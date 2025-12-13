Gia Lai tập trung chuyển đổi cây trồng, mở rộng vùng trồng xuất khẩu

(GLO)- Sáng 12-12, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng của tỉnh đạt hơn 771.000 ha, vượt hơn 6.000 ha so với kế hoạch. Trong đó, diện tích trồng lúa đạt gần 170.000 ha, bắp hơn 46.700 ha, mì hơn 83.600 ha; cà phê hơn 108.800 ha, điều gần 39.900 ha, cao su hơn 86.390 ha…

Trong năm, các địa phương thực hiện chuyển đổi gần 13.360 ha cây trồng kém hiệu quả, chủ yếu trên đất lúa thường xuyên bị hạn (5.972 ha), đất trồng mì (hơn 6.250 ha) và mía (gần 87 ha).

Bà Nguyễn Thị Tố Trân-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 70.600 ha cây trồng được cấp chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt và nông nghiệp hữu cơ, tăng hơn 1.200 ha so với năm 2024. Hơn 88.700 ha cây trồng đã được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm. Tỉnh hiện có 309 mã số vùng trồng, gồm 255 mã số vùng trồng xuất khẩu với hơn 10.200 ha; cùng 40 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu với công suất 1.650-1.800 tấn quả tươi/ngày, chủ yếu phục vụ thị trường Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Năm 2026, tỉnh đề ra kế hoạch gieo trồng hơn 771.900 ha, trong đó diện tích lúa 168.000 ha, bắp 47.800 ha, mì 81.600 ha, cà phê 109.000 ha, cao su 85.450 ha; riêng sầu riêng và chuối đều đạt 9.500 ha. Tỉnh cũng dự kiến chuyển đổi 8.150 ha cây trồng kém hiệu quả và tiếp tục tăng cường quản lý kiểm dịch thực vật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng.

Nông dân làm đất, chuẩn bị xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2025-2026. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tố Trân-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chi cục tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích lúa, mì, mía, điều kém hiệu quả sang trồng rau màu, đậu đỗ, cây ăn quả, cây dược liệu và các loại cây có giá trị kinh tế cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bà Trân cũng yêu cầu Chi cục phối hợp Trung tâm Khuyến nông xây dựng các mô hình chuyển đổi hiệu quả; tăng cường kiểm tra, phát hiện dịch hại; tổ chức tập huấn giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thiết lập mã số vùng trồng xuất khẩu, đặc biệt đối với cây sầu riêng; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2026.