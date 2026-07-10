Giá cà phê hôm nay 10/7: Bật tăng mạnh lên 98.300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 10/7/2026 bất ngờ tăng mạnh sau hai phiên giảm liên tiếp. Giá trung bình trong nước đạt 98.300 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, Robusta London và Arabica New York cùng bật tăng mạnh, hỗ trợ tâm lý giao dịch tại Tây Nguyên.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước tăng mạnh trở lại

Sáng 10/7/2026, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt tăng mạnh. Mức trung bình đạt 98.300 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg so với phiên trước. Đây là cú đảo chiều đáng chú ý sau khi giá cà phê vừa giảm sâu trong hai ngày 8 và 9/7.

Trong các địa phương khảo sát, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) ghi nhận mức cao nhất, đạt 98.400 đồng/kg, tăng 6.100 đồng/kg. Gia Lai ở mức 98.300 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 98.200 đồng/kg, còn Lâm Đồng đạt 97.900 đồng/kg.

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 98.200 đồng/kg +6.000 đồng/kg Lâm Đồng 97.900 đồng/kg +6.100 đồng/kg Gia Lai 98.300 đồng/kg +6.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 98.400 đồng/kg +6.100 đồng/kg Trung bình 98.300 đồng/kg +6.000 đồng/kg

Với mức tăng này, giá cà phê trong nước đã vượt xa vùng 92.000 đồng/kg của phiên trước và tiến sát mốc 100.000 đồng/kg. Diễn biến tăng nhanh khiến thị trường giao dịch sôi động hơn, đặc biệt với những hộ dân còn hàng và đang chờ vùng giá tốt để chốt bán.

Tuy nhiên, giá thực tế tại từng điểm thu mua có thể chênh lệch tùy chất lượng cà phê, độ ẩm, phương thức thanh toán, chi phí vận chuyển và khối lượng giao dịch.

Robusta London tăng mạnh, nhiều kỳ hạn vượt 4.000 USD/tấn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng mạnh ở tất cả kỳ hạn. Kỳ hạn 07/2026 đạt 4.063 USD/tấn, tăng 171 USD/tấn, tương đương 4,39%. Kỳ hạn 09/2026 tăng mạnh hơn, lên 4.043 USD/tấn, tăng 302 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 4.063 USD/tấn +171 USD/tấn +4,39% 09/26 4.043 USD/tấn +302 USD/tấn +8,07% 11/26 4.002 USD/tấn +290 USD/tấn +7,81% 01/27 3.967 USD/tấn +285 USD/tấn +7,74% 03/27 3.933 USD/tấn +282 USD/tấn +7,72%

Việc nhiều kỳ hạn Robusta vượt mốc 4.000 USD/tấn cho thấy lực mua đã quay lại rất mạnh. Với thị trường Việt Nam, Robusta London là chỉ báo quan trọng, bởi Robusta chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu cà phê.

Khi sàn London bật tăng với biên độ lớn, giá thu mua trong nước thường phản ứng nhanh. Điều này lý giải vì sao giá cà phê Tây Nguyên sáng 10/7 tăng mạnh trở lại sau hai phiên giảm sâu.

Arabica New York cũng bật tăng hai chữ số

Không chỉ Robusta, giá Arabica trên sàn New York cũng tăng mạnh. Kỳ hạn 07/2026 đạt 356,95 US cent/lb, tăng 32,70 US cent/lb, tương đương 10,08%. Kỳ hạn 09/2026 lên 347,90 US cent/lb, tăng 38,10 US cent/lb, tương đương 12,30%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 356,95 US cent/lb +32,70 +10,08% 09/26 347,90 US cent/lb +38,10 +12,30% 12/26 328,20 US cent/lb +30,95 +10,41% 03/27 321,00 US cent/lb +28,80 +9,86% 05/27 318,30 US cent/lb +27,85 +9,59%

Arabica New York tăng mạnh trở lại cho thấy tâm lý tích cực không chỉ xuất hiện ở riêng Robusta. Khi cả hai sàn lớn cùng xanh mạnh, thị trường cà phê toàn cầu phát đi tín hiệu phục hồi rõ nét sau nhịp điều chỉnh trước đó.

Vì sao giá cà phê bật tăng mạnh?

Diễn biến ngày 10/7 cho thấy thị trường cà phê đang dao động với biên độ rất lớn. Sau khi giảm mạnh trong hai phiên liên tiếp, lực mua quay lại trên cả hai sàn London và New York đã kéo giá thế giới bật tăng nhanh.

Ở thị trường trong nước, nguồn hàng trong dân không còn quá dồi dào cũng là yếu tố hỗ trợ giá. Khi giá thế giới phục hồi mạnh, người bán thường có xu hướng giữ hàng chờ giá tốt hơn, trong khi bên mua phải điều chỉnh giá thu mua để có hàng giao dịch.

Tuy nhiên, mức tăng 6.000 đồng/kg chỉ trong một ngày cũng cho thấy rủi ro biến động vẫn rất cao. Giá có thể tiếp tục được hỗ trợ nếu sàn thế giới duy trì đà tăng, nhưng cũng có thể chững lại nếu xuất hiện lực chốt lời sau phiên tăng mạnh.

Nhận định thị trường

Giá cà phê hôm nay 10/7/2026 là phiên phục hồi rất mạnh của thị trường trong nước. Mức trung bình 98.300 đồng/kg và mức cao nhất 98.400 đồng/kg đưa giá cà phê trở lại vùng hấp dẫn, tiến gần mốc 100.000 đồng/kg.

Với người trồng cà phê còn hàng, đây là vùng giá đáng cân nhắc. Chiến lược bán từng phần vẫn phù hợp hơn việc dồn toàn bộ lượng hàng vào một thời điểm, bởi thị trường đang biến động rất nhanh.

Với đại lý và doanh nghiệp thu mua, phiên tăng mạnh hôm nay giúp tâm lý thị trường tích cực hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro giá. Biên độ dao động lớn trên cả Robusta và Arabica cho thấy việc theo sát từng phiên giao dịch quốc tế là rất cần thiết.

Nhìn chung, giá cà phê ngày 10/7 ghi nhận cú bật tăng mạnh cả trong nước lẫn thế giới. Đây là tín hiệu tích cực sau hai phiên giảm liên tiếp, nhưng thị trường vẫn cần thêm vài phiên để xác nhận xu hướng tăng có bền vững hay không.