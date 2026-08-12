Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 12/8: Cà phê tăng, giá tiêu giảm

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 12/8/2026 tăng 600 – 700 đồng/kg, lên cao nhất 98.000 đồng/kg; trong khi hồ tiêu giảm 500 đồng/kg tại nhiều vùng trọng điểm.

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Thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước ngày 12/8 diễn biến trái chiều. Giá cà phê đồng loạt đi lên tại các vùng sản xuất trọng điểm, trong khi hồ tiêu điều chỉnh giảm tại 4/5 khu vực khảo sát.

Hình minh họa (AI)

Theo dữ liệu cập nhật, mức giá cà phê trung bình được công bố đạt 97.800 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 98.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, Robusta London tăng ở tất cả kỳ hạn, trong khi Arabica New York đồng loạt giảm. Giá tiêu Ấn Độ chưa ghi nhận biến động mới.

Giá cà phê trong nước hôm nay 12/8/2026 tăng 600 – 700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng tại các khu vực khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng) có mức giá cao nhất, đạt 98.000 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 700 đồng/kg, lên 97.700 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 600 đồng/kg, đạt 97.200 đồng/kg và vẫn là khu vực có giá thấp nhất trong bảng khảo sát.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 97.700 đồng/kg Tăng 700 đồng/kg Lâm Đồng 97.200 đồng/kg Tăng 600 đồng/kg Gia Lai 97.700 đồng/kg Tăng 700 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 98.000 đồng/kg Tăng 700 đồng/kg Trung bình công bố 97.800 đồng/kg Tăng 700 đồng/kg

Mặt bằng giá cà phê tại các vùng trọng điểm hiện dao động từ 97.200 – 98.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg.

Sau phiên đi ngang trước đó, mức tăng 600 – 700 đồng/kg đưa giá cà phê trong nước trở lại sát vùng 100.000 đồng/kg.

Robusta London đồng loạt tăng

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng tại tất cả các kỳ hạn.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 23 USD/tấn, tương đương 0,61%, lên 3.810 USD/tấn. Trong phiên, giá có lúc đạt 3.854 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 28 USD/tấn, đạt 3.795 USD/tấn. Các hợp đồng giao năm 2027 tăng từ 29 – 30 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.810 USD/tấn +23 USD, +0,61% 3.854 3.764 11/26 3.795 USD/tấn +28 USD, +0,74% 3.838 3.749 01/27 3.773 USD/tấn +29 USD, +0,77% 3.812 3.726 03/27 3.743 USD/tấn +30 USD, +0,81% 3.772 3.698 05/27 3.721 USD/tấn +30 USD, +0,81% 3.750 3.701

Đơn vị giao dịch Robusta trên sàn London là USD/tấn; mỗi lot tương đương 10 tấn.

Khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 8.831 lot, tiếp đến là tháng 9/2026 với 4.928 lot.

Việc toàn bộ kỳ hạn Robusta cùng tăng tạo lực hỗ trợ đáng kể cho giá cà phê trong nước.

Arabica New York quay đầu giảm

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York đồng loạt đi xuống.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,25 US cent/lb, tương đương 0,97%, xuống còn 332,30 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 2,00 US cent/lb, còn 313,90 US cent/lb. Các hợp đồng giao năm 2027 giảm từ 0,35% đến 0,43%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 332,30 US cent/lb -3,25, -0,97% 338,90 326,75 12/26 313,90 US cent/lb -2,00, -0,63% 318,90 309,10 03/27 304,55 US cent/lb -1,30, -0,43% 308,80 299,90 05/27 301,35 US cent/lb -1,25, -0,41% 304,95 297,00 07/27 299,70 US cent/lb -1,05, -0,35% 302,95 295,55

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg và mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn.

Đáng chú ý, kỳ hạn tháng 9/2026 ghi nhận khối lượng 19.712 lot, trong khi tháng 12/2026 đạt 18.856 lot.

Diễn biến trái chiều giữa Robusta và Arabica cho thấy thị trường cà phê thế giới tiếp tục phân hóa. Với Việt Nam, đà tăng của Robusta có ý nghĩa đáng chú ý hơn do đây là dòng cà phê xuất khẩu chủ lực.

Giá hồ tiêu hôm nay 12/8/2026 giảm tại nhiều vùng

Trong khi cà phê tăng, thị trường hồ tiêu trong nước lại điều chỉnh giảm.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), Đắk Lắk, Bình Phước (Đồng Nai) và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng giảm 500 đồng/kg. Riêng Gia Lai giữ nguyên ở mức 136.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 12/8/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Đắk Lắk 138.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Trung bình 137.000 đồng/kg Giảm nhẹ

Mặt bằng giá tiêu hiện dao động từ 136.000 – 139.000 đồng/kg, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Sau khi tiến sát mốc 140.000 đồng/kg trong phiên trước, giá tiêu tại nhiều địa phương đã giảm nhẹ trở lại. Tuy nhiên, mức điều chỉnh 500 đồng/kg chưa tạo ra thay đổi lớn về mặt bằng thị trường.

Giá tiêu Ấn Độ giữ ổn định

Giá các loại tiêu tại thị trường Ấn Độ chưa ghi nhận biến động mới.

Tiêu GARBLED duy trì ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.026 đồng/kg. UNGARBLED giữ mức 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 197.339 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 203.026 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 194.496 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 197.339 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại thời điểm tính toán.

Cà phê tiến gần 100.000 đồng/kg, hồ tiêu điều chỉnh nhẹ

Điểm đáng chú ý của thị trường ngày 12/8 là sự trái chiều giữa cà phê và hồ tiêu.

Giá cà phê trong nước tăng 600 – 700 đồng/kg, đưa mức cao nhất lên 98.000 đồng/kg. Đồng thời, Robusta London cũng tăng từ 23 – 30 USD/tấn tại các kỳ hạn được thống kê.

Ở chiều ngược lại, Arabica New York giảm nhẹ, trong đó hợp đồng tháng 9/2026 mất gần 1%.

Hồ tiêu trong nước điều chỉnh giảm 500 đồng/kg tại 4/5 khu vực khảo sát. Dù vậy, mức cao nhất vẫn giữ ở 139.000 đồng/kg và thị trường chưa rời xa vùng 140.000 đồng/kg.

Trong các phiên tới, diễn biến Robusta London sẽ tiếp tục là tín hiệu quan trọng đối với giá cà phê nội địa. Với hồ tiêu, hoạt động thu mua, lượng hàng bán ra và nhu cầu xuất khẩu sẽ là những yếu tố đáng chú ý.