Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá cả thị trường

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

CPI tháng 7 tiếp tục giảm nhờ giá xăng dầu và thực phẩm “hạ nhiệt”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, Kinh tế - Tài chính)

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2026 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, bình quân 7 tháng đầu năm, CPI vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,19%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI giảm, sau khi giảm 0,39% trong tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là giá xăng dầu trong nước giảm theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới; đồng thời giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào, góp phần kéo mặt bằng giá đi xuống.

cpi-thang-7-tiep-tuc-giam-nho-gia-xang-dau-va-thuc-pham-ha-nhiet-7510.png
CPI tháng 7-2026 giảm chủ yếu do giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt”. Ảnh minh họa: ChatGPT

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm tăng giá và 3 nhóm giảm giá. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% (giá lương thực giảm 0,5%, giá gạo giảm 0,8% và giá thực phẩm giảm 0,07% so với tháng 6).

Một số nhóm như: nhà ở và vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa - giải trí và du lịch tiếp tục ghi nhận mức tăng giá.

Mặc dù CPI tháng 7 giảm nhẹ nhưng áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Bình quân 7 tháng đầu năm, CPI tăng 4,39% chủ yếu do giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tiền thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng nhà ở, điện sinh hoạt, dịch vụ y tế, giáo dục và một số dịch vụ tiêu dùng khác tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với CPI, chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 3,02% so với tháng 6, giảm 5,66% so với tháng 12-2025 nhưng vẫn tăng 19,15% so với cùng kỳ năm 2025; bình quân 7 tháng tăng 51,86%. Trong khi đó, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,19% so với tháng 12-2025 và tăng 0,38% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

EVN phải xin ý kiến Bộ Công Thương nếu tăng giá điện từ 2% đến dưới 5%

EVN phải xin ý kiến Bộ Công Thương nếu tăng giá điện từ 2% đến dưới 5%

Giá cả thị trường

(GLO)- Theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá điện bình quân, trong trường hợp cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ hiện hành, EVN phải lập hồ sơ và báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát, cho ý kiến.

null