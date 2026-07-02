Tăng trưởng GDP toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt 3,8-3,85%

(GLO)- Chiều 2-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trọng Lợi

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Giá trị xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ; tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,8-3,85%.

Công tác chuyển đổi số có bước tiến quan trọng với việc đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và sàn giao dịch carbon trong nước.

Cùng với đó, các lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng - chống thiên tai, cải cách hành chính, hợp tác quốc tế và kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai hiệu quả.

6 tháng cuối năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; giải ngân 100% vốn đầu tư công; hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đánh giá cán bộ bằng KPI.

Đồng thời, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp bám sát nhu cầu thị trường; quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” của EC; hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất, lâm nghiệp quốc gia; phát triển thị trường carbon; chuẩn bị tham gia COP31 và tăng cường ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đối với tỉnh Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản ước tăng trưởng 4,1%, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, mở rộng các chuỗi liên kết, vùng nguyên liệu tập trung và nông nghiệp công nghệ cao.

Chương trình OCOP tiếp tục phát huy hiệu quả với 852 sản phẩm còn hiệu lực. Công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ.

Lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường có nhiều chuyển biến thông qua đẩy mạnh phân cấp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và thúc đẩy chuyển đổi số.

Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng - chống thiên tai, ứng phó hạn hán được tăng cường; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 92,3% ở khu vực đô thị và 62% ở khu vực nông thôn.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương những kết quả mà ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, yêu cầu toàn ngành khắc phục tình trạng chậm xử lý văn bản, đùn đẩy trách nhiệm và sự phân tán trong hạ tầng dữ liệu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, ngành cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với đánh giá bằng KPI; tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và môi trường phục vụ chuyển đổi số.

Cùng với đó, chủ động điều chỉnh cơ cấu cây trồng, ứng phó thiên tai, hạn mặn; quyết liệt chống khai thác IUU để sớm gỡ “thẻ vàng” của EC; đẩy mạnh phân loại chất thải tại nguồn, phát triển thị trường carbon và triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia...