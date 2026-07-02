Giá xăng dầu hôm nay 2/7: Xăng giảm mạnh từ 16h, dầu thế giới tiếp tục hạ

(GLO)- Giá xăng dầu hôm nay 2/7/2026 cập nhật mới nhất ghi nhận nhóm xăng giảm mạnh từ 16h. Xăng E5 RON 92-II về 19.730 đồng/lít tại Vùng 1, trong khi dầu WTI tiếp tục lùi sâu.

Thị trường xăng dầu trong nước ngày 2/7 có thêm diễn biến đáng chú ý sau kỳ cập nhật mới lúc 16h. Nếu từ 0h ngày 1/7, giá xăng tăng trở lại, thì đến 16h ngày 2/7, nhóm xăng đã quay đầu giảm khá mạnh.

Theo bảng giá Petrolimex cập nhật lúc 16h ngày 2/7/2026, xăng E5 RON 92-II tại Vùng 1 còn 19.730 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III còn 20.410 đồng/lít; xăng E10 RON 95-V còn 21.610 đồng/lít. So với mức áp dụng từ 0h ngày 1/7, nhóm xăng giảm từ 640 - 1.050 đồng/lít tại Vùng 1.

Nhóm dầu cũng giảm ở các mặt hàng diesel. Dầu DO 0,001S-V giảm còn 23.270 đồng/lít tại Vùng 1; dầu DO 0,05S-II còn 21.170 đồng/lít. Riêng dầu hỏa 2-K tăng nhẹ 70 đồng/lít, lên 20.960 đồng/lít tại Vùng 1.

Trên thị trường thế giới, dầu WTI cập nhật lúc 16h23 ngày 2/7 ở mức 67,55 USD/thùng, thấp hơn mức 68,29 USD/thùng ghi nhận trước đó trong ngày. Dầu Brent tiếp tục dao động trong vùng thấp hơn, với biên độ cập nhật 70,13 - 71,30 USD/thùng.

Hình minh họa

Giá xăng dầu trong nước cập nhật mới nhất 16h ngày 2/7/2026

Bảng giá xăng dầu Petrolimex đang áp dụng từ 16h ngày 2/7/2026:

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95-V 21.610 đồng/lít 22.040 đồng/lít Xăng E10 RON 95-III 20.410 đồng/lít 20.810 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.730 đồng/lít 20.120 đồng/lít Dầu DO 0,001S-V 23.270 đồng/lít 23.730 đồng/lít Dầu DO 0,05S-II 21.170 đồng/lít 21.590 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.960 đồng/lít 21.370 đồng/lít

Đơn vị: đồng/lít.

Điểm đáng chú ý nhất là xăng E5 RON 92-II tại Vùng 1 đã quay lại dưới mốc 20.000 đồng/lít sau khi tăng lên 20.780 đồng/lít từ 0h ngày 1/7. Đây là thông tin có tác động trực tiếp tới nhóm sử dụng xe máy, ô tô cá nhân và các hộ kinh doanh nhỏ.

Nếu đổ 50 lít xăng E5 RON 92-II tại Vùng 1, người tiêu dùng chi khoảng 986.500 đồng, giảm 52.500 đồng so với mức giá áp dụng từ 0h ngày 1/7. Với xăng E10 RON 95-III, chi phí 50 lít hiện khoảng 1.020.500 đồng, giảm 39.500 đồng. Với xăng E10 RON 95-V, chi phí khoảng 1.080.500 đồng, giảm 32.000 đồng.

So sánh giá xăng dầu từ 16h ngày 2/7 với mức 0h ngày 1/7

So với kỳ giá áp dụng từ 0h ngày 1/7, giá xăng dầu từ 16h ngày 2/7 giảm ở hầu hết mặt hàng. Mức giảm mạnh nhất thuộc về xăng E5 RON 92-II.

Sản phẩm Giá từ 0h ngày 1/7 Vùng 1/Vùng 2 Giá từ 16h ngày 2/7 Vùng 1/Vùng 2 Tăng/giảm Vùng 1/Vùng 2 Xăng E10 RON 95-V 22.250 / 22.690 21.610 / 22.040 -640 / -650 Xăng E10 RON 95-III 21.200 / 21.620 20.410 / 20.810 -790 / -810 Xăng E5 RON 92-II 20.780 / 21.190 19.730 / 20.120 -1.050 / -1.070 Dầu DO 0,001S-V 23.960 / 24.430 23.270 / 23.730 -690 / -700 Dầu DO 0,05S-II 21.860 / 22.290 21.170 / 21.590 -690 / -700 Dầu hỏa 2-K 20.890 / 21.300 20.960 / 21.370 +70 / +70

Đơn vị: đồng/lít.

Bảng so sánh cho thấy nhóm xăng giảm mạnh hơn nhóm dầu. Xăng E5 RON 92-II giảm 1.050 đồng/lít tại Vùng 1 và 1.070 đồng/lít tại Vùng 2. Đây là mức giảm đủ lớn để người tiêu dùng cảm nhận rõ sau mỗi lần đổ đầy bình.

Xăng E10 RON 95-III giảm 790 đồng/lít tại Vùng 1, còn xăng E10 RON 95-V giảm 640 đồng/lít. Như vậy, chỉ sau hơn một ngày tăng giá, mặt bằng giá xăng đã hạ trở lại, phần nào giúp giảm áp lực chi tiêu nhiên liệu.

Ở nhóm dầu, dầu DO 0,001S-V và DO 0,05S-II cùng giảm 690 đồng/lít tại Vùng 1. Đây là tín hiệu tích cực với vận tải, logistics, sản xuất, xây dựng và các nhóm sử dụng nhiều nhiên liệu dầu.

Riêng dầu hỏa 2-K tăng nhẹ 70 đồng/lít tại cả hai vùng. Mức tăng này không lớn, nhưng cần được ghi nhận để tránh nhầm rằng toàn bộ các mặt hàng đều giảm.

Giá dầu thế giới cập nhật chiều 2/7/2026

Giá dầu thô thế giới tiếp tục có xu hướng hạ trong phiên chiều 2/7.

Mặt hàng Mốc cập nhật trước đó Cập nhật mới nhất Chênh lệch Biên độ mới nhất Dầu WTI 68,29 USD/thùng 67,55 USD/thùng -0,74 USD/thùng 67,46 - 68,24 USD/thùng Dầu Brent 71,38 USD/thùng Dao động trong vùng 70,13 - 71,30 USD/thùng Giảm theo biên độ giao dịch 70,13 - 71,30 USD/thùng

Dầu WTI lùi về 67,55 USD/thùng, thấp hơn 0,74 USD/thùng so với mốc 68,29 USD/thùng trước đó. Đây là vùng giá thấp hơn đáng kể so với những phiên cuối tháng 6, cho thấy áp lực từ thị trường dầu thô đang dịu lại.

Với dầu Brent, dữ liệu cập nhật mới nhất không nêu giá khớp cụ thể, nhưng biên độ ngày đã lùi về vùng 70,13 - 71,30 USD/thùng, thấp hơn mốc 71,38 USD/thùng ghi nhận trước đó. Điều này cho thấy Brent cũng đang chịu áp lực giảm trong phiên.

Vì sao giá trong nước giảm trở lại?

Giá xăng dầu trong nước được điều hành theo chu kỳ, dựa trên giá xăng dầu thành phẩm thế giới bình quân, tỷ giá, thuế phí và các yếu tố điều hành khác. Vì vậy, mức điều chỉnh từ 16h ngày 2/7 phản ánh tổng hợp diễn biến thị trường trong kỳ tính giá, không chỉ phụ thuộc vào một thời điểm giao dịch dầu thô.

Tuy nhiên, việc giá dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt trong ngày 2/7 là yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường. Khi dầu WTI và Brent cùng ở vùng thấp hơn, áp lực tăng giá trong nước có thể giảm bớt nếu xu hướng này duy trì trong các phiên tới.

Với người tiêu dùng, việc xăng E5 RON 92-II tại Vùng 1 quay về dưới 20.000 đồng/lít là điểm sáng đáng chú ý. Sau một ngày giá xăng vượt mốc này, mức giảm mới giúp chi phí đi lại bớt căng hơn.

Nhận định giá xăng dầu những ngày tới

Trong ngắn hạn, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã trở nên dễ chịu hơn sau kỳ điều chỉnh lúc 16h ngày 2/7. Nhóm xăng giảm mạnh, đặc biệt là E5 RON 92-II, giúp người dân giảm áp lực chi tiêu khi bước vào những ngày đầu tháng 7.

Với doanh nghiệp, dầu diesel giảm 690 đồng/lít là tín hiệu tích cực. Chi phí nhiên liệu giảm có thể hỗ trợ vận tải hàng hóa, logistics, sản xuất và các ngành dùng nhiều máy móc, phương tiện chạy dầu.

Dù vậy, thị trường dầu thế giới vẫn còn biến động. Nếu WTI duy trì quanh vùng 67 - 68 USD/thùng và Brent tiếp tục quanh vùng 70 - 71 USD/thùng, áp lực tăng giá ở kỳ điều hành kế tiếp có thể chưa lớn. Ngược lại, nếu xuất hiện rủi ro mới về nguồn cung hoặc địa chính trị, giá dầu có thể đảo chiều nhanh.

Sau phiên cập nhật mới nhất, thị trường xăng dầu trong nước đang chuyển sang trạng thái tích cực hơn: xăng giảm mạnh, dầu diesel giảm, còn giá dầu thế giới tiếp tục hạ. Đây là tín hiệu có lợi cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trong ngắn hạn.