Giá hồ tiêu hôm nay 19/7: Thị trường tiếp tục đi ngang

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 19/7/2026 giữ nguyên tại thị trường trong nước và thế giới. Giá tiêu nội địa dao động 137.000 - 140.500 đồng/kg, trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu.

Thị trường hồ tiêu ngày 19/7 không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch ngày 18/7. Giá tiêu xô tại toàn bộ vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, cho thấy cung và cầu đang tạm thời cân bằng sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Hình minh họa

Tính bình quân từ bảng giá, hồ tiêu trong nước hiện ở mức khoảng 138.400 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 140.500 đồng/kg; Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng thấp nhất với 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 19/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 137.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 0 Đắk Lắk 140.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 0

Giá tiêu trong nước tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất là 3.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau, duy trì mốc 140.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ giá 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Vì sao giá hồ tiêu tiếp tục đi ngang?

Sau một phiên giảm trên diện rộng, giá tiêu giữ nguyên trong hai ngày liên tiếp cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thăm dò.

Bên bán chưa muốn đưa lượng hàng lớn ra thị trường khi giá tại một số vùng vẫn đứng trên mốc 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, thương lái và doanh nghiệp cũng chưa nâng giá thu mua vì cần theo dõi thêm nhu cầu giao hàng, đơn hàng xuất khẩu và lượng cung thực tế.

Trạng thái đi ngang có thể xuất hiện khi:

Lực mua và lượng hàng bán ra tương đối cân bằng.

Doanh nghiệp thu mua thận trọng sau những phiên biến động mạnh.

Người trồng tiêu chưa chịu áp lực bán hàng ngay.

Thị trường quốc tế chưa xuất hiện tín hiệu giá mới.

Hoạt động giao dịch cuối tuần có thể chậm hơn các phiên thông thường.

Giá không giảm thêm là tín hiệu giúp tâm lý thị trường ổn định hơn. Tuy nhiên, việc chưa tăng trở lại cũng cho thấy lực mua vẫn chưa đủ mạnh để tạo một nhịp phục hồi rõ rệt.

Vì sao Đắk Nông vẫn giữ giá cao nhất?

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức 140.500 đồng/kg, cao hơn Đắk Lắk 500 đồng/kg và cao hơn nhóm thấp nhất 3.500 đồng/kg.

Mức chênh lệch giữa các địa phương có thể xuất phát từ nhu cầu thu mua tại từng vùng, chất lượng hàng, chi phí vận chuyển và khả năng đáp ứng các đơn hàng cụ thể.

Đắk Nông và Đắk Lắk vẫn là hai vùng duy trì giá từ 140.000 đồng/kg trở lên. Diễn biến tại hai khu vực này sẽ tiếp tục được thị trường theo dõi để đánh giá khả năng giữ giá trong những phiên tới.

Bảng giá tiêu Ấn Độ hôm nay 19/7/2026

Trên thị trường quốc tế, giá các loại tiêu Ấn Độ cũng giữ nguyên so với phiên trước nếu tính theo Rupee/tạ.

Đơn vị giá gốc: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg được thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 202.098 Gram/lít 68.400 0 193.607 UNGARBLED 69.400 0 196.437

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 202.098 đồng/kg. UNGARBLED đạt 196.437 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 193.607 đồng/kg.

Giá gốc tính theo Rupee không thay đổi. Mức quy đổi sang VNĐ/kg được dùng để người đọc thuận tiện so sánh và có thể dịch chuyển khi tỷ giá thay đổi.

Giá trong nước và thế giới cùng đứng yên có ý nghĩa gì?

Khi cả giá nội địa và thị trường tham chiếu quốc tế đều đi ngang, người mua và người bán thường có xu hướng chờ đợi thêm thông tin trước khi quyết định giao dịch.

Với người trồng tiêu, trạng thái hiện tại mang hai ý nghĩa:

Mặt bằng giá chưa chịu thêm áp lực giảm sau phiên điều chỉnh.

Thị trường chưa có đủ tín hiệu để khẳng định một đợt tăng mới.

Với doanh nghiệp và thương lái, việc giá ổn định giúp thuận lợi hơn trong tính toán chi phí thu mua và giao hàng. Tuy nhiên, quyết định mua vẫn phụ thuộc vào nhu cầu đơn hàng, tỷ giá, chất lượng hàng và lượng tồn kho.

Người trồng tiêu cần lưu ý gì?

Bảng giá công bố là mức tham khảo chung. Giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch tùy địa phương và chất lượng từng lô hàng.

Trước khi bán, người trồng tiêu nên:

So sánh giá tại nhiều điểm thu mua.

Kiểm tra độ ẩm và tỷ lệ tạp chất.

Tính toán chi phí vận chuyển.

Cân nhắc nhu cầu dòng tiền.

Theo dõi sức mua tại các vùng đang giữ trên 140.000 đồng/kg.

Không nên chỉ dựa vào diễn biến của một hoặc hai phiên để xác định xu hướng dài hạn, bởi giá hồ tiêu có thể thay đổi nhanh khi nguồn cung hoặc lực mua xuất khẩu biến động.

Giá hồ tiêu có thể diễn biến ra sao?

Trong ngắn hạn, vùng 140.000 - 140.500 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là mốc đáng chú ý.

Nếu lực mua cải thiện và lượng hàng bán ra không tăng mạnh, giá có thể duy trì mặt bằng hiện tại hoặc phục hồi nhẹ. Ngược lại, nếu hoạt động thu mua chậm trong khi nguồn cung tăng, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 19/7/2026 giữ nguyên so với ngày 18/7, dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu, trong khi giá tiêu Ấn Độ cũng không xuất hiện biến động mới.