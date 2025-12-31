(GLO)- Ngày 31-12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là tiền đề để tiếp tục phát huy vai trò nông dân, khơi dậy khát vọng phát triển bền vững.

Sự kiện chính trị quan trọng này cũng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào nông dân trong bối cảnh tỉnh đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn của Ðảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển bền vững

Những năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Gia Lai tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân 3,75%/năm; đến năm 2025 chiếm 28,84% GRDP toàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển sang hướng xanh, sinh thái, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Sản phẩm Gạo A Sanh đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, là cơ hội lớn để thương hiệu gạo của người Jrai vươn xa hơn. Ảnh: Đức Thụy

Cơ cấu ngành chuyển dịch tích cực, gắn sản xuất với thị trường; nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mô hình liên kết chuỗi giá trị, sản xuất an toàn, hữu cơ, VietGAP được hình thành và nhân rộng.

Hằng năm, các cấp Hội Nông dân hỗ trợ xây dựng hơn 200 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất - tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 981 sản phẩm OCOP, trong đó 851 sản phẩm đạt 3 sao, 123 sản phẩm đạt 4 sao và 7 sản phẩm đạt 5 sao.

Các sản phẩm OCOP không chỉ nâng cao giá trị nông sản địa phương mà còn góp phần xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo. Tiêu biểu như mô hình vườn - ao - chuồng của ông Phạm Anh Thạch (xã Hòa Hội) với cách tổ chức sản xuất hợp lý, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, mang lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Ở lĩnh vực chế biến, bà Trần Thị Duyên (phường Hoài Nhơn Đông) phát triển cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, chú trọng chất lượng, mẫu mã, đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm và được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.

Tại xã Kbang, mô hình trồng và chế biến mắc ca của ông Dương Đình Kiệt mở ra hướng đi mới trong nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Bà Trần Thị Duyên (phường Hoài Nhơn Đông) luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất nước mắm truyền thống, đồng thời không ngừng cải tiến mẫu mã, nhãn mác. Ảnh: ĐVCC

Phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân các cấp. Thông qua hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, đào tạo và liên kết tiêu thụ, nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ đã hình thành, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân.

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nông nghiệp xanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Xây dựng Hội vững mạnh, đồng hành cùng nông dân

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nội dung, phương thức hoạt động của Hội không ngừng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở, lấy hội viên, nông dân làm trung tâm phục vụ.

Giai đoạn 2023-2025, công tác phát triển hội viên đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã kết nạp mới 24.642 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 363.974 người.

Cùng với việc củng cố tổ chức, các cấp Hội tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Bình quân mỗi năm thành lập mới 46 chi hội và 320 tổ hội nghề nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 231 chi hội nông dân nghề nghiệp với 4.518 hội viên và 973 tổ hội nghề nghiệp với 10.891 hội viên.

Riêng Hội Nông dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đã hỗ trợ hơn 250 triệu đồng xây dựng 30 mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng”; đồng thời tổ chức 7 lớp tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động cho 350 cán bộ, hội viên nòng cốt.

Mô hình chăn nuôi dê ở xã Chư Rông cho thu nhập ổn định. Ảnh: Đức Thụy

Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh có trên 211.760 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu các cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 70.497 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; 1.086 hội viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên đang tham gia sinh hoạt Hội là 16.250 người.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ Hội từng bước được chuẩn hóa, nâng cao năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công tác vận động nông dân trong tình hình mới.

Các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, CLB nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân ở cơ sở.

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - khẳng định: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào nông dân, khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong tập hợp, đoàn kết nông dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; lấy nông dân làm trung tâm, làm chủ thể; tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng liên kết, bền vững, góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.