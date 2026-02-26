Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sau Tết Nguyên đán, heo hơi liên tiếp rớt giá

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 26-2, giá heo hơi tiếp tục giảm trên diện rộng tại miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và đi ngang ở miền Nam. Hiện giá thu mua heo hơi trên cả nước đang ở mức 69.000-72.000 đồng/kg.

Theo đó, tại miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận giảm mạnh nhất tại Tuyên Quang với 2.000 đồng/kg, xuống còn 70.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực.

sau-tet-nguyen-dan-heo-hoi-lien-tiep-rot-gia.jpg
Hiện giá thu mua heo hơi trên cả nước đang ở mức 69.000-72.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cùng mức giá thu mua heo hơi với Tuyên Quang là Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ, sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên đều xuống mức 71.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Bắc Ninh giữ nguyên mức 72.000 đồng/kg, là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Còn tại miền Trung - Tây Nguyên, heo hơi đang được thương lái thu mua trong khoảng 69.000-72.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Nghệ An, xuống còn 69.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo hơi tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa hiện giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg; Gia Lai về 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đắk Lắk giữ nguyên mức 70.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 72.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Riêng tại miền Nam, giá heo hơi được duy trì ổn định ở mức 69.000-72.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương có giá thu mua cao nhất là Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh; thấp nhất là Cần Thơ.

