Giá tiêu hôm nay 5/7: Cao nhất 135.000 đồng/kg

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 5/7/2026 tiếp tục ổn định tại các vùng trồng trọng điểm. Thị trường trong nước dao động 133.000 - 135.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 5/7 chưa ghi nhận biến động mới so với phiên trước. Giá tiêu xô tại các địa phương trọng điểm đồng loạt đi ngang, cho thấy lực mua và lực bán đang ở trạng thái cân bằng sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Hình minh họa

Theo bảng giá cập nhật, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng đạt 135.000 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cùng ở mức 134.000 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 133.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 5/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 134.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 134.000 0 Đắk Lắk 135.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 133.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 135.000 0

Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay duy trì trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 2.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường chưa có lực đẩy mới để tăng trở lại, nhưng cũng chưa xuất hiện áp lực giảm sâu. Với người trồng tiêu, mặt bằng giá hiện tại vẫn là vùng cần theo dõi sát, nhất là khi các địa phương dẫn đầu vẫn giữ được mốc 135.000 đồng/kg.

Vì sao giá tiêu hôm nay đi ngang?

Giá hồ tiêu đi ngang thường phản ánh trạng thái thận trọng của thị trường. Bên bán chưa muốn hạ giá thêm, trong khi bên mua cũng chưa đẩy mạnh thu gom khi chưa có tín hiệu rõ ràng từ xuất khẩu hoặc đơn hàng mới.

Một số yếu tố có thể khiến thị trường giữ nhịp ổn định:

Nguồn cung đưa ra thị trường không tăng mạnh.

Thương lái và doanh nghiệp thu mua thận trọng.

Người trồng tiêu có xu hướng nghe ngóng thêm trước khi bán.

Giá đã giảm so với vùng cao trước đó nên thị trường cần thêm thời gian cân bằng.

Vì vậy, việc giá không đổi trong ngày 5/7 không hẳn là tín hiệu tiêu cực. Đây có thể là giai đoạn thị trường “nghỉ nhịp” để chờ các tín hiệu mới về xuất khẩu, tỷ giá và nhu cầu mua hàng.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận thay đổi so với ngày trước đó nếu tính theo Rupee/tạ. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều đi ngang.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 204.155 Gram/lít 68.400 0 195.577 UNGARBLED 69.400 0 198.436

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 204.155 đồng/kg. UNGARBLED đạt 198.436 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 195.577 đồng/kg.

Dù giá theo Rupee không đổi, mức quy đổi sang VNĐ/kg có thể thay đổi theo tỷ giá. Đây là yếu tố doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường theo dõi sát, bởi tỷ giá có thể ảnh hưởng đến giá tham chiếu và hiệu quả giao dịch.

Giá đi ngang có ý nghĩa gì với người trồng tiêu?

Với người trồng tiêu, giá đi ngang trong vùng 133.000 - 135.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang tạm ổn định. Tuy nhiên, việc giá chưa bật tăng trở lại cũng cho thấy lực mua chưa thật sự mạnh.

Người có hàng cần chú ý 3 điểm:

Giá cao nhất hiện là 135.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng).

tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng). Bình Phước (Đồng Nai) thấp nhất , ở mức 133.000 đồng/kg.

, ở mức 133.000 đồng/kg. Thị trường đang chờ lực mua mới, nhất là từ doanh nghiệp xuất khẩu.

Với thương lái và doanh nghiệp, chênh lệch giá giữa các vùng chỉ khoảng 2.000 đồng/kg. Trong bối cảnh giá ít biến động, chất lượng hàng, độ khô, chi phí vận chuyển và thời điểm chốt giao dịch sẽ là những yếu tố quan trọng hơn trong mua bán thực tế.