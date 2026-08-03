CPI tháng 7 tiếp tục giảm nhờ giá xăng dầu và thực phẩm “hạ nhiệt”

Đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI giảm, sau khi giảm 0,39% trong tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là giá xăng dầu trong nước giảm theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới; đồng thời giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào, góp phần kéo mặt bằng giá đi xuống.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm tăng giá và 3 nhóm giảm giá. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% (giá lương thực giảm 0,5%, giá gạo giảm 0,8% và giá thực phẩm giảm 0,07% so với tháng 6).
Một số nhóm như: nhà ở và vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa - giải trí và du lịch tiếp tục ghi nhận mức tăng giá.
Mặc dù CPI tháng 7 giảm nhẹ nhưng áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Bình quân 7 tháng đầu năm, CPI tăng 4,39% chủ yếu do giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tiền thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng nhà ở, điện sinh hoạt, dịch vụ y tế, giáo dục và một số dịch vụ tiêu dùng khác tăng so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với CPI, chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 3,02% so với tháng 6, giảm 5,66% so với tháng 12-2025 nhưng vẫn tăng 19,15% so với cùng kỳ năm 2025; bình quân 7 tháng tăng 51,86%. Trong khi đó, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,19% so với tháng 12-2025 và tăng 0,38% so với cùng kỳ năm trước.