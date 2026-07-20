Giá cà phê hôm nay 20/7: Trong nước tăng, thế giới đứng giá

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 20/7/2026 tăng nhẹ 200 đồng/kg, bình quân đạt 98.000 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York chưa có biến động mới.

Giá cà phê hôm nay 20/7/2026 tăng nhẹ tại các vùng sản xuất trọng điểm, đưa mức bình quân trong nước lên 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, Robusta London và Arabica New York chưa ghi nhận biến động mới tại thời điểm cập nhật.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Sáng 20/7/2026, thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì diễn biến tích cực. Giá thu mua bình quân đạt 98.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với ngày trước đó.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 300 đồng/kg, lên mức 98.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng tăng 300 đồng/kg, đạt 97.500 đồng/kg.

Riêng Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tăng nhẹ 100 đồng/kg, lên 98.000 đồng/kg. Như vậy, Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng đứng ở mức cao nhất trong các khu vực khảo sát.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 20/7/2026

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 98.000 đồng/kg +300 đồng/kg Lâm Đồng 97.500 đồng/kg +300 đồng/kg Gia Lai 98.000 đồng/kg +300 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 98.000 đồng/kg +100 đồng/kg Trung bình 98.000 đồng/kg +200 đồng/kg

Sau phiên đi ngang ngày 19/7, giá cà phê trong nước đã nhích lên, chính thức lấy lại mốc bình quân 98.000 đồng/kg. Mức tăng không lớn nhưng cho thấy thị trường vẫn giữ được tâm lý tương đối tích cực.

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện chỉ 500 đồng/kg. Giá giao dịch thực tế tại từng đại lý có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng mua bán, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London chưa có biến động mới

Theo bảng cập nhật ngày 20/7/2026, giá cà phê Robusta trên sàn London không thay đổi tại các kỳ hạn. Khối lượng giao dịch ghi nhận bằng 0, cho thấy thị trường chưa phát sinh diễn biến mới tại thời điểm cập nhật.

Kỳ hạn 07/2026 tiếp tục được giữ ở mức 3.977 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 09/2026 duy trì tại 3.877 USD/tấn, trong khi kỳ hạn 11/2026 đứng ở mức 3.829 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London ngày 20/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.977 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00% 09/26 3.877 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00% 11/26 3.829 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00% 01/27 3.787 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00% 03/27 3.750 USD/tấn 0 USD/tấn 0,00%

Mặt bằng giá Robusta hiện vẫn tương đối cao, đặc biệt kỳ hạn tháng 7 tiếp tục áp sát mốc 4.000 USD/tấn. Việc giá chưa xuất hiện biến động mới giúp thị trường trong nước tránh được áp lực điều chỉnh từ sàn London.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp và đại lý vẫn cần theo dõi sát khi thị trường bước vào phiên giao dịch mới, bởi giá Robusta thời gian gần đây thường biến động với biên độ lớn.

Arabica New York giữ nguyên

Tương tự Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng chưa có thay đổi tại thời điểm cập nhật ngày 20/7.

Kỳ hạn 07/2026 giữ ở mức 328,45 US cent/lb. Kỳ hạn 09/2026 tiếp tục đứng tại 320,30 US cent/lb, còn hợp đồng tháng 12/2026 duy trì mức 303,80 US cent/lb.

Giá cà phê Arabica New York ngày 20/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 328,45 US cent/lb 0,00 0,00% 09/26 320,30 US cent/lb 0,00 0,00% 12/26 303,80 US cent/lb 0,00 0,00% 03/27 297,60 US cent/lb 0,00 0,00% 05/27 295,65 US cent/lb 0,00 0,00%

Việc hai sàn London và New York cùng chưa ghi nhận biến động mới khiến giá cà phê thế giới tạm thời ổn định. Thị trường đang chờ thêm tín hiệu từ hoạt động giao dịch, nguồn cung và nhu cầu mua hàng trong những phiên tiếp theo.

Giá trong nước tiến lại gần vùng cao

Mức tăng 200 đồng/kg đưa giá cà phê bình quân trong nước trở lại mốc 98.000 đồng/kg. Đây là vùng giá đáng chú ý với người trồng cà phê còn hàng, nhất là sau những phiên tăng giảm liên tục trong nửa đầu tháng 7.

Điểm tích cực là giá nội địa vẫn tăng dù thị trường thế giới chưa có biến động mới. Điều này cho thấy giá thu mua trong nước còn được hỗ trợ bởi cung - cầu thực tế, nhu cầu giao hàng và lượng cà phê còn lại trong dân.

Tuy nhiên, mức tăng giữa các khu vực không đồng đều. Trong khi Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai cùng tăng 300 đồng/kg, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) chỉ tăng 100 đồng/kg. Vì vậy, mức bình quân toàn thị trường tăng 200 đồng/kg.

Thị trường chờ tín hiệu từ phiên giao dịch mới

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước có thể tiếp tục dao động quanh vùng 97.500–98.000 đồng/kg nếu hai sàn quốc tế chưa xuất hiện biến động mạnh.

Nếu Robusta London vượt mốc 4.000 USD/tấn, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể được hỗ trợ để tiến lên vùng cao hơn. Ngược lại, nếu thị trường thế giới quay đầu giảm khi giao dịch trở lại, giá trong nước có thể nhanh chóng chịu áp lực điều chỉnh.

Với người trồng còn hàng, phương án bán từng phần vẫn phù hợp trong bối cảnh giá thay đổi nhanh. Cách làm này vừa giúp tận dụng mặt bằng hiện tại, vừa giữ lại một phần sản lượng để chờ cơ hội nếu giá tiếp tục tăng.

Đối với đại lý và doanh nghiệp, cần theo dõi sát diễn biến hợp đồng tháng 9 trên sàn London, tỷ giá và nhu cầu giao hàng thực tế. Đây là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến giá cà phê trong nước trong những ngày tới.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 20/7/2026 tăng nhẹ, đưa mức bình quân lên 98.000 đồng/kg. Thị trường nội địa giữ được nhịp tích cực, trong khi Robusta và Arabica chưa có biến động mới tại thời điểm cập nhật.