Giá cà phê hôm nay 2/7: Tăng vọt lên 92.000 đồng/kg, Robusta và Arabica cùng bật mạnh

Giá cà phê hôm nay 2/7/2026 trong nước tăng mạnh, bình quân đạt 92.000 đồng/kg, cao hơn 1.600 đồng/kg so với ngày trước đó. Trên thị trường thế giới, cả Robusta London và Arabica New York cùng đi lên, tạo thêm lực đỡ tâm lý cho thị trường cà phê Tây Nguyên.

Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và thế giới mới nhất ngày 2/7/2026. Hình minh họa

Giá cà phê trong nước tăng mạnh

Sáng 2/7/2026, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt tăng mạnh. Mức giá trung bình hiện đạt 92.000 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg so với phiên trước.

Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng được ghi nhận ở mức 92.000 đồng/kg. Lâm Đồng thấp hơn một chút, ở mức 91.600 đồng/kg nhưng cũng tăng tới 1.600 đồng/kg. Theo bảng giá cập nhật ngày 02/07/2026, giá cao nhất tại các vùng khảo sát đạt 92.000 đồng/kg.

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 92.000 đồng/kg +1.600 đồng/kg Lâm Đồng 91.600 đồng/kg +1.600 đồng/kg Gia Lai 92.000 đồng/kg +1.600 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 92.000 đồng/kg +1.500 đồng/kg

Với mức tăng này, thị trường cà phê trong nước đã lấy lại mốc 92.000 đồng/kg. Đây là diễn biến đáng chú ý sau giai đoạn giá biến động liên tục, đặc biệt với những hộ dân, đại lý và doanh nghiệp đang cân nhắc thời điểm chốt bán.

Dù vậy, mức giá thực tế tại từng địa phương có thể chênh lệch tùy chất lượng hàng, độ ẩm, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch và chi phí vận chuyển. Vì vậy, người bán vẫn cần tham khảo thêm giá thu mua trực tiếp từ đại lý hoặc doanh nghiệp tại khu vực.

Robusta London tăng hơn 100 USD/tấn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta đồng loạt tăng ở các kỳ hạn. Hợp đồng kỳ hạn 07/2026 đạt 3.958 USD/tấn, tăng 113 USD/tấn, tương đương 2,94%. Kỳ hạn 09/2026 cũng tăng 113 USD/tấn, lên 3.771 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.958 USD/tấn +113 USD/tấn +2,94% 09/26 3.771 USD/tấn +113 USD/tấn +3,09% 11/26 3.726 USD/tấn +114 USD/tấn +3,16% 01/27 3.692 USD/tấn +114 USD/tấn +3,19% 03/27 3.661 USD/tấn +112 USD/tấn +3,16%

Diễn biến trên sàn London cho thấy lực mua quay trở lại khá rõ. Các kỳ hạn xa cũng tăng trên 110 USD/tấn, phản ánh tâm lý thị trường không chỉ tích cực trong ngắn hạn mà còn lan sang các tháng giao sau.

Arabica New York bật tăng hơn 4%

Không chỉ Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng mạnh. Kỳ hạn 07/2026 đạt 324,30 US cent/lb, tăng 13,10 US cent/lb, tương đương 4,21%. Kỳ hạn 09/2026 tăng 13,45 US cent/lb, lên 309,90 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 324,30 US cent/lb +13,10 +4,21% 09/26 309,90 US cent/lb +13,45 +4,54% 12/26 294,85 US cent/lb +12,75 +4,52% 03/27 289,55 US cent/lb +11,95 +4,30% 05/27 289,85 US cent/lb +11,55 +4,15%

Việc Arabica tăng mạnh thường tác động tích cực đến tâm lý chung của thị trường cà phê. Khi cả hai sàn London và New York cùng đi lên, giá nội địa có thêm cơ sở để duy trì mặt bằng cao, nhất là trong bối cảnh nguồn cung giao ngay không quá dồi dào.

Vì sao giá cà phê tăng mạnh?

Động lực chính đến từ thị trường thế giới. Theo ghi nhận từ các nguồn theo dõi hàng hóa, giá cà phê quốc tế tăng mạnh khi hoạt động thu hoạch và bán hàng tại Brazil bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ngắn hạn, đặc biệt với Arabica.

Barchart cũng ghi nhận phiên tăng mạnh của cà phê kỳ hạn, trong đó Arabica tháng 9 tăng 13,45 US cent/lb và Robusta tháng 9 tăng 113 USD/tấn. Nguồn này cho rằng mưa lớn tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch, gây lo ngại về chất lượng và nguồn cung trong ngắn hạn.

Với thị trường trong nước, tác động từ sàn thế giới thường phản ánh khá nhanh vào giá thu mua tại Tây Nguyên. Khi giá kỳ hạn tăng mạnh, tâm lý găm hàng, chờ giá tốt hơn cũng có thể xuất hiện, khiến giao dịch thực tế trở nên thận trọng hơn.

Nhận định thị trường

Giá cà phê hôm nay 2/7/2026 đang nghiêng về xu hướng tích cực. Mức 92.000 đồng/kg là vùng giá đáng chú ý với người trồng cà phê, nhất là những hộ còn hàng trong dân.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh cũng đi kèm rủi ro điều chỉnh. Nếu thời tiết tại Brazil thuận lợi hơn và tiến độ thu hoạch được đẩy nhanh trong các tuần tới, áp lực nguồn cung có thể quay lại. Ngược lại, nếu mưa tiếp tục làm chậm thu hoạch, giá cà phê thế giới có thể còn được hỗ trợ thêm.

Với người dân, giai đoạn này nên cân nhắc bán từng phần thay vì dồn toàn bộ lượng hàng vào một thời điểm. Với doanh nghiệp và đại lý thu mua, việc theo sát biến động hai sàn London, New York cùng tỷ giá là rất quan trọng, bởi giá có thể thay đổi nhanh trong ngày.

Nhìn chung, phiên 2/7 ghi nhận một nhịp tăng mạnh và khá đồng thuận giữa thị trường trong nước và thế giới. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng chưa nên xem là xu hướng bền vững nếu chưa có thêm xác nhận từ các phiên giao dịch kế tiếp.