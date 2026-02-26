Sau Tết Nguyên đán, heo hơi liên tiếp rớt giá

Theo đó, tại miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận giảm mạnh nhất tại Tuyên Quang với 2.000 đồng/kg, xuống còn 70.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực.
Cùng mức giá thu mua heo hơi với Tuyên Quang là Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ, sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên đều xuống mức 71.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá heo tại Bắc Ninh giữ nguyên mức 72.000 đồng/kg, là địa phương có giá cao nhất khu vực.
Còn tại miền Trung - Tây Nguyên, heo hơi đang được thương lái thu mua trong khoảng 69.000-72.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Nghệ An, xuống còn 69.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo hơi tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa hiện giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg; Gia Lai về 70.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá heo Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đắk Lắk giữ nguyên mức 70.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 72.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Riêng tại miền Nam, giá heo hơi được duy trì ổn định ở mức 69.000-72.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương có giá thu mua cao nhất là Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh; thấp nhất là Cần Thơ.