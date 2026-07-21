Giá hồ tiêu hôm nay 21/7: Thị trường tiếp tục đi ngang

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 21/7/2026 không ghi nhận biến động mới tại các vùng sản xuất trọng điểm. Thị trường trong nước tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg, trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) dẫn đầu.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 21/7 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Giá tiêu xô tại cả 5 khu vực khảo sát đều giữ nguyên so với phiên trước, cho thấy lực mua và lượng hàng bán ra đang tạm thời cân bằng.

Hình minh họa

Tính bình quân theo bảng giá, hồ tiêu trong nước ở mức khoảng 138.400 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất 140.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng thấp nhất ở mức 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 21/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 137.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 0 Đắk Lắk 140.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 0

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực cao nhất và thấp nhất là 3.500 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai giữ mức 137.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì giá 137.500 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục đứng ở mốc 140.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) cao hơn 500 đồng/kg, đạt 140.500 đồng/kg và giữ vị trí dẫn đầu thị trường.

Bình Phước (Đồng Nai) không thay đổi, tiếp tục ở mức 137.000 đồng/kg.

Vì sao giá hồ tiêu vẫn đi ngang?

Việc giá giữ nguyên tại toàn bộ các khu vực cho thấy thị trường đang trong giai đoạn thăm dò. Bên bán chưa tạo thêm áp lực cung đáng kể, trong khi doanh nghiệp và thương lái cũng chưa nâng giá thu mua.

Trạng thái đi ngang có thể xuất hiện khi:

Lượng hàng đưa ra thị trường không tăng mạnh.

Nhu cầu gom hàng chưa có biến động lớn.

Người trồng tiêu tiếp tục theo dõi diễn biến giá.

Doanh nghiệp thận trọng với chi phí thu mua ở vùng giá cao.

Thị trường quốc tế chưa xuất hiện tín hiệu mới.

Giá chưa giảm thêm giúp tâm lý người bán ổn định hơn. Tuy nhiên, việc chưa tăng trở lại cũng cho thấy lực mua hiện chưa đủ mạnh để tạo một nhịp bứt phá mới.

Đắk Nông tiếp tục giữ mức cao nhất

Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức 140.500 đồng/kg, cao nhất trong bảng giá hôm nay. Đắk Lắk đứng ngay sau với 140.000 đồng/kg.

Hai khu vực này tiếp tục là nhóm duy nhất giữ giá từ 140.000 đồng/kg trở lên. Mức chênh lệch với Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) hiện từ 3.000 - 3.500 đồng/kg.

Khoảng cách giá giữa các địa phương có thể liên quan đến nhu cầu thu mua tại từng khu vực, chất lượng hàng, chi phí vận chuyển và điều kiện giao dịch thực tế.

Với người trồng tiêu tại Tây Nguyên, việc giá vẫn giữ trên 140.000 đồng/kg là tín hiệu đáng chú ý. Tuy vậy, thị trường cần thêm lực mua mới để có thể vượt vùng giá hiện tại.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục không đổi

Trên thị trường quốc tế, giá các loại tiêu Ấn Độ giữ nguyên nếu tính theo Rupee/tạ. Giá quy đổi sang VNĐ/kg thay đổi nhẹ tùy tỷ giá.

Đơn vị giá gốc: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 202.262 Gram/lít 68.400 0 193.764 UNGARBLED 69.400 0 196.597

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED tiếp tục có mức quy đổi cao nhất, đạt 202.262 đồng/kg. UNGARBLED đạt 196.597 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 193.764 đồng/kg.

Giá gốc không đổi nhưng con số quy đổi sang tiền Việt có thể dịch chuyển theo tỷ giá. Vì vậy, mức VNĐ/kg trong bảng quốc tế chủ yếu mang tính tham khảo, giúp người đọc thuận tiện so sánh.

Giá trong nước và quốc tế cùng ổn định nói lên điều gì?

Khi thị trường trong nước và giá tham chiếu quốc tế cùng đi ngang, bên mua và bên bán thường có xu hướng chờ thêm thông tin trước khi thay đổi chiến lược giao dịch.

Với người trồng tiêu, diễn biến này mang hai ý nghĩa:

Giá chưa chịu thêm áp lực giảm.

Thị trường chưa có động lực rõ ràng để bước vào nhịp tăng mới.

Với doanh nghiệp và thương lái, giá ổn định giúp dễ tính toán chi phí thu mua, lưu kho và giao hàng. Tuy nhiên, quyết định gom thêm hàng còn phụ thuộc vào đơn hàng xuất khẩu, tỷ giá, tồn kho và chất lượng nguyên liệu.

Người trồng tiêu cần lưu ý gì?

Bảng giá trên là mức tham khảo chung. Giá mua bán thực tế có thể chênh lệch tùy chất lượng và điều kiện giao dịch.

Trước khi bán, người trồng tiêu nên:

So sánh giá tại nhiều đại lý.

Kiểm tra độ ẩm và tỷ lệ tạp chất.

Tính toán chi phí vận chuyển.

Cân nhắc nhu cầu dòng tiền.

Theo dõi khả năng giữ mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông.

Không nên chỉ dựa vào một vài phiên đi ngang để kết luận xu hướng dài hạn, bởi giá hồ tiêu có thể thay đổi nhanh khi lực mua hoặc nguồn cung biến động.

Giá hồ tiêu có thể diễn biến ra sao?

Trong ngắn hạn, vùng 140.000 - 140.500 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là mốc đáng chú ý.

Nếu lực mua cải thiện và lượng hàng bán ra không tăng mạnh, giá có thể duy trì mặt bằng hiện tại hoặc nhích lên. Ngược lại, nếu giao dịch chậm trong khi nguồn cung tăng, thị trường có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 21/7/2026 tiếp tục đi ngang, dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất, trong khi giá tiêu Ấn Độ cũng chưa xuất hiện biến động mới.