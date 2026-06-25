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Người nuôi tôm trước áp lực giá giảm, chi phí tăng

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Giá tôm thương phẩm giảm trong khi chi phí đầu vào liên tục tăng đang tạo sức ép lớn đối với hoạt động nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước bài toán lợi nhuận ngày càng thu hẹp, người nuôi chủ động áp dụng các giải pháp kỹ thuật, tiết giảm chi phí nhằm duy trì hiệu quả sản xuất.

Giá giảm, chi phí tăng

Những ngày cuối tháng 6-2026, tại các vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương. Nhiều ao đầm được thu tỉa, cải tạo để chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

Tuy nhiên, trái với nhịp sản xuất sôi động, người nuôi đang đối mặt với áp lực kép khi giá tôm thương phẩm liên tục giảm, trong khi chi phí thức ăn tăng cao.

Xã An Lương là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng diện tích thả nuôi trên địa bàn xã đạt khoảng 473 ha (bao gồm diện tích nuôi lại sau thu hoạch), sản lượng ước đạt 2.300 tấn. Dù sản xuất cơ bản ổn định nhưng hiệu quả kinh tế bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường.

Ông Nguyễn Phúc Phụng (thôn An Mỹ, xã An Lương) cho biết, chỉ trong nửa tháng qua, giá tôm thẻ chân trắng giảm đáng kể. Trước đây loại 100 con/kg được thu mua khoảng 110 nghìn đồng/kg, nay chỉ còn khoảng 90.000 đồng/kg.

Theo ông Phụng, nguồn cung tăng, đặc biệt lượng tôm từ các tỉnh phía Nam đưa ra nhiều, khiến giá thu mua phải điều chỉnh theo thị trường.

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Ông Nguyễn Phúc Phụng lo lắng khi giá tôm liên tục giảm. Ảnh: N.T

Gia đình ông vừa thu hoạch hơn 1 tấn tôm. Với loại 56 con/kg, trước đây bán được khoảng 130 nghìn đồng/kg, nay giảm còn 110 nghìn đồng/kg.

Sau khi trừ chi phí, đợt thu hoạch 3 hồ vừa qua mang lại lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng so với vụ trước.

Không chỉ những hộ đang vào vụ thu hoạch chịu tác động bởi giá bán giảm, các hộ vừa thả nuôi cũng gặp nhiều khó khăn khi giá thức ăn liên tục tăng.

Tại thôn Đức Phổ 1 (xã Đề Gi), ông Nguyễn Tất Tùng vừa thả nuôi vụ mới. Theo ông Tùng, giá thức ăn hiện tăng gần 1.600 đồng/kg so với trước. Mỗi đợt nhập khoảng 10 tấn thức ăn, gia đình ông phải chi thêm từ 15-16 triệu đồng.

“Với mức giá thức ăn tăng như hiện nay, nếu ao nuôi không đạt năng suất hoặc gặp dịch bệnh thì gần như không có lãi” - ông Tùng chia sẻ.

Chủ động thích ứng để duy trì hiệu quả

Trước áp lực chi phí gia tăng và giá bán giảm, chính quyền các địa phương khuyến cáo các hộ nuôi chủ động áp dụng các biện pháp nuôi an toàn, tiết giảm chi phí nhằm duy trì hiệu quả sản xuất.

Tại xã An Lương, địa phương tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp nuôi an toàn sinh học, tăng cường quản lý môi trường ao nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Ông Trần Đình Vương - Phó Chủ tịch UBND xã An Lương - cho biết, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thả giống đúng lịch thời vụ nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết bất thường.

Đồng thời, phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn phòng - chống dịch bệnh, tăng cường giám sát, lấy mẫu tại các khu vực nuôi trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh.

Xã Tuy Phước Đông hiện duy trì ổn định khoảng 717 ha nuôi trồng thủy sản. Theo ông Nguyễn Văn Tám - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã, dù không mở rộng diện tích nhưng nhờ áp dụng các mô hình nuôi hiệu quả, sản lượng tôm năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1.370 tấn.

“Người dân đã chủ động cải tạo ao đầm, áp dụng quy trình nuôi an toàn, sử dụng chế phẩm sinh học, kiểm soát dịch bệnh. Đây là hướng đi quan trọng giúp thích ứng với biến động giá cả và tác động của biến đổi khí hậu” - ông Tám cho biết.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận dịch bệnh lớn trên tôm thẻ chân trắng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.600 ha nuôi trồng thủy sản nước lợ, sản lượng ước đạt hơn 2.127 tấn, trong đó tôm nước lợ chiếm khoảng 1.950 tấn.

Ngành chuyên môn khuyến cáo người nuôi tăng cường quản lý môi trường ao nuôi, sử dụng giống sạch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học và chủ động phòng dịch nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường.

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