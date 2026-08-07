Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 7/8: Cà phê lao dốc, giá tiêu đi ngang

Thị trường nông sản ngày 7/8 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm mạnh 1.500 đồng/kg sau phiên tăng trước đó, kéo mức trung bình được công bố xuống còn 97.400 đồng/kg.

Hình minh họa (AI)

Cùng chiều với thị trường nội địa, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm hơn 2% ở tất cả kỳ hạn. Arabica New York cũng mất từ 1,41% đến 1,72%.

Trong khi giá cà phê chịu áp lực điều chỉnh, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục giữ ổn định. Giá thu mua phổ biến từ 138.000 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay 7/8/2026 giảm 1.500 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 1.500 đồng/kg. Theo bảng dữ liệu được công bố, mức trung bình toàn thị trường hiện là 97.400 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất với 97.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 97.300 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 96.800 đồng/kg. Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 700 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 97.300 đồng/kg Giảm 1.500 đồng/kg Lâm Đồng 96.800 đồng/kg Giảm 1.500 đồng/kg Gia Lai 97.300 đồng/kg Giảm 1.500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 97.500 đồng/kg Giảm 1.500 đồng/kg Trung bình công bố 97.400 đồng/kg Giảm 1.500 đồng/kg

Như vậy, giá cà phê trong nước đã rời xa mốc 100.000 đồng/kg sau khi tăng mạnh trong phiên trước. Việc tất cả địa phương cùng giảm với mức tương đương cho thấy áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng.

Dù vậy, mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên vẫn duy trì trên 96.000 đồng/kg. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào phản ứng của thị trường trước đợt giảm mạnh trên hai sàn cà phê thế giới.

Giá cà phê Robusta London giảm hơn 2%

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giảm mạnh tại tất cả kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 93 USD/tấn, tương đương 2,39%, xuống còn 3.798 USD/tấn.

Trong phiên, giá kỳ hạn tháng 9/2026 có lúc giảm xuống 3.793 USD/tấn. Khối lượng giao dịch đạt 8.150 lot.

Hợp đồng tháng 11/2026 giảm mạnh nhất, mất 97 USD/tấn, tương đương 2,50%, xuống còn 3.787 USD/tấn. Đây cũng là kỳ hạn có khối lượng giao dịch cao nhất với 13.980 lot.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.798 USD/tấn -93 USD, -2,39% 3.910 3.793 11/26 3.787 USD/tấn -97 USD, -2,50% 3.901 3.782 01/27 3.767 USD/tấn -92 USD, -2,38% 3.876 3.765 03/27 3.737 USD/tấn -89 USD, -2,33% 3.840 3.734 05/27 3.716 USD/tấn -86 USD, -2,26% 3.813 3.721

Đơn vị giao dịch cà phê Robusta trên sàn London là lot, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Toàn bộ các hợp đồng Robusta giảm từ 86 – 97 USD/tấn. Mức giảm trên 2% cho thấy thị trường đã đảo chiều nhanh sau phiên tăng trước đó.

Giá đóng cửa của các kỳ hạn cũng nằm gần vùng thấp nhất trong phiên, phản ánh áp lực bán duy trì đến cuối thời gian giao dịch.

Giá cà phê Arabica New York đồng loạt đi xuống

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng giảm tại tất cả kỳ hạn, nhưng mức giảm theo tỷ lệ thấp hơn Robusta London.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 5,25 US cent/lb, tương đương 1,61%, xuống còn 321,65 US cent/lb. Trong phiên, kỳ hạn này dao động từ 318,30 – 330,40 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 12/2026 giảm mạnh nhất theo tỷ lệ, mất 1,72%, xuống còn 306,10 US cent/lb. Khối lượng giao dịch đạt 12.729 lot, cao nhất trong bảng thống kê.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 321,65 US cent/lb -5,25, -1,61% 330,40 318,30 12/26 306,10 US cent/lb -5,35, -1,72% 314,10 303,50 03/27 297,30 US cent/lb -5,05, -1,67% 304,75 294,90 05/27 295,20 US cent/lb -4,75, -1,58% 301,60 293,00 07/27 294,20 US cent/lb -4,20, -1,41% 300,00 292,10

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn cà phê.

Việc cả Robusta và Arabica đồng loạt giảm đã tạo áp lực đáng kể lên thị trường cà phê trong nước. Tuy nhiên, Robusta chịu mức điều chỉnh mạnh hơn khi tất cả kỳ hạn đều giảm trên 2%.

Giá hồ tiêu hôm nay 7/8/2026 tiếp tục đi ngang

Trái ngược với biến động mạnh của cà phê, giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục ổn định. Mức thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động từ 138.000 – 141.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức giá cao nhất là 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 140.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận giá thu mua 138.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 138.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 138.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 139.000 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa mức giá hồ tiêu cao nhất và thấp nhất tiếp tục ở mức 3.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu đã có nhiều phiên duy trì mặt bằng giá hiện tại. Diễn biến đi ngang cho thấy cả bên mua và bên bán chưa tạo ra thay đổi đáng kể về giá tại các vùng nguyên liệu.

Giá tiêu Ấn Độ chưa có biến động mới

Giá các loại tiêu tại thị trường Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên so với ngày trước đó.

Tiêu GARBLED giao dịch ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.976 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đứng ở mức 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 198.262 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 203.976 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.406 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.262 đồng/kg

Mức giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại thời điểm tính toán.

Cà phê chịu áp lực giảm, hồ tiêu giữ mặt bằng ổn định

Diễn biến ngày 7/8 cho thấy thị trường cà phê đảo chiều nhanh sau phiên tăng mạnh. Giá trong nước giảm đồng loạt 1.500 đồng/kg, còn hai sàn giao dịch quốc tế cùng chìm trong sắc đỏ.

Robusta London giảm từ 2,26% đến 2,50%, trong khi Arabica New York mất từ 1,41% đến 1,72%. Mức giảm mạnh trên sàn London là yếu tố đáng chú ý do cà phê Robusta có liên hệ trực tiếp với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Trong khi đó, thị trường hồ tiêu vẫn duy trì trạng thái ổn định. Giá cao nhất tiếp tục ở mức 141.000 đồng/kg, còn giá thấp nhất là 138.000 đồng/kg.

Trong những phiên tới, giá cà phê có thể tiếp tục phản ứng với diễn biến của các hợp đồng London và New York. Đối với hồ tiêu, nhu cầu thu mua, lượng hàng được đưa ra thị trường và hoạt động xuất khẩu sẽ là những yếu tố cần theo dõi.