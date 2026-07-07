Giá hồ tiêu hôm nay 7/7: Đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 7/7 ghi nhận tín hiệu tích cực khi toàn bộ các khu vực khảo sát cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau nhiều phiên giữ nhịp thận trọng, đà tăng đồng loạt này giúp mặt bằng giá tiêu nội địa nhích lên vùng 134.000 - 136.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Theo bảng giá cập nhật, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là hai khu vực có giá cao nhất, cùng đạt 136.000 đồng/kg. Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cùng ở mức 135.000 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) thấp nhất thị trường, đạt 134.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 7/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 135.000 +1.000 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 135.000 +1.000 Đắk Lắk 136.000 +1.000 Bình Phước (Đồng Nai) 134.000 +1.000 Đắk Nông (Lâm Đồng) 136.000 +1.000

Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 134.000 - 136.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 2.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là mức tăng diễn ra đồng đều ở cả 5 khu vực, thay vì chỉ tập trung tại một vài địa phương. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đã tích cực hơn, nhất là sau giai đoạn giá tiêu đi ngang trong vùng 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Vì sao giá tiêu hôm nay tăng đồng loạt?

Việc giá tiêu tăng 1.000 đồng/kg tại tất cả các vùng khảo sát cho thấy lực mua trong nước có dấu hiệu cải thiện. Khi thương lái và doanh nghiệp tăng thu gom, giá tại các vùng nguyên liệu thường được điều chỉnh cùng chiều.

Tuy nhiên, mức tăng 1.000 đồng/kg vẫn là nhịp phục hồi vừa phải, chưa phải biến động đột biến. Thị trường sẽ cần thêm vài phiên để xác nhận liệu đà tăng này có bền vững hay chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Với người trồng tiêu, diễn biến hôm nay là tín hiệu đáng chú ý vì giá đã nhích lên sau thời gian trầm lắng. Dù vậy, quyết định bán ra vẫn cần cân nhắc theo nhu cầu dòng tiền, chất lượng hàng và giá thu mua thực tế tại địa phương.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận thay đổi so với ngày trước đó nếu tính theo Rupee/tạ. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều giữ nguyên.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg, thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 204.540 Gram/lít 68.400 0 195.946 UNGARBLED 69.400 0 198.811

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 204.540 đồng/kg. UNGARBLED đạt 198.811 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 195.946 đồng/kg.

Việc giá tiêu Ấn Độ tiếp tục đi ngang trong khi giá trong nước tăng cho thấy thị trường nội địa đang chịu tác động rõ hơn từ cung cầu ngắn hạn, lực thu mua và tâm lý giữ hàng của người trồng tiêu.

Giá tăng có ý nghĩa gì với thị trường?

Đà tăng đồng loạt giúp thị trường hồ tiêu trong nước lấy lại sự chú ý sau nhiều phiên ít biến động. Với người trồng tiêu, mức giá 134.000 - 136.000 đồng/kg vẫn là vùng đáng quan tâm, nhất là tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng), nơi đang giữ mốc cao nhất.

Với thương lái và doanh nghiệp, chênh lệch giá giữa các vùng chỉ khoảng 2.000 đồng/kg. Khi khoảng cách không lớn, yếu tố chất lượng hàng, độ khô, chi phí vận chuyển và khả năng đáp ứng đơn hàng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong giao dịch thực tế.