Giá hồ tiêu hôm nay 3/7: Thị trường đi ngang, cao nhất 135.000 đồng/kg

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 3/7/2026 trung bình ở mức 134.200 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Thị trường trong nước dao động 133.000 - 135.000 đồng/kg, trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 3/7 ghi nhận trạng thái ổn định tại toàn bộ các vùng trồng trọng điểm. Sau phiên giảm trước đó, giá tiêu hôm nay chưa xuất hiện thêm biến động mới, cho thấy lực mua và lực bán đang tạm cân bằng.

Giá hồ tiêu hôm nay cập nhật mới nhất. Hình minh họa

Theo bảng giá cập nhật, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng đạt 135.000 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cùng ở mức 134.000 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) là khu vực có giá thấp nhất, đạt 133.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 3/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 134.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 134.000 0 Đắk Lắk 135.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 133.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 135.000 0

Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 2.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là thị trường không còn ghi nhận mức giảm mới sau khi Đắk Lắk mất 2.000 đồng/kg trong phiên trước. Việc giá đi ngang giúp tâm lý giao dịch ổn định hơn, nhưng cũng cho thấy thị trường vẫn thiếu lực đẩy để phục hồi rõ rệt.

Vì sao giá tiêu hôm nay đi ngang?

Giá hồ tiêu hôm nay đi ngang do cả bên mua và bên bán đều đang thận trọng.

Ở chiều bán, người trồng tiêu có xu hướng cân nhắc kỹ hơn khi giá đã lùi khỏi vùng cao trước đó. Ở chiều mua, thương lái và doanh nghiệp chưa đẩy mạnh thu gom khi thị trường xuất khẩu chưa có tín hiệu bứt phá mạnh.

Có thể hiểu đơn giản, thị trường đang ở trạng thái chờ: chờ lực mua mới, chờ tín hiệu từ đơn hàng xuất khẩu và chờ diễn biến tỷ giá trong những ngày tới.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ không đổi theo Rupee

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận thay đổi so với ngày trước đó nếu tính theo Rupee/tạ. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều giữ nguyên.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 204.397 Gram/lít 68.400 0 195.809 UNGARBLED 69.400 0 198.672

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED tiếp tục có mức quy đổi cao nhất, đạt 204.397 đồng/kg. UNGARBLED đạt 198.672 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 195.809 đồng/kg.

Dù giá tính theo Rupee không đổi, mức quy đổi sang VNĐ/kg có thể thay đổi theo tỷ giá. Đây là yếu tố doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường theo dõi sát, bởi biến động tỷ giá có thể ảnh hưởng đến giá tham chiếu và hiệu quả giao dịch.

Giá đi ngang có ý nghĩa gì với người trồng tiêu?

Với người trồng tiêu, việc giá ổn định sau phiên giảm có thể giúp thị trường bớt áp lực tâm lý. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện tại cũng cho thấy đà phục hồi chưa rõ ràng.

Người có hàng cần chú ý 3 điểm:

Giá cao nhất hiện ở mức 135.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng).

Bình Phước (Đồng Nai) thấp nhất, ở mức 133.000 đồng/kg.

Thị trường đang chờ thêm tín hiệu từ lực mua xuất khẩu và hoạt động thu gom của doanh nghiệp.

Với thương lái và doanh nghiệp, chênh lệch giá giữa các vùng chỉ khoảng 2.000 đồng/kg. Vì vậy, chất lượng hàng, độ khô, chi phí vận chuyển và thời điểm chốt giao dịch sẽ là các yếu tố quan trọng trong mua bán thực tế.