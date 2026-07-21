Giá cà phê hôm nay 21/7: Tăng lên 98.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 21/7/2026 tiếp tục tăng tại các vùng sản xuất trọng điểm, đưa mức bình quân lên 98.500 đồng/kg. Cùng chiều, Robusta London và Arabica New York đồng loạt đi lên, tạo thêm lực đỡ cho thị trường trong nước.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước tăng thêm 500 đồng/kg

Sáng 21/7/2026, giá cà phê trong nước tiếp tục duy trì đà tăng. Mức giá bình quân đạt 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày trước đó.

Đà tăng diễn ra đồng đều tại các khu vực khảo sát.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 500 đồng/kg, lên 98.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cũng đạt 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 500 đồng/kg, lên 98.000 đồng/kg, thấp hơn 500 đồng/kg so với mức cao nhất thị trường.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 21/7/2026

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 98.500 đồng/kg +500 đồng/kg Lâm Đồng 98.000 đồng/kg +500 đồng/kg Gia Lai 98.500 đồng/kg +500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 98.500 đồng/kg +500 đồng/kg Trung bình 98.500 đồng/kg +500 đồng/kg

Như vậy, sau khi tăng nhẹ trong ngày 20/7, giá cà phê tiếp tục đi lên trong sáng 21/7. Mức bình quân 98.500 đồng/kg đưa thị trường tiến gần hơn tới ngưỡng tâm lý 100.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức tăng lần này diễn ra trong bối cảnh cả hai sàn cà phê thế giới đều khởi sắc, tạo tâm lý tích cực hơn cho thị trường nội địa.

Giá thực tế tại từng điểm thu mua có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng giao dịch, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London tăng ở tất cả kỳ hạn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta đồng loạt tăng, dù biên độ nhìn chung chưa lớn.

Kỳ hạn 07/2026 đạt 3.984 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn, tương đương 0,18%. Đây cũng là mức giá chỉ còn cách mốc 4.000 USD/tấn khoảng 16 USD.

Kỳ hạn 09/2026 tăng 7 USD/tấn, lên 3.884 USD/tấn. Đáng chú ý, các hợp đồng giao xa có mức tăng tốt hơn, từ 22 đến 26 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London ngày 21/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.984 USD/tấn +7 USD/tấn +0,18% 09/26 3.884 USD/tấn +7 USD/tấn +0,18% 11/26 3.851 USD/tấn +22 USD/tấn +0,57% 01/27 3.811 USD/tấn +24 USD/tấn +0,63% 03/27 3.776 USD/tấn +26 USD/tấn +0,69%

Diễn biến đáng chú ý là mức tăng có xu hướng lớn hơn ở các kỳ hạn xa. Trong khi hai hợp đồng gần chỉ tăng 0,18%, kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 0,69%.

Việc Robusta duy trì sắc xanh là tín hiệu hỗ trợ đối với giá cà phê Việt Nam. Đây là dòng cà phê chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu của nước ta, do đó biến động trên sàn London thường ảnh hưởng khá nhanh tới tâm lý thu mua tại Tây Nguyên.

Arabica New York tăng mạnh hơn Robusta

Thị trường Arabica trên sàn New York ghi nhận phiên tăng tích cực hơn, với các kỳ hạn được khảo sát tăng từ 1,33% đến 1,86%.

Kỳ hạn 09/2026 tăng 4,25 US cent/lb, lên 324,55 US cent/lb, tương đương mức tăng 1,33%.

Kỳ hạn 12/2026 tăng mạnh nhất về tỷ lệ, đạt 309,45 US cent/lb, tăng 5,65 US cent/lb, tương đương 1,86%.

Giá cà phê Arabica New York ngày 21/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 09/26 324,55 US cent/lb +4,25 +1,33% 12/26 309,45 US cent/lb +5,65 +1,86% 03/27 302,75 US cent/lb +5,15 +1,73% 05/27 300,80 US cent/lb +5,15 +1,74% 07/27 299,60 US cent/lb +5,10 +1,73%

Việc Arabica tăng mạnh hơn Robusta về tỷ lệ cho thấy tâm lý tích cực đang lan rộng trên thị trường cà phê thế giới.

Khi cả London và New York cùng đi lên, thị trường trong nước thường nhận được thêm lực hỗ trợ, đặc biệt trong bối cảnh nguồn hàng thực tế và nhu cầu mua của doanh nghiệp tiếp tục tác động đến giá thu mua.

Giá cà phê đang tiến gần mốc 100.000 đồng/kg

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay là giá cà phê bình quân trong nước đã lên 98.500 đồng/kg, chỉ còn cách mốc 100.000 đồng/kg khoảng 1.500 đồng.

Tại Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới), mức thu mua đều đạt 98.500 đồng/kg.

Nếu Robusta London tiếp tục duy trì sắc xanh và vượt mốc 4.000 USD/tấn, tâm lý trên thị trường nội địa có thể được hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, giá cà phê thời gian gần đây biến động khá nhanh, vì vậy chưa thể khẳng định mốc 100.000 đồng/kg sẽ sớm được chinh phục.

Thực tế trong những phiên đầu và giữa tháng 7 cho thấy giá có thể tăng hoặc giảm hàng nghìn đồng/kg chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy, diễn biến của một hoặc hai phiên chưa đủ để xác lập một xu hướng dài hơn.

Người còn cà phê nên bán hay tiếp tục chờ?

Với những hộ trồng cà phê vẫn còn hàng, vùng giá quanh 98.000–98.500 đồng/kg đang là mức đáng cân nhắc.

Thay vì đặt cược toàn bộ vào khả năng giá vượt 100.000 đồng/kg, người bán có thể cân nhắc chia nhỏ lượng hàng. Bán từng phần giúp vừa tận dụng được mặt bằng giá hiện tại, vừa giữ lại một phần sản lượng nếu thị trường tiếp tục đi lên.

Ngược lại, việc giữ toàn bộ hàng chỉ để chờ một mốc giá cụ thể cũng đi kèm rủi ro, bởi thị trường cà phê thế giới đang có biên độ dao động khá lớn.

Đối với đại lý và doanh nghiệp, cần đặc biệt theo dõi kỳ hạn tháng 9 trên sàn London, diễn biến tỷ giá, nhu cầu giao hàng thực tế và lượng cà phê còn lại trên thị trường.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 21/7/2026 tiếp tục tăng 500 đồng/kg, đưa mức bình quân lên 98.500 đồng/kg. Việc Robusta London và Arabica New York cùng tăng đang tạo thêm lực đỡ cho thị trường. Mốc 100.000 đồng/kg một lần nữa trở thành vùng giá được người trồng và giới kinh doanh cà phê quan tâm trong những phiên tới.