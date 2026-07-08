Giá hồ tiêu hôm nay 8/7: Tăng mạnh 4.000 đồng/kg

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 8/7/2026 tăng mạnh tại các vùng trồng trọng điểm. Giá trung bình đạt 139.200 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với ngày trước đó; Đắk Nông (Lâm Đồng) vươn lên mức cao nhất 141.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 8/7 ghi nhận phiên tăng đáng chú ý khi giá tại tất cả khu vực khảo sát cùng đi lên. Mức tăng dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá tiêu nội địa trở lại vùng 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Theo bảng giá cập nhật, Đắk Nông (Lâm Đồng) là khu vực có giá cao nhất thị trường, đạt 141.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng tiếp theo với 140.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 139.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 138.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 8/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 138.000 +3.000 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 139.000 +4.000 Đắk Lắk 140.000 +4.000 Bình Phước (Đồng Nai) 138.000 +4.000 Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 +5.000

Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 3.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là đà tăng không còn diễn ra cục bộ mà xuất hiện trên toàn bộ các vùng trọng điểm. Đặc biệt, mức tăng 5.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) cho thấy lực kéo giá tại khu vực này đang mạnh hơn so với mặt bằng chung.

Vì sao giá tiêu hôm nay tăng mạnh?

Giá tiêu tăng mạnh thường phản ánh sự thay đổi trong cung cầu ngắn hạn. Khi lực mua tăng lên, trong khi lượng hàng bán ra không quá dồi dào, giá tại các vùng nguyên liệu có xu hướng được đẩy lên nhanh.

Với phiên 8/7, việc cả 5 khu vực khảo sát cùng tăng cho thấy tâm lý thị trường đã tích cực hơn. Sau giai đoạn đi ngang và phục hồi nhẹ, giá tiêu trong nước đã có thêm lực đẩy để bật lên vùng cao hơn.

Có thể hiểu đơn giản: bên mua có nhu cầu gom hàng mạnh hơn, còn bên bán không vội xả hàng ồ ạt. Khi hai yếu tố này gặp nhau, giá dễ tăng nhanh trong ngắn hạn.

Đắk Nông vì sao dẫn đầu thị trường?

Đắk Nông (Lâm Đồng) đạt 141.000 đồng/kg, cao nhất trong bảng giá hôm nay và cũng là khu vực có mức tăng mạnh nhất, thêm 5.000 đồng/kg.

Điều này cho thấy mặt bằng giao dịch tại khu vực này đang tốt hơn các địa phương còn lại. Với thị trường hồ tiêu, các vùng Tây Nguyên như Đắk Nông và Đắk Lắk thường được theo dõi sát vì đây là những khu vực sản xuất, thu mua quan trọng.

Khi Đắk Nông (Lâm Đồng) vượt lên 141.000 đồng/kg, thị trường có thêm tín hiệu tích cực, nhất là với người trồng tiêu còn giữ hàng.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ tiếp tục đi ngang

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận thay đổi tính theo Rupee/tạ. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều giữ nguyên so với ngày trước đó.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 204.155 Gram/lít 68.400 0 195.577 UNGARBLED 69.400 0 198.436

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 204.155 đồng/kg. UNGARBLED đạt 198.436 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 195.577 đồng/kg.

Việc giá tiêu Ấn Độ đi ngang trong khi giá trong nước tăng mạnh cho thấy thị trường nội địa đang chịu tác động rõ hơn từ lực mua, nguồn hàng thực tế và tâm lý giao dịch tại các vùng nguyên liệu.

Giá tăng mạnh có ý nghĩa gì với người trồng tiêu?

Với người trồng tiêu, phiên tăng hôm nay là tín hiệu tích cực. Mặt bằng giá đã vượt trở lại vùng 138.000 - 141.000 đồng/kg, cao hơn rõ rệt so với phiên trước.

Người có hàng cần chú ý 3 điểm:

Đắk Nông (Lâm Đồng) cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg.

Đắk Lắk trở lại mốc 140.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg.

Toàn bộ vùng khảo sát cùng tăng, cho thấy tâm lý thị trường đang tốt hơn.

Tuy nhiên, giá tăng nhanh cũng thường đi kèm biến động mạnh. Người trồng tiêu nên theo dõi thêm lực mua trong các phiên tới, thay vì chỉ dựa vào một ngày tăng giá để quyết định bán toàn bộ lượng hàng.