Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, xác định việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương đã chủ động vào cuộc triển khai các nội dung, nhiệm vụ với quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn Trung ương giao.

Chủ động thực hiện các chương trình

Trong năm đầu tiên triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2030, tỉnh đã hoàn thành xây dựng danh mục hồ sơ cấp bách theo thứ tự ưu tiên, trọng tâm là đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch.

Theo dự kiến của tỉnh, tổng nhu cầu vốn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 khoảng 20.000 tỷ đồng. Cuối tháng 5-2026, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn thực hiện 3 chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030.

Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Ia Le đầu tư sửa chữa hệ thống đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tháng 5 vừa qua, tỉnh phân bổ cho xã Ia Le 2,5 tỷ đồng để sửa chữa các điểm trường, đường giao thông nông thôn tại các làng đặc biệt khó khăn và hỗ trợ phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Minh Tứ - Bí thư Đảng ủy xã Ia Le - cho biết: “Xã đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bám sát mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao”.

Tại xã An Lão, chính quyền cũng chủ động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc các chương trình MTQG năm 2026. Ông Lê Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã An Lão - cho biết: “Ngay từ đầu năm, xã đã tiến hành rà soát, đăng ký danh mục đầu tư, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, nước sạch…

Đồng thời, xã khảo sát các vị trí, địa điểm chuẩn bị đầu tư để ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện theo kế hoạch”.

Tại xã vùng III Ia Khươl, 6 tháng đầu năm, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xã đã triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo theo quy định; lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; cấp thẻ BHYT cho các đối tượng liên quan; phê duyệt và triển khai hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đối với chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đã tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình theo quy định.

Người dân làng Tơ Vơn 1 (xã Ia Khươl) vay vốn tín dụng chính sách đầu tư, chăm sóc cà phê. Ảnh: Sơn Ca

Ông Cao Phi Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl - thông tin: “Xã đang tập trung thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG năm 2025 được chuyển tiếp thực hiện trong năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đề ra theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và Chính phủ”.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh là hơn 395 tỷ đồng (bao gồm kế hoạch vốn năm 2025 được kéo dài thực hiện năm 2026 hơn 133 tỷ đồng, kế hoạch vốn Trung ương giao năm 2026 hơn 262 tỷ đồng).

Tính đến ngày 16-7, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XV giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2025 kéo dài thực hiện là 55,5 tỷ đồng, thanh toán khối lượng hoàn thành, tạm ứng vốn theo quy định.

Bám sát kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương, KBNN khu vực XV đã tập trung chỉ đạo các phòng giao dịch tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, phối hợp tốt với cơ quan tài chính, các đơn vị sử dụng ngân sách đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình MTQG theo kế hoạch đề ra.

Ông Phạm Quang Bút - Giám đốc KBNN khu vực XV - cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm, KBNN khu vực XV đã tập trung điều hành ngân quỹ đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Đồng thời, duy trì tốt giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến KBNN, giải quyết nhanh chóng hồ sơ; phối hợp tốt với cơ quan tài chính, các đơn vị sử dụng ngân sách giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện dự toán ngân sách, giúp công tác điều hành tài chính ngân sách địa phương ổn định, hiệu quả”.

Giai đoạn 2021-2025, việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng mục tiêu, nội dung theo yêu cầu của Trung ương, kinh phí phân bổ phù hợp với điều kiện thực tế. Tỷ lệ giải ngân chung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài) các chương trình MTQG của tỉnh đạt 55,8% so với kế hoạch vốn được giao, cao hơn bình quân chung cả nước (48,9%).

Về tổng thể, các chương trình MTQG đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Các chương trình MTQG cũng phát huy vai trò chủ thể của người dân và tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên tập trung nguồn lực để hoàn thành, nhất là các tiêu chí về nông thôn mới.