent/lb -12,70 -4,10% 03/27 291,15 US cent/lb -12,40 -4,08% 05/27 289,35 US cent/lb -12,10 -4,01%

Mức giảm của Arabica mạnh hơn Robusta về tỷ lệ phần trăm. Khi cả hai sàn giao dịch lớn cùng mất giá, thị trường cà phê toàn cầu phát đi tín hiệu kém tích cực, khiến bên mua trong nước có xu hướng thận trọng hơn.

Vì sao giá trong nước giảm mạnh?

Giá cà phê nội địa giảm trong bối cảnh thị trường thế giới đồng loạt đi xuống. Đà giảm từ Robusta London tạo áp lực trực tiếp lên giá thu mua tại Tây Nguyên, trong khi Arabica New York giảm sâu khiến tâm lý chung của thị trường càng trở nên dè dặt.

Sau những phiên giá biến động mạnh, đại lý và doanh nghiệp thường hạn chế mua đuổi, đồng thời điều chỉnh mức thu mua để giảm rủi ro. Người bán cũng có xu hướng quan sát thêm thay vì đưa lượng hàng lớn ra thị trường ngay khi giá giảm.

Tuy nhiên, mức giá bình quân 96.200 đồng/kg vẫn tương đối cao. Do đó, phiên giảm hôm nay mới cho thấy thị trường đang điều chỉnh, chưa đủ cơ sở để khẳng định giá sẽ bước vào một chu kỳ giảm sâu kéo dài.

Thị trường có thể tiếp tục giằng co

Giá cà phê trong nước thời gian gần đây liên tục xuất hiện những phiên tăng, giảm với biên độ lớn. Điều này cho thấy thị trường vẫn nhạy cảm trước biến động trên hai sàn quốc tế.

Trong ngắn hạn, nếu Robusta London sớm phục hồi, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể ổn định trở lại. Ngược lại, nếu giá thế giới tiếp tục giảm, thị trường trong nước có khả năng chịu thêm áp lực.

Đối với người trồng cà phê còn hàng, phương án bán từng phần có thể giúp giảm rủi ro trước những biến động khó lường. Người bán không nên quyết định chỉ dựa trên diễn biến của một phiên giao dịch.

Với đại lý và doanh nghiệp, việc kiểm soát lượng hàng tồn kho, theo sát các hợp đồng kỳ hạn và cân đối nhu cầu giao hàng thực tế vẫn là ưu tiên trong giai đoạn giá biến động nhanh.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 17/7/2026 giảm mạnh 2.200 đồng/kg, nhưng vẫn duy trì quanh vùng 96.000 đồng/kg. Thị trường đang bước vào giai đoạn thận trọng hơn và cần thêm các phiên giao dịch tiếp theo để xác định xu hướng rõ ràng.