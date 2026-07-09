Chiều 9-7, giá xăng E10 giảm 410 đồng, còn 20.000 đồng/lít

(GLO)- Chiều 9-7, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện kỳ điều hành giá xăng, dầu theo định kỳ. Theo đó, giá xăng E10 giảm, còn 20.000 đồng/lít.

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít), thấp hơn xăng E10RON95-III 812 đồng/lít; Xăng E10RON95-III có giá 20.003 đồng/lít (giảm 412 đồng/lít).

Xăng E10 còn 20.000 đồng/lít từ chiều 9-7. Ảnh nguồn Báo Chính phủ

Các loại dầu được điều chỉnh tăng - giảm đan xen. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 21.745 đồng/lít (tăng 569 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S hiện ở mức 13.735 đồng/kg (giảm 318 đồng/kg).

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel 0 đồng/lít; dầu mazut 200 đồng/kg. Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với các loại xăng, dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau; một số tàu chở dầu tiếp tục bị tấn công tại eo biển Hormuz; OPEC+ thống nhất nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 8; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn, Ukraine tập trung tấn công nhiều vào các nhà máy lọc dầu của Nga; Nga cấm xuất khẩu dầu diesel… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.