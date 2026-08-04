Giá cà phê hôm nay 4/8 giảm, hồ tiêu mất 1.000 đồng/kg

Thị trường nông sản sáng 4/8 ghi nhận diễn biến kém tích cực khi giá cà phê và hồ tiêu trong nước cùng giảm. Giá cà phê trung bình lùi về 96.600 đồng/kg, thấp hơn 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Hình minh họa (AI)

Đáng chú ý, giá cà phê tại Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm mạnh hơn các địa phương còn lại, mất 300 đồng/kg và xuống mức 96.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện dao động từ 138.000 – 141.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, các hợp đồng cà phê Robusta London và Arabica New York chưa ghi nhận biến động mới theo bảng dữ liệu cập nhật gần nhất.

Giá cà phê trong nước hôm nay 4/8/2026 giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm tại toàn bộ các địa phương được khảo sát. Mức giá trung bình đạt 96.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 96.700 đồng/kg, nhưng giảm 300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 200 đồng/kg, xuống mức 96.500 đồng/kg.

Lâm Đồng có giá thấp nhất, đạt 96.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 96.500 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Lâm Đồng 96.000 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Gia Lai 96.500 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 96.700 đồng/kg Giảm 300 đồng/kg Trung bình 96.600 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg

Sau thời gian duy trì quanh vùng 96.800 đồng/kg, giá cà phê trong nước đã điều chỉnh giảm trở lại. Mức giảm chưa lớn, nhưng cho thấy hoạt động thu mua đầu tuần vẫn tương đối thận trọng.

Giá cà phê Robusta London chưa có biến động mới

Theo bảng dữ liệu cập nhật ngày 3/8 được sử dụng làm cơ sở tham khảo cho thị trường sáng 4/8, giá cà phê Robusta trên sàn London chưa thay đổi ở các kỳ hạn.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 duy trì mức 3.782 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 đứng ở 3.775 USD/tấn, trong khi hợp đồng tháng 1/2027 đạt 3.744 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.782 USD/tấn Không đổi 3.804 3.753 11/26 3.775 USD/tấn Không đổi 3.791 3.744 01/27 3.744 USD/tấn Không đổi 3.758 3.711 03/27 3.715 USD/tấn Không đổi 3.729 3.687 05/27 3.691 USD/tấn Không đổi 3.704 3.665

Đơn vị giao dịch cà phê Robusta trên sàn London là lot, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Khối lượng giao dịch trong bảng cập nhật ở mức 0 cho thấy thị trường chưa hình thành mức giá mới. Vì vậy, các mức niêm yết hiện tại chủ yếu mang tính tham chiếu từ phiên gần nhất.

Giá cà phê Arabica New York đi ngang

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng chưa ghi nhận thay đổi. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giữ mức 332,10 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2026 đứng ở 314,65 US cent/lb. Các hợp đồng giao trong năm 2027 dao động từ 303,25 – 305,30 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 332,10 US cent/lb Không đổi 334,40 320,90 12/26 314,65 US cent/lb Không đổi 316,85 305,05 03/27 305,30 US cent/lb Không đổi 307,50 297,25 05/27 303,80 US cent/lb Không đổi 305,65 296,40 07/27 303,25 US cent/lb Không đổi 304,75 295,85

Đơn vị niêm yết của cà phê Arabica là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn cà phê.

Việc hai sàn cà phê quốc tế chưa xuất hiện biến động mới khiến thị trường trong nước thiếu thêm động lực hỗ trợ. Giá thu mua vì vậy điều chỉnh nhẹ tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Giá hồ tiêu hôm nay 4/8/2026 giảm 1.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg tại tất cả khu vực được khảo sát. Mặt bằng giá hiện dao động từ 138.000 – 141.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất là 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 140.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận giá thu mua 138.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 138.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 138.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Trung bình 139.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg

Khoảng cách giữa giá hồ tiêu cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg. Sau nhịp đi ngang trước đó, mức giảm đồng loạt cho thấy lực mua trên thị trường đang chậm lại.

Dù điều chỉnh giảm, giá tiêu trong nước vẫn duy trì trên ngưỡng 138.000 đồng/kg. Hoạt động bán hàng của người dân và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tiếp tục tác động đến xu hướng giá trong những ngày tới.

Giá tiêu Ấn Độ giữ ổn định

Giá các loại tiêu tại thị trường Ấn Độ chưa ghi nhận biến động mới.

Tiêu GARBLED được giao dịch ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 204.097 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đứng ở mức 69.400 rupee/tạ, tương đương 198.380 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 204.097 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.522 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.380 đồng/kg

Mức giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo biến động tỷ giá tại thời điểm tính toán.

Thị trường nông sản thiếu động lực tăng

Diễn biến ngày 4/8 cho thấy cả cà phê và hồ tiêu trong nước đều chịu áp lực điều chỉnh. Giá cà phê giảm nhẹ từ 200 – 300 đồng/kg, trong khi hồ tiêu giảm mạnh hơn với mức 1.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica chưa xuất hiện biến động mới. Giá tiêu Ấn Độ cũng giữ nguyên, khiến thị trường trong nước chưa nhận được tín hiệu hỗ trợ rõ ràng.

Trong ngắn hạn, giá cà phê sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của hai sàn London và New York, hoạt động thu mua của doanh nghiệp và lượng hàng còn lại trong dân. Đối với hồ tiêu, sức mua xuất khẩu và nguồn cung ra thị trường sẽ là những yếu tố cần theo dõi.