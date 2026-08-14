Tôm hùm Canada ngày càng rẻ, vì sao?

(GLO)- Tôm hùm Canada đang trở thành lựa chọn được nhiều người tiêu dùng Việt Nam quan tâm khi giá bán hiện thấp hơn đáng kể so với một số dòng tôm hùm nhập khẩu và tôm hùm trong nước.

Khảo sát tại một số cửa hàng hải sản ở TP. Hồ Chí Minh cho thấy, tôm hùm Canada loại 500-600 gram/con có giá khoảng 950.000-1,1 triệu đồng/kg, còn loại từ 1 kg trở lên khoảng 1,3-1,4 triệu đồng/kg; giảm khoảng 5-10% so với cùng kỳ năm trước, tùy loại.

Tôm hùm Canada được bán tại cửa hàng hải sản trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành (TP. HCM). Ảnh: Trần Văn Trường/VnExpress

Mức giá này thấp hơn khá nhiều so với tôm hùm Australia khoảng 3,5 triệu đồng/kg, tôm hùm bông Việt Nam gần 3 triệu đồng/kg và tôm hùm xanh trong nước khoảng 1,5 triệu đồng/kg. Nhờ giá dễ tiếp cận, tôm hùm Canada ngày càng xuất hiện phổ biến tại cửa hàng hải sản, siêu thị, kênh bán hàng trực tuyến và cả các nhà hàng.

Nguồn cung dồi dào, đúng mùa khai thác

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá tôm hùm Canada ở mức cạnh tranh là nguồn cung dồi dào. Theo doanh nghiệp nhập khẩu được VnExpress dẫn lời, tôm hùm Canada vào mùa từ tháng 7 - 9, thời điểm nguồn hàng dồi dào hơn. Loại tôm này có sức sống tốt, giúp giảm tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

Canada cũng là một trong những quốc gia xuất khẩu tôm hùm lớn trên thế giới. Số liệu được VnExpress dẫn từ Bộ Thủy sản và Đại dương Canada cho thấy, năm 2025, nước này xuất khẩu 79.380 tấn tôm hùm, trị giá 3,01 tỷ USD.

Tại Việt Nam, nguồn cung cũng đang tăng nhanh. Theo số liệu Cục Hải quan được VnExpress dẫn lại, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khoảng 34 triệu USD thủy sản từ Canada, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tôm hùm chiếm khoảng 60-65%, tương đương khoảng 22 triệu USD.

Thuế nhập khẩu cũng là một lợi thế

Một yếu tố đáng chú ý khác là thuế nhập khẩu. Tôm hùm Canada đáp ứng các điều kiện theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), có thể được hưởng thuế nhập khẩu 0% khi vào Việt Nam, tạo lợi thế về giá cho hàng nhập khẩu.

Trong khi đó, tôm hùm Canada tại Trung Quốc từng chịu mức thuế tổng cộng 32% sau khi bị áp thêm 25% trong năm 2025. Từ ngày 1-3-2026, khoản thuế bổ sung này được dỡ bỏ, nhưng hàng Canada vẫn chịu mức thuế thông thường 7%.

Bên cạnh đó, lượng doanh nghiệp tham gia nhập khẩu, phân phối tôm hùm Canada tại Việt Nam ngày càng tăng. Sự mở rộng hệ thống bán hàng từ cửa hàng hải sản, siêu thị đến các nền tảng trực tuyến góp phần đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn. Một số nhà hàng còn kết hợp tôm hùm Canada với các loại hải sản khác thành combo, giúp khách hàng có thể thưởng thức với chi phí hợp lý hơn.

Thị trường quốc tế cũng đang thay đổi

Sự thay đổi dòng chảy thương mại tôm hùm quốc tế cũng tác động đến thị trường. Năm 2025, Trung Quốc tăng nhập khẩu tôm hùm nhưng cơ cấu nguồn cung thay đổi mạnh. Việt Nam vươn lên trở thành nguồn cung lớn nhất, trong khi lượng tôm hùm Canada xuất sang thị trường này giảm đáng kể. Theo số liệu được VASEP dẫn từ Hải quan Trung Quốc, Việt Nam xuất khẩu hơn 24.000 tấn tôm hùm sang Trung Quốc trong năm 2025, chiếm khoảng 34,5% thị phần.

Từ tháng 3-2026, khi Trung Quốc gỡ thuế bổ sung đối với tôm hùm Canada, cạnh tranh giữa các nguồn cung tại thị trường này được dự báo gia tăng. Điều đó cho thấy giá và dòng chảy tôm hùm Canada trên thị trường quốc tế vẫn có thể tiếp tục biến động.

Với người tiêu dùng, mức giá hiện nay giúp tôm hùm Canada trở thành sản phẩm dễ tiếp cận hơn, nhưng giá vẫn phụ thuộc vào kích cỡ, tình trạng tôm sống hay đông lạnh, thời điểm nhập hàng và chi phí phân phối.