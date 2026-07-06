Giá cà phê hôm nay 6/7: Đi ngang ở mức 92.900 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 6/7/2026 giữ nguyên ở mức trung bình 92.900 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cùng đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 6/7/2026 trong nước tiếp tục ổn định, mức trung bình đạt 92.900 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta London và Arabica New York cũng đi ngang, cho thấy thị trường đang tạm chững lại sau những phiên biến động mạnh đầu tháng 7.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước không đổi

Sáng 6/7/2026, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới so với phiên trước. Giá trung bình toàn thị trường tiếp tục ở mức 92.900 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ mức 92.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 92.300 đồng/kg.

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 92.800 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 92.300 đồng/kg Không đổi Gia Lai 92.800 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 93.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 92.900 đồng/kg Không đổi

Việc giá cà phê trong nước đi ngang cho thấy thị trường đang bước vào nhịp quan sát sau giai đoạn tăng nhanh rồi điều chỉnh nhẹ. Dù không còn tăng mạnh như những phiên trước, mặt bằng quanh 92.900 đồng/kg vẫn là vùng giá tương đối tốt với người trồng cà phê.

Ở thời điểm này, hoạt động mua bán có xu hướng thận trọng hơn. Người bán cân nhắc chốt từng phần, trong khi đại lý và doanh nghiệp thu mua tiếp tục theo dõi diễn biến từ hai sàn quốc tế trước khi tăng khối lượng giao dịch.

Robusta London giữ nguyên ở các kỳ hạn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta ngày 6/7/2026 không thay đổi so với phiên trước. Các kỳ hạn chính đều ghi nhận mức tăng giảm 0%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.903 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00% 09/26 3.716 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00% 11/26 3.679 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00% 01/27 3.646 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00% 03/27 3.614 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00%

Sau phiên điều chỉnh trước đó, Robusta London tạm thời giữ trạng thái ổn định. Đây là yếu tố giúp giá cà phê nội địa chưa chịu thêm áp lực giảm, nhất là khi thị trường trong nước vẫn đang duy trì vùng giá cao.

Arabica New York cũng đi ngang

Tương tự sàn London, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng không ghi nhận biến động mới trong phiên cập nhật ngày 6/7.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 315,65 US cent/lb 0,00 0,00% 09/26 301,20 US cent/lb 0,00 0,00% 12/26 286,30 US cent/lb 0,00 0,00% 03/27 281,10 US cent/lb 0,00 0,00% 05/27 280,90 US cent/lb 0,00 0,00%

Việc Arabica New York đi ngang cho thấy thị trường cà phê thế giới đang thiếu thông tin mới đủ mạnh để tạo xu hướng rõ ràng. Sau nhịp giảm trước đó, giới giao dịch có thể đang chờ thêm tín hiệu về nguồn cung, thời tiết tại các vùng sản xuất lớn và nhu cầu tiêu thụ trong những tháng tới.

Thị trường giữ nhịp ổn định, người bán nên theo dõi thêm

Điểm đáng chú ý của giá cà phê hôm nay là cả thị trường trong nước lẫn thế giới đều không thay đổi. Với mức trung bình 92.900 đồng/kg, giá cà phê vẫn neo ở vùng cao, tạo tâm lý khá tích cực cho người trồng còn hàng.

Tuy nhiên, khi giá đi ngang nhiều phiên liên tiếp, thị trường thường bước vào giai đoạn chờ tín hiệu mới. Nếu Robusta London tiếp tục giữ ổn định hoặc phục hồi, giá trong nước có thể được hỗ trợ. Ngược lại, nếu sàn thế giới quay đầu giảm, thị trường nội địa có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, người trồng cà phê có thể cân nhắc bán từng phần nếu cần dòng tiền, tránh dồn toàn bộ hàng vào một thời điểm. Với doanh nghiệp và đại lý, việc theo sát biến động của sàn London, New York cùng nhu cầu giao hàng thực tế vẫn là yếu tố quan trọng.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 6/7/2026 chưa có biến động mới nhưng vẫn giữ được mặt bằng cao. Thị trường đang trong trạng thái ổn định, chờ thêm động lực để xác lập xu hướng tiếp theo.