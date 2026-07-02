Giá hồ tiêu hôm nay 2/7: Giảm nhẹ 400 đồng/kg, Đắk Lắk mất 2.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu hôm nay 2/7/2026 trung bình đạt 134.200 đồng/kg, giảm nhẹ 400 đồng/kg so với ngày trước đó. Thị trường trong nước dao động 133.000 - 135.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk là khu vực ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

Cập nhật giá hồ tiêu hôm nay 2/7/2026 mới nhất. Hình minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 2/7 tiếp tục có diễn biến thận trọng. Dù phần lớn các vùng trồng trọng điểm giữ giá đi ngang, mức giảm 2.000 đồng/kg tại Đắk Lắk đã kéo giá trung bình cả nước lùi nhẹ.

Theo bảng giá cập nhật, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) hiện cùng giữ mức cao nhất 135.000 đồng/kg. Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cùng ở mức 134.000 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) là khu vực có giá thấp nhất, đạt 133.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 2/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 134.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 134.000 0 Đắk Lắk 135.000 -2.000 Bình Phước (Đồng Nai) 133.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 135.000 0

Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 2.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là mức giảm không lan rộng toàn thị trường mà tập trung tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, do đây là một trong những vùng giao dịch quan trọng, biến động tại địa phương này vẫn tác động rõ đến mặt bằng giá trung bình.

Vì sao giá tiêu trung bình giảm dù nhiều nơi đi ngang?

Giá trung bình hôm nay giảm 400 đồng/kg chủ yếu do Đắk Lắk giảm mạnh 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, các khu vực còn lại gồm Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), Bình Phước (Đồng Nai) và Đắk Nông (Lâm Đồng) đều giữ nguyên giá.

Nói dễ hiểu, thị trường không giảm đồng loạt, nhưng chỉ cần một vùng có mức giảm sâu cũng đủ kéo giá bình quân đi xuống.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu vẫn đang trong trạng thái thận trọng. Lực mua chưa tạo được cú hích mới, trong khi người bán cũng cân nhắc kỹ hơn khi giá đã giảm so với vùng cao trước đó.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận thay đổi so với ngày trước đó. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều giữ nguyên tính theo Rupee/tạ.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 205.847 Gram/lít 68.400 0 197.198 UNGARBLED 69.400 0 200.081

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED tiếp tục có mức quy đổi cao nhất, đạt 205.847 đồng/kg. UNGARBLED đạt 200.081 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 197.198 đồng/kg.

Việc giá tiêu Ấn Độ đi ngang trong khi giá trong nước giảm nhẹ cho thấy thị trường nội địa đang chịu tác động nhiều hơn từ giao dịch ngắn hạn tại từng vùng, thay vì biến động mạnh từ giá tham chiếu quốc tế.

Thị trường có ý nghĩa gì với người trồng tiêu?

Với người trồng tiêu, mặt bằng giá 133.000 - 135.000 đồng/kg vẫn là vùng đáng quan tâm, nhưng diễn biến giảm tại Đắk Lắk cho thấy thị trường chưa thực sự ổn định.

Người có hàng cần chú ý 3 điểm:

Giá cao nhất hiện chỉ còn 135.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng).

Bình Phước (Đồng Nai) đang là khu vực thấp nhất, ở mức 133.000 đồng/kg.

Nếu lực mua xuất khẩu chưa cải thiện, giá tiêu có thể tiếp tục dao động hẹp trong ngắn hạn.

Với thương lái và doanh nghiệp, chênh lệch giá giữa các vùng không quá lớn. Điều này khiến yếu tố chất lượng hàng, độ khô, chi phí vận chuyển và thời điểm chốt mua bán trở nên quan trọng hơn trong giao dịch thực tế.