Gia Lai: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2026 đạt 3,7-3,8%

(GLO)- Năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,7-3,8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,43%; 99% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 92,4%...

Chiều 26-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung tái cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

Tổng diện tích gieo trồng lúa trên 169,5 nghìn ha, sản lượng đạt hơn 1,06 triệu tấn. Nhiều cây trồng chủ lực, giá trị cao như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mía… tiếp tục tăng.

Cùng với đó, chăn nuôi phát triển ổn định; tổng đàn bò hiện có 817 nghìn con, đàn heo 1,75 triệu con, gia cầm 19 triệu con. Tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 305,8 nghìn tấn; công tác chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,44%. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,35%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,18%...

Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... được tăng cường.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá nông sản biến động, nguồn lợi thủy sản suy giảm; sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chưa bền vững; tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, khoáng sản và hạn chế trong thu gom, xử lý rác thải nông thôn vẫn còn xảy ra.

Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trương Thanh Hà trao đổi, báo cáo tại hội nghị các nội dung về phát triển, bảo vệ rừng. Ảnh: Trọng Lợi

Năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,7-3,8%; tổng sản lượng cây trồng hàng năm gần 7,9 triệu tấn; tổng sản lượng thủy sản trên 313 nghìn tấn; trồng rừng và cây phân tán 42.500 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,54%.

Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống 1,43%; 99% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 92,4% và nông thôn là 62,7%.

Cùng với phát triển sản xuất, ngành cũng sẽ tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kịp thời ngăn chặn, xử lý khai thác khoáng sản trái phép; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp; trong đó chú trọng quy hoạch vùng trồng, vùng nuôi, hệ thống kênh mương thủy lợi, hướng tới hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn, vùng chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Đây là cơ sở quan trọng để thu hút các dự án chế biến, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững.

Song song với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động tham mưu UBND tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi (ưu tiên khu vực phía Tây của tỉnh), hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và đất đai; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành.

Đối với lĩnh vực môi trường, cần đẩy mạnh thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đẩy nhanh công tác đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Liên quan đến “Chiến dịch Quang Trung”, với tinh thần thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra tiến độ, quyết tâm hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng do bão lũ trước ngày 31-12-2025 và hoàn thành xây dựng nhà mới trước ngày 31-1-2026, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2026.