Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 9/8: Thị trường đồng loạt đi ngang

(GLO)- Giá cà phê và hồ tiêu hôm nay 9/8/2026 đồng loạt đi ngang. Cà phê cao nhất 97.000 đồng/kg, còn hồ tiêu duy trì mức đỉnh 139.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê và hồ tiêu bước vào ngày 9/8 trong trạng thái ổn định khi giá trong nước và quốc tế chưa ghi nhận biến động mới so với phiên giao dịch ngày 8/8.

Hình minh họa (AI)

Giá cà phê trong nước tiếp tục dao động từ 96.300 – 97.000 đồng/kg, mức trung bình được công bố ở 96.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu giữ trong khoảng 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta London và Arabica New York cũng giữ nguyên các mức tham chiếu của phiên trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/8/2026 đi ngang

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm hôm nay không thay đổi so với ngày 8/8.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 97.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 96.800 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 96.300 đồng/kg. Giá trung bình được công bố tiếp tục ở mức 96.900 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 8/8 Đắk Lắk 96.800 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 96.300 đồng/kg Không đổi Gia Lai 96.800 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 97.000 đồng/kg Không đổi Trung bình công bố 96.900 đồng/kg Không đổi

Sau hai phiên giảm liên tiếp trước đó, giá cà phê trong nước tạm thời chững lại. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg.

Việc thị trường đi ngang cho thấy hoạt động mua bán đang có xu hướng thận trọng hơn sau giai đoạn biến động mạnh.

Giá cà phê Robusta London giữ nguyên

Giá cà phê Robusta trên sàn London chưa ghi nhận mức giao dịch mới so với phiên ngày 8/8.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tiếp tục đứng ở mức 3.787 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 duy trì ở 3.767 USD/tấn.

Các hợp đồng giao xa trong năm 2027 cũng không thay đổi so với phiên gần nhất.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động mới 09/26 3.787 USD/tấn Không đổi 11/26 3.767 USD/tấn Không đổi 01/27 3.744 USD/tấn Không đổi 03/27 3.713 USD/tấn Không đổi 05/27 3.691 USD/tấn Không đổi

Đơn vị giao dịch cà phê Robusta trên sàn London là lot, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Sau phiên giảm trước đó, Robusta hiện tạm ổn định. Diễn biến của kỳ hạn tháng 9 và tháng 11 tiếp tục được thị trường chú ý do đây là những hợp đồng có thanh khoản cao.

Arabica New York giữ mức sau phiên tăng mạnh

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng chưa có biến động mới so với phiên ngày 8/8.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 giữ ở mức 335,55 US cent/lb sau khi tăng mạnh 4,32% trong phiên trước. Kỳ hạn tháng 12/2026 duy trì ở mức 315,90 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động mới 09/26 335,55 US cent/lb Không đổi 12/26 315,90 US cent/lb Không đổi 03/27 305,85 US cent/lb Không đổi 05/27 302,60 US cent/lb Không đổi 07/27 300,75 US cent/lb Không đổi

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn cà phê.

Việc Arabica duy trì mặt bằng giá sau phiên tăng mạnh giúp thị trường cà phê thế giới có thêm yếu tố hỗ trợ, dù Robusta vẫn đang đứng ở vùng thấp hơn so với đầu tuần.

Giá hồ tiêu hôm nay 9/8/2026 không thay đổi

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục giữ nguyên so với ngày 8/8, sau phiên giảm mạnh 2.000 đồng/kg trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức cao nhất là 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng có giá 136.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua So với ngày 8/8 Gia Lai 136.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 137.000 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 3.000 đồng/kg.

Sau khi đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg trong phiên trước, thị trường hồ tiêu tạm thời ổn định. Đây có thể là giai đoạn các bên chờ thêm tín hiệu từ nhu cầu thu mua và thị trường xuất khẩu.

Giá tiêu Ấn Độ chưa có biến động mới

Giá tiêu tại thị trường Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên mức của phiên trước.

Tiêu GARBLED duy trì mức quy đổi khoảng 203.812 đồng/kg, trong khi UNGARBLED đứng ở khoảng 198.103 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 203.812 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.248 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.103 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo biến động tỷ giá tại từng thời điểm.

Thị trường chờ tín hiệu mới

Diễn biến ngày 9/8 cho thấy cả cà phê và hồ tiêu đang bước vào trạng thái ổn định sau chuỗi phiên biến động mạnh.

Giá cà phê trong nước giữ nguyên sau khi giảm tổng cộng 2.000 đồng/kg trong hai phiên trước. Trên thị trường thế giới, Robusta chưa có mức giá mới, trong khi Arabica duy trì thành quả sau phiên tăng mạnh hơn 4%.

Giá hồ tiêu cũng tạm dừng đà giảm sau khi mất 2.000 đồng/kg trong ngày 8/8.

Trong các phiên tới, giá cà phê có thể tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của hai sàn London và New York, trong khi giá tiêu sẽ chịu ảnh hưởng từ sức mua của doanh nghiệp, lượng hàng đưa ra thị trường và nhu cầu xuất khẩu.