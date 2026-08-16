Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 16/8: Cà phê giảm, giá tiêu đi ngang

Thị trường cà phê trong nước ngày 16/8 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá thu mua tại các vùng trọng điểm đồng loạt giảm 600 đồng/kg. Mức trung bình được công bố lùi về 94.800 đồng/kg.

Hình minh họa (AI).

Trên thị trường quốc tế, Robusta London giảm ở toàn bộ các kỳ hạn, với mức giảm từ 45 – 56 USD/tấn. Arabica New York diễn biến phân hóa khi hai kỳ hạn gần tăng, còn các hợp đồng giao xa giảm nhẹ.

Trong khi cà phê chưa thoát khỏi xu hướng giảm, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang trong khoảng 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/8/2026 giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm hôm nay đồng loạt giảm 600 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức thu mua cao nhất với 94.900 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 94.700 đồng/kg.

Lâm Đồng thấp nhất thị trường với 94.200 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 94.700 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg Lâm Đồng 94.200 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg Gia Lai 94.700 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.900 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg Trung bình công bố 94.800 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg

Mặt bằng giá cà phê trong nước hiện dao động từ 94.200 – 94.900 đồng/kg, chênh lệch 700 đồng/kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất.

Sau những phiên giảm trước đó, việc giá tiếp tục mất thêm 600 đồng/kg đưa mặt bằng thu mua xuống dưới 95.000 đồng/kg tại phần lớn khu vực khảo sát.

Robusta London tiếp tục giảm

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giảm tại toàn bộ các kỳ hạn được thống kê.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 45 USD/tấn, tương đương 1,23%, xuống còn 3.621 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 50 USD/tấn xuống 3.594 USD/tấn. Các hợp đồng giao xa giảm mạnh hơn, trong đó kỳ hạn tháng 5/2027 mất 56 USD/tấn, tương đương 1,56%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.621 USD/tấn -45 USD, -1,23% 3.697 3.580 11/26 3.594 USD/tấn -50 USD, -1,37% 3.670 3.555 01/27 3.576 USD/tấn -54 USD, -1,49% 3.650 3.541 03/27 3.554 USD/tấn -56 USD, -1,55% 3.628 3.522 05/27 3.535 USD/tấn -56 USD, -1,56% 3.597 3.505

Đơn vị giao dịch Robusta là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 12.910 lot, tiếp đến là tháng 9/2026 với 5.186 lot.

Diễn biến giảm liên tiếp của Robusta tiếp tục gây sức ép lên thị trường cà phê trong nước, đặc biệt khi đây là dòng cà phê xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Arabica New York diễn biến trái chiều

Khác với Robusta, thị trường Arabica New York có sự phân hóa giữa các kỳ hạn.

Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 5,00 US cent/lb, tương đương 1,50%, lên mức 338,10 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2026 cũng tăng 1,50 US cent/lb, đạt 314,30 US cent/lb.

Trong khi đó, các hợp đồng giao từ tháng 3/2027 trở đi giảm nhẹ.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 338,10 US cent/lb +5,00, +1,50% 340,70 329,05 12/26 314,30 US cent/lb +1,50, +0,48% 319,00 308,95 03/27 303,20 US cent/lb -0,05, -0,02% 308,00 299,30 05/27 299,40 US cent/lb -1,25, -0,42% 304,30 295,85 07/27 297,45 US cent/lb -2,00, -0,67% 301,35 294,35

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg và mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn.

Khối lượng giao dịch kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 21.473 lot, cao nhất trong bảng thống kê. Hợp đồng tháng 9/2026 đạt 14.332 lot.

Sự phục hồi của hai kỳ hạn gần trên sàn New York tạo điểm sáng cho thị trường, nhưng chưa đủ bù lại sức ép từ đà giảm của Robusta London.

Giá hồ tiêu hôm nay 16/8/2026 tiếp tục đi ngang

Trái ngược với cà phê, giá hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất là 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì giá 136.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 16/8/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 137.000 đồng/kg Không đổi

Giá hồ tiêu hiện dao động từ 136.000 – 139.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất là 3.000 đồng/kg.

Sau nhiều phiên biến động trước đó, thị trường tiêu đang duy trì trạng thái khá ổn định, trong khi bên mua và bên bán tiếp tục chờ thêm tín hiệu từ nhu cầu xuất khẩu.

Giá tiêu Ấn Độ giữ nguyên

Giá tiêu tại thị trường Ấn Độ chưa ghi nhận thay đổi theo đồng rupee.

Tiêu GARBLED duy trì ở 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 202.812 đồng/kg. UNGARBLED đạt 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 197.131 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.812 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 194.291 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 197.131 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê xuống dưới 95.000 đồng/kg, hồ tiêu giữ ổn định

Diễn biến ngày 16/8 cho thấy áp lực giảm đối với cà phê vẫn chưa kết thúc. Giá trong nước mất thêm 600 đồng/kg, đưa mức trung bình xuống còn 94.800 đồng/kg.

Robusta London cũng tiếp tục đi xuống, với các kỳ hạn giảm từ 1,23% đến 1,56%. Trong khi đó, Arabica New York có sự phân hóa khi hai kỳ hạn gần phục hồi nhưng các kỳ hạn xa vẫn giảm.

Hồ tiêu ổn định hơn khi tiếp tục giữ vùng giá 136.000 – 139.000 đồng/kg. Thị trường chưa xuất hiện tín hiệu mới đủ mạnh để hình thành một xu hướng rõ rệt.

Trong các phiên tới, diễn biến của Robusta London sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với giá cà phê trong nước. Với hồ tiêu, nhu cầu xuất khẩu, hoạt động thu mua và lượng hàng được đưa ra thị trường sẽ là những yếu tố cần theo dõi.