CPI tháng 7 tiếp tục giảm nhờ giá xăng dầu và thực phẩm “hạ nhiệt”

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2026 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, bình quân 7 tháng đầu năm, CPI vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,19%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI giảm, sau khi giảm 0,39% trong tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là giá xăng dầu trong nước giảm theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới; đồng thời giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào, góp phần kéo mặt bằng giá đi xuống.

CPI tháng 7-2026 giảm chủ yếu do giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt”. Ảnh minh họa: ChatGPT

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm tăng giá và 3 nhóm giảm giá. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% (giá lương thực giảm 0,5%, giá gạo giảm 0,8% và giá thực phẩm giảm 0,07% so với tháng 6).

Một số nhóm như: nhà ở và vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa - giải trí và du lịch tiếp tục ghi nhận mức tăng giá.

Mặc dù CPI tháng 7 giảm nhẹ nhưng áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Bình quân 7 tháng đầu năm, CPI tăng 4,39% chủ yếu do giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tiền thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng nhà ở, điện sinh hoạt, dịch vụ y tế, giáo dục và một số dịch vụ tiêu dùng khác tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với CPI, chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 3,02% so với tháng 6, giảm 5,66% so với tháng 12-2025 nhưng vẫn tăng 19,15% so với cùng kỳ năm 2025; bình quân 7 tháng tăng 51,86%. Trong khi đó, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,19% so với tháng 12-2025 và tăng 0,38% so với cùng kỳ năm trước.