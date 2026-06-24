Giá xăng dầu hôm nay 24/6: Dầu thế giới giảm

(GLO)- Giá xăng dầu hôm nay 24/6/2026 trong nước tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex từ 15h ngày 18/6. Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm so với ngày 23/6, với WTI xuống 73,06 USD/thùng và Brent còn 76,60 USD/thùng.

Diễn biến này đặt ra câu hỏi quen thuộc với nhiều người tiêu dùng: Giá dầu thế giới đã giảm, vì sao giá xăng tại cây xăng trong nước chưa giảm ngay? Câu trả lời nằm ở cơ chế điều hành theo chu kỳ, cách tính giá thành phẩm xăng dầu và độ trễ giữa thị trường quốc tế với giá bán lẻ trong nước.

Hình minh họa

Giá xăng dầu trong nước hôm nay ra sao?

Theo bảng giá Petrolimex đang áp dụng, giá xăng dầu trong nước ngày 24/6/2026 chưa thay đổi so với mức cập nhật từ 15h ngày 18/6/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95-V 21.670 22.100 Xăng E10 RON 95-III 20.750 21.160 Xăng E5 RON 92-II 20.120 20.520 DO 0,001S-V 25.430 25.930 DO 0,05S-II 23.530 24.000 Dầu hỏa 2-K 22.690 23.140

Trong nhóm xăng, xăng E5 RON 92-II vùng 1 đang có giá thấp nhất, ở mức 20.120 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III vùng 1 ở mức 20.750 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-V là 21.670 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu DO 0,05S-II vùng 1 ở mức 23.530 đồng/lít; dầu hỏa 2-K là 22.690 đồng/lít.

Vùng 1 và vùng 2 khác nhau thế nào?

Vùng 1 là mức giá áp dụng tại phần lớn địa bàn thông thường.

Vùng 2 là mức giá áp dụng tại những địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối hoặc xa cơ sở sản xuất xăng dầu. Do chi phí vận chuyển, lưu thông cao hơn nên giá vùng 2 thường cao hơn vùng 1.

Ví dụ, xăng E5 RON 92-II vùng 1 có giá 20.120 đồng/lít, trong khi vùng 2 là 20.520 đồng/lít, chênh 400 đồng/lít.

Giá dầu thế giới ngày 24/6 giảm thế nào?

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô ngày 24/6 giảm so với ngày 23/6.

Mặt hàng Ngày 23/6/2026 Ngày 24/6/2026 Chênh lệch Biên độ ngày 24/6 Dầu WTI 73,33 USD/thùng 73,06 USD/thùng -0,27 USD/thùng 72,50 - 74,44 USD/thùng Dầu Brent 77,11 USD/thùng 76,60 USD/thùng -0,51 USD/thùng 76,60 - 76,66 USD/thùng

WTI giảm khoảng 0,37%, còn Brent giảm khoảng 0,66% so với ngày 23/6. Dù mức giảm không quá lớn trong một phiên, xu hướng hạ nhiệt của dầu thô là tín hiệu đáng chú ý sau giai đoạn Brent từng vượt vùng 80 USD/thùng.

Vì sao dầu thế giới giảm?

Giá dầu giảm chủ yếu do tâm lý lo ngại về nguồn cung dịu bớt. Trước đó, thị trường từng lo các tuyến vận tải dầu quan trọng có thể bị gián đoạn, khiến giá dầu tăng nhanh.

Khi xuất hiện tín hiệu dòng chảy dầu ổn định hơn, rủi ro địa chính trị bớt căng và kỳ vọng đàm phán cải thiện, nhà đầu tư giảm bớt nhu cầu mua dầu để phòng thủ. Khi lực mua phòng thủ giảm, giá dầu thường đi xuống.

Một yếu tố khác là giá dầu đã tăng mạnh trước đó. Sau nhịp tăng nhanh, thị trường hàng hóa thường có giai đoạn điều chỉnh nếu thông tin mới không còn quá bất lợi.

Vì sao giá xăng trong nước chưa giảm ngay?

Điểm dễ gây hiểu nhầm là giá dầu thế giới giảm trong ngày không đồng nghĩa giá tại cây xăng trong nước giảm ngay trong ngày đó.

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước được điều hành theo kỳ, không chạy theo từng phút, từng giờ của dầu WTI hay Brent. Cơ quan điều hành tính toán dựa trên nhiều yếu tố, gồm:

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong cả chu kỳ tính giá.

Tỷ giá.

Thuế, phí.

Chi phí kinh doanh định mức.

Mức trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Quy định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Nói dễ hiểu, WTI và Brent giống như “nhiệt kế” của thị trường dầu thô thế giới. Còn giá xăng trong nước là kết quả của một công thức điều hành rộng hơn, có độ trễ và phụ thuộc vào bình quân cả chu kỳ.

Người đi xe máy, ô tô chịu chi phí ra sao?

Với mức giá hiện hành, người dân vẫn đang hưởng mặt bằng giá thấp hơn sau đợt giảm từ ngày 18/6.

Nếu xe máy có bình xăng khoảng 4 lít, đổ đầy xăng E5 RON 92-II vùng 1 hết khoảng 80.480 đồng. Nếu dùng xăng E10 RON 95-III vùng 1, chi phí khoảng 83.000 đồng.

Với ô tô bình nhiên liệu khoảng 50 lít, đổ đầy xăng E10 RON 95-III vùng 1 hết khoảng 1.037.500 đồng. Nếu dùng xăng E10 RON 95-V vùng 1, chi phí khoảng 1.083.500 đồng.

Đây là các con số giúp người dùng dễ hình dung tác động thực tế của giá xăng, thay vì chỉ nhìn mức giá theo lít.

Doanh nghiệp vận tải được lợi gì?

Với doanh nghiệp vận tải, logistics, khai thác và sản xuất, nhóm dầu diesel quan trọng hơn nhóm xăng.

Dầu DO 0,05S-II vùng 1 hiện ở mức 23.530 đồng/lít, vùng 2 là 24.000 đồng/lít. Nếu doanh nghiệp sử dụng lượng dầu lớn, mặt bằng giá này giúp giảm áp lực chi phí nhiên liệu so với giai đoạn dầu thế giới tăng cao.

Tuy nhiên, mức hưởng lợi thực tế còn phụ thuộc vào sản lượng vận chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu, hợp đồng giá cước, phụ phí nhiên liệu và khả năng điều chỉnh chi phí đầu vào.

Giá dầu giảm có giúp kỳ điều hành tới giảm tiếp?

Giá dầu thế giới giảm là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định giá xăng dầu trong nước sẽ giảm tiếp.

Nếu giá dầu thô và giá thành phẩm xăng dầu thế giới tiếp tục giảm trong nhiều phiên, áp lực giá trong kỳ điều hành tới có thể dịu bớt. Ngược lại, nếu xuất hiện biến động mới về nguồn cung, vận tải dầu hoặc tỷ giá, giá trong nước có thể không giảm như kỳ vọng.

Điểm quan trọng là Việt Nam không điều hành trực tiếp theo một phiên WTI hay Brent, mà dựa trên bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới và các yếu tố cấu thành giá trong nước.

Người dân có nên tranh thủ đổ đầy bình?

Người dân không nên tích trữ xăng dầu.

Với người dùng cá nhân, cách hợp lý nhất là mua theo nhu cầu thực tế. Chênh lệch giá trong một lần đổ bình xe máy thường không quá lớn, trong khi việc tích trữ xăng dầu tại nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Người dân nên theo dõi thông tin điều hành chính thức, chủ động tính chi phí đi lại và không mua gom nhiên liệu chỉ vì dự đoán giá có thể thay đổi.

Nhận định giá xăng dầu thời gian tới

Diễn biến ngày 24/6 cho thấy thị trường dầu thế giới đang hạ nhiệt. WTI giảm xuống 73,06 USD/thùng, Brent còn 76,60 USD/thùng. Đây là tín hiệu có lợi cho kỳ vọng giảm áp lực giá xăng dầu trong nước.

Tuy nhiên, xu hướng sắp tới vẫn phụ thuộc vào nhiều biến số: tình hình địa chính trị, vận tải dầu qua các tuyến biển quan trọng, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, tồn kho dầu và chính sách sản lượng của các nước xuất khẩu dầu lớn.

Với người tiêu dùng Việt Nam, thông điệp quan trọng nhất là: giá trong nước hiện chưa đổi, nhưng đà giảm của dầu thế giới là tín hiệu cần theo dõi cho kỳ điều hành kế tiếp. Nếu xu hướng giảm được duy trì, áp lực chi phí xăng dầu với người dân và doanh nghiệp có thể tiếp tục dịu bớt.