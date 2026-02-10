Ngày 10-2, giá heo hơi tiếp tục lùi về 75.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 10-2, giá heo hơi tiếp đà giảm tại một số địa phương trên cả nước, đưa mức thu mua lùi về ngưỡng 71.000-75.000 đồng/kg.

Ở miền Bắc, giá heo hơi chỉ giảm tại Bắc Ninh và Hà Nội với mức 1.000 đồng/kg, cùng xuống mức 75.000 đồng/kg.

Các địa phương: Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên giữ giá ổn định ở mức 75.000 đồng/kg; trong khi Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lai Châu neo ở 74.000 đồng/kg.

Giá thu mua heo hơi hôm nay tiếp đà giảm, lùi về ngưỡng 71.000-75.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng mất thêm 1.000 đồng/kg tại Lâm Đồng, đưa giá thu mua xuống còn 73.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại, giá heo hơi tiếp tục đứng yên. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ mức 75.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Gia Lai và Khánh Hòa ổn định ở mức 74.000 đồng/kg; Đắk Lắk duy trì giá 73.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo tại miền Nam cũng giảm, dao động trong khoảng 71.000-74.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại Đồng Tháp với 74.000 đồng/kg; thấp nhất là tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ với 71.000 đồng/kg (cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Cùng mức giảm, giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh hiện được thu mua ở mức 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Vĩnh Long duy trì ổn định ở mức 72.000 đồng/kg.