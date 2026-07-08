Giá cà phê hôm nay 8/7: Quay đầu giảm hơn 2.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 8/7/2026 quay đầu giảm mạnh sau phiên bật tăng trước đó. Giá trung bình trong nước còn 94.800 đồng/kg, giảm 2.100 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, cả Robusta London và Arabica New York cùng lao dốc, khiến giao dịch trong nước thận trọng hơn.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước giảm hơn 2.000 đồng/kg

Sáng 8/7/2026, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm. Mức trung bình hiện còn 94.800 đồng/kg, giảm 2.100 đồng/kg so với phiên trước.

Trong các địa phương khảo sát, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng giữ mức 94.800 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận 94.700 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Lâm Đồng thấp hơn, ở mức 94.300 đồng/kg, giảm 1.900 đồng/kg.

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 94.700 đồng/kg -2.000 đồng/kg Lâm Đồng 94.300 đồng/kg -1.900 đồng/kg Gia Lai 94.800 đồng/kg -2.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 94.800 đồng/kg -2.200 đồng/kg Trung bình 94.800 đồng/kg -2.100 đồng/kg

Sau cú tăng mạnh ngày 7/7, thị trường cà phê trong nước đã nhanh chóng bước vào nhịp điều chỉnh. Dù giảm sâu, giá hiện vẫn neo ở vùng cao, quanh 94.000 - 95.000 đồng/kg. Đây vẫn là mức giá đáng chú ý với người trồng cà phê, nhất là những hộ còn hàng.

Tuy nhiên, đà giảm mạnh của thị trường thế giới cho thấy tâm lý giao dịch đang thận trọng hơn. Người bán có xu hướng cân nhắc kỹ trước khi chốt hàng, trong khi đại lý và doanh nghiệp cũng không còn mua đuổi như phiên tăng nóng trước đó.

Robusta London quay đầu giảm hơn 4%

Trên sàn London, giá cà phê Robusta đồng loạt giảm ở tất cả kỳ hạn. Kỳ hạn 07/2026 còn 3.892 USD/tấn, giảm 172 USD/tấn, tương đương 4,23%. Kỳ hạn 09/2026 giảm 172 USD/tấn, xuống 3.872 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.892 USD/tấn -172 USD/tấn -4,23% 09/26 3.872 USD/tấn -172 USD/tấn -4,25% 11/26 3.839 USD/tấn -168 USD/tấn -4,19% 01/27 3.806 USD/tấn -168 USD/tấn -4,23% 03/27 3.773 USD/tấn -169 USD/tấn -4,29%

Diễn biến này cho thấy lực điều chỉnh xuất hiện rất nhanh sau phiên tăng mạnh trước đó. Với thị trường Việt Nam, Robusta London là chỉ báo quan trọng vì cà phê Robusta chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu.

Khi giá Robusta thế giới giảm sâu, giá thu mua trong nước thường chịu áp lực tâm lý, nhất là ở những thời điểm thị trường vừa trải qua nhịp tăng mạnh.

Arabica New York giảm sâu gần 9%

Không chỉ Robusta, giá Arabica trên sàn New York cũng giảm mạnh. Kỳ hạn 07/2026 còn 331,60 US cent/lb, giảm 32,35 US cent/lb, tương đương 8,89%. Kỳ hạn 09/2026 giảm 32,35 US cent/lb, xuống 317,60 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 331,60 US cent/lb -32,35 -8,89% 09/26 317,60 US cent/lb -32,35 -9,24% 12/26 305,00 US cent/lb -30,40 -9,06% 03/27 300,25 US cent/lb -29,50 -8,95% 05/27 299,15 US cent/lb -28,95 -8,82%

Việc Arabica giảm mạnh sau phiên tăng dựng đứng cho thấy thị trường thế giới đang biến động rất nhanh. Khi cả hai sàn London và New York cùng giảm, giá cà phê trong nước khó tránh khỏi nhịp điều chỉnh.

Thị trường hạ nhiệt, nhưng giá vẫn ở vùng cao

Điểm đáng chú ý là dù giá cà phê hôm nay giảm mạnh, mặt bằng trong nước vẫn còn khá cao. Mức trung bình 94.800 đồng/kg vẫn là vùng giá tốt nếu so với nhiều giai đoạn trước đó.

Với người trồng cà phê, đây là thời điểm cần theo dõi sát diễn biến thị trường thay vì quyết định vội vàng. Nếu cần dòng tiền, có thể cân nhắc bán từng phần. Nếu còn khả năng giữ hàng, cần quan sát thêm các phiên kế tiếp để xem thị trường thế giới có phục hồi hay tiếp tục điều chỉnh.

Với doanh nghiệp và đại lý thu mua, biến động mạnh của hai sàn quốc tế cho thấy rủi ro giá đang tăng lên. Việc kiểm soát tồn kho, cân đối hợp đồng và theo sát diễn biến từng phiên là rất quan trọng.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 8/7/2026 giảm mạnh sau phiên tăng nóng ngày 7/7. Thị trường đang hạ nhiệt, nhưng chưa rơi khỏi vùng giá cao. Các phiên tới sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định xu hướng mới của giá cà phê trong nước.