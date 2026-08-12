Bánh Trung thu 2026 vào mùa sớm, giá nhích lên do đâu?

(GLO)- Thị trường bánh Trung thu năm 2026 khởi động sớm hơn thường lệ. Nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu sản phẩm từ đầu và giữa tháng 7, trong khi các đơn hàng quà tặng dành cho doanh nghiệp cũng được triển khai sớm.

Cùng với đó, giá bánh tại một số phân khúc có xu hướng tăng so với năm trước, nhưng mức tăng không đồng đều giữa các thương hiệu và sản phẩm.

Theo khảo sát của VnExpress tại một số cửa hàng ở TP. Hồ Chí Minh, giá bánh Trung thu năm nay tăng khoảng 3-20% so với cùng kỳ, tùy cơ sở và phân khúc; trong đó, mức tăng phổ biến khoảng 5-10%. Một số loại bánh bào ngư hai trứng được bán với giá 195.000 đồng/chiếc, tăng hơn 8%; bánh thập cẩm 150 gram, một trứng của một số thương hiệu lớn có giá khoảng 240.000-270.000 đồng/chiếc, tăng khoảng 10%.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Chi phí đầu vào tạo áp lực lên giá bán

Theo các cơ sở sản xuất được VnExpress khảo sát, giá nguyên liệu, nhân công và bao bì là những yếu tố chính khiến giá bánh được điều chỉnh. Một cơ sở sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh cho biết giá nguyên vật liệu năm nay tăng khoảng 40%, chi phí thuê nhân công tăng 30-40%, trong khi chi phí hộp và bao bì cũng tăng. Cơ sở này vì vậy điều chỉnh giá bán bình quân khoảng 15% mỗi hộp so với mùa Trung thu năm ngoái.

Tuy nhiên, mức tăng giá giữa các doanh nghiệp lớn khá khác nhau. KIDO cho biết giá bánh năm nay tăng khoảng 3-5% tùy loại, một số sản phẩm giữ nguyên giá. Orion dự kiến một số dòng tăng khoảng 2-3%, trong khi Phúc Long gần như giữ nguyên giá, với bánh lẻ 149.000 đồng và các hộp quà từ 669.000-989.000 đồng.

Vì sao bánh Trung thu vào mùa sớm?

Một yếu tố đáng chú ý của mùa Trung thu năm nay là thời điểm bán hàng được đẩy lên sớm. Znews ghi nhận nhiều doanh nghiệp bắt đầu giới thiệu sản phẩm từ đầu tháng 7.

Theo đại diện Le Méridien Saigon, Tết Trung thu năm 2026 diễn ra vào ngày 25-9, sớm hơn năm trước, khiến thời gian bán hàng bị rút ngắn. Trong khi đó, từ tháng 6 và đầu tháng 7, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ đặt bánh để làm quà tặng đối tác, nhân viên nên các đơn vị sản xuất, khách sạn phải chuẩn bị và đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn.

Không chỉ bán sớm, các doanh nghiệp còn đầu tư nhiều hơn vào phân khúc quà tặng. Theo Znews, nhiều nhà sản xuất chú trọng thiết kế hộp, chất liệu, họa tiết và câu chuyện thương hiệu; một số sản phẩm có hộp 2-3 tầng, hướng tới nhu cầu biếu tặng.

Le Méridien Saigon cũng cho biết bộ sưu tập năm nay được đầu tư vào thiết kế bao bì, trong đó có hộp làm từ chất liệu sơn mài, hai tầng và phủ nhung bên trong. Giá một bộ 4 bánh được công bố ở mức từ 2,288 triệu đồng đến 2,488 triệu đồng, tùy phiên bản.

Doanh nghiệp kỳ vọng sức mua tăng

Ở phía sản xuất, KIDO cho biết đã nhận các đơn hàng với quy mô từ hàng nghìn đến hàng triệu sản phẩm và đặt mục tiêu sản lượng bánh Trung thu năm 2026 tăng gấp đôi so với năm 2025.

Trong khi đó, Le Méridien Saigon cho biết đã ghi nhận các đơn hàng doanh nghiệp khoảng 100-500 hộp ngay giai đoạn đầu mở bán và kỳ vọng doanh thu bánh Trung thu năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Dù vậy, các nhà phân phối vẫn thận trọng về sức mua. Ghi nhận ngày 26-7 cho thấy nhiều thương hiệu mới chủ yếu gửi mẫu, bảng giá và chính sách chiết khấu cho đại lý; lượng sản phẩm đưa ra thị trường chưa lớn và các nhà bán hàng vẫn chưa thể chắc chắn về diễn biến sức mua trong cả mùa.

Người mua cần lưu ý gì?

Bánh Trung thu năm nay có mức giá rất rộng, tùy trọng lượng, nguyên liệu, thương hiệu và phân khúc. Trên thị trường trực tuyến, bánh được chào bán từ vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng mỗi hộp; riêng các dòng quà tặng cao cấp có thể có giá gần 2 triệu đồng/hộp.

Bên cạnh giá bán, người tiêu dùng nên chú ý nguồn gốc, cơ sở sản xuất, thông tin trên nhãn, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản, nhất là với bánh được bán trên mạng.

Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo bánh Trung thu có hàm lượng đường, đạm và chất béo cao nên dễ bị biến chất, nhiễm khuẩn hoặc nấm mốc nếu không được lựa chọn và bảo quản đúng cách.

Về quản lý thị trường, Bộ Công Thương từng yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra bánh Trung thu, tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, chất lượng sản phẩm và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời kiểm soát hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.