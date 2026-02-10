Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 10-2, giá heo hơi tiếp tục lùi về 75.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 10-2, giá heo hơi tiếp đà giảm tại một số địa phương trên cả nước, đưa mức thu mua lùi về ngưỡng 71.000-75.000 đồng/kg.

Ở miền Bắc, giá heo hơi chỉ giảm tại Bắc Ninh và Hà Nội với mức 1.000 đồng/kg, cùng xuống mức 75.000 đồng/kg.

Các địa phương: Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên giữ giá ổn định ở mức 75.000 đồng/kg; trong khi Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lai Châu neo ở 74.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-tai-gia-lai-on-dinh-o-muc-53000-dongkg-trong-ngay-29-9.jpg
Giá thu mua heo hơi hôm nay tiếp đà giảm, lùi về ngưỡng 71.000-75.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng mất thêm 1.000 đồng/kg tại Lâm Đồng, đưa giá thu mua xuống còn 73.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại, giá heo hơi tiếp tục đứng yên. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ mức 75.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Gia Lai và Khánh Hòa ổn định ở mức 74.000 đồng/kg; Đắk Lắk duy trì giá 73.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo tại miền Nam cũng giảm, dao động trong khoảng 71.000-74.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại Đồng Tháp với 74.000 đồng/kg; thấp nhất là tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ với 71.000 đồng/kg (cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Cùng mức giảm, giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh hiện được thu mua ở mức 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Vĩnh Long duy trì ổn định ở mức 72.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Heo hơi tiếp tục rớt giá thời điểm cận Tết Nguyên đán

Heo hơi tiếp tục rớt giá thời điểm cận Tết Nguyên đán

(GLO)- Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (9-2) tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mức giao dịch về 72.000-76.000 đồng/kg. Nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm nhiệt những ngày cận Tết được cho là do nguồn cung trên thị trường hiện khá dồi dào.

Có thể bạn quan tâm

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

Kinh tế

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

Kinh tế

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

Kinh tế

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

Kinh tế

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Gia Lai tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bằng các giải pháp vừa tăng cường quản lý vừa chú trọng hỗ trợ ngư dân, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

null